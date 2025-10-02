Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci na lodích s humanitární pomocí, které směřovaly do Gazy, byli zadrženi izraelskou armádou. Stalo se tak poté, co bylo zachyceno přes dvanáct plavidel Globální Flotily Sumud (GSF). Tento krok vyvolal značné mezinárodní pobouření.
Flotila se snaží prolomit osmnáctiletou blokádu Gazy ze strany Izraele a doručit naléhavou pomoc do válkou zničené enklávy. Lodě, které vypluly z přístavů po celém Středomoří, mají civilistům přivézt jídlo, vodu a léky. Dle údajů GSF bylo v daný čtvrteční den ráno zachyceno šestnáct plavidel, zatímco osmadvacet lodí stále plulo, nacházejíce se zhruba čtyřicet šest námořních mil od Gazy.
Organizátoři plavby označili zásah Izraele za "ilegální útok" na humanitární pracovníky. Naopak Izrael tvrdí, že aktivisté nemají zájem o pomoc, nýbrž o provokaci. Izraelské ministerstvo zahraničí navíc vydalo video, na němž je vidět Greta Thunberg po zadržení, obklopená vojenským personálem.
K prvnímu zadržení a obsazení lodí izraelskými silami došlo ve středu večer, přibližně sedmdesát námořních mil od Gazy. GSF uvedla, že Izrael agresivně cílil na její plavidla, přičemž jedno plavidlo bylo "záměrně taranováno" a další dvě byly zasaženy vodními děly. Organizace sdílela video zachycující incident a uvedla, že nikdo na palubě neutrpěl zranění.
Izraelské ministerstvo zahraničí na platformě X informovalo, že několik lodí bylo "bezpečně zastaveno" a jejich pasažéři jsou převáženi do izraelského přístavu. Ministerstvo zdůraznilo, že "Greta a její přátelé jsou v bezpečí a zdraví". I přes toto ujištění GSF nazvala zásah "ilegálním útokem na neozbrojené humanitární pracovníky" a vyzvala vlády a mezinárodní instituce k okamžitému zajištění jejich bezpečnosti a propuštění.
Účastníky plavby je přes pět set osob z desítek zemí, včetně zákonodárců ze Španělska a Itálie. Flotila, která vyplula z Barcelony 31. srpna, má za cíl prolomit dlouhodobou námořní blokádu Pásma Gazy. Gaza se již téměř dva roky nachází ve válečném stavu a čelí rostoucímu hladu a úmrtím, protože Izrael brání doručení tolik potřebné pomoci Palestincům.
Mezinárodní reakce na kroky Izraele byla rychlá a ostře odsuzující. Protestující zaplavili ulice v Itálii a Turecku a zahraniční lídři vyjádřili své pobouření. Turecké ministerstvo zahraničí označilo zadržení za "akt terorismu". Kolumbijský prezident Gustavo Petro dokonce nazval incident "mezinárodním zločinem" a pohrozil vyhoštěním izraelských diplomatů ze země a vypovězením dohody o volném obchodu.
K podobným incidentům s flotilami pomoci už v minulosti došlo. Například jiná loď s Gretou Thunberg na palubě byla zadržena a aktivisté deportováni v červnu. V roce 2010 však došlo k tragédii, kdy izraelské síly zaútočily na flotilu v mezinárodních vodách, při níž zahynulo devět tureckých občanů.
Související
Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
Greta Thunbergová (aktivistka) , Izrael
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 1 hodinou
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 1 hodinou
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 3 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
včera
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
včera
Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem
včera
Policie rychle objasnila vraždu seniorky v Praze. Motiv podezřelého je záhadou
včera
Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje
včera
Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad
včera
První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí
včera
Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici
včera
Není to jen o Ukrajině, válka zasáhla celou Evropu. Ta už ve střetu s Ruskem je, shodují se lídři v Dánsku
včera
Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu
včera
MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou
včera
Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová
včera
Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska
včera
Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ
včera
Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa
včera
Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace
Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.
Zdroj: Jakub Jurek