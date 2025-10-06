Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Greta Thunbergová byla deportována
Foto: Israeli Foreign Ministry

Izrael deportoval 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové, do Řecka a Slovenska.
Izrael uvedl, že 171 aktivistů z humanitární flotily, včetně Grety Thunbergové, bylo dnes deportováno do Řecka a Slovenska. Thunbergová, která byla letecky převezena do Řecka, byla jednou z asi 450 aktivistů zadržených Izraelem, jehož jednotky minulý týden zadržely flotilu.

Izrael uvádí, že 171 lidí deportovaných do Řecka a na Slovensko jsou občany Litvy, Rakouska, Lucemburska, Finska, Dánska, Slovenska, Švýcarska, Norska, Spojeného království, Srbska, Řecka, Itálie, Francie, Irska, Švédska, Polska, Německa, Bulharska a USA. Izraelské ministerstvo zahraničí dále sdělilo, že 138 aktivistů z Globální flotily Sumud je stále ve vazbě.

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová a další účastníci na lodích s humanitární pomocí, které směřovaly do Gazy, byli zadrženi izraelskou armádou na začátku října. Stalo se tak poté, co bylo zachyceno přes dvanáct plavidel Globální Flotily Sumud (GSF). Tento krok vyvolal značné mezinárodní pobouření.

Flotila se snažila prolomit osmnáctiletou blokádu Gazy ze strany Izraele a doručit naléhavou pomoc do válkou zničené enklávy. Lodě, které vypluly z přístavů po celém Středomoří, měly civilistům přivézt jídlo, vodu a léky. Dle údajů GSF bylo v daný den ráno zachyceno šestnáct plavidel, zatímco osmadvacet lodí stále plulo, nacházejíce se zhruba čtyřicet šest námořních mil od Gazy.

Organizátoři plavby označili zásah Izraele za "ilegální útok" na humanitární pracovníky. Naopak Izrael tvrdí, že aktivisté nemají zájem o pomoc, nýbrž o provokaci. Izraelské ministerstvo zahraničí navíc vydalo video, na němž je vidět Greta Thunbergová po zadržení, obklopená vojenským personálem.

K prvnímu zadržení a obsazení lodí izraelskými silami došlo ve středu večer, přibližně sedmdesát námořních mil od Gazy. GSF uvedla, že Izrael agresivně cílil na její plavidla, přičemž jedno plavidlo bylo "záměrně taranováno" a další dvě byly zasaženy vodními děly. Organizace sdílela video zachycující incident a uvedla, že nikdo na palubě neutrpěl zranění.

Izraelské ministerstvo zahraničí na platformě X informovalo, že několik lodí bylo "bezpečně zastaveno" a jejich pasažéři jsou převáženi do izraelského přístavu. Ministerstvo zdůraznilo, že "Greta a její přátelé jsou v bezpečí a zdraví". I přes toto ujištění GSF nazvala zásah "ilegálním útokem na neozbrojené humanitární pracovníky" a vyzvala vlády a mezinárodní instituce k okamžitému zajištění jejich bezpečnosti a propuštění.

Účastníky plavby bylo přes pět set osob z desítek zemí, včetně zákonodárců ze Španělska a Itálie. Flotila, která vyplula z Barcelony 31. srpna, měla za cíl prolomit dlouhodobou námořní blokádu Pásma Gazy. Gaza se již téměř dva roky nachází ve válečném stavu a čelí rostoucímu hladu a úmrtím, protože Izrael brání doručení tolik potřebné pomoci Palestincům.

Mezinárodní reakce na kroky Izraele byla rychlá a ostře odsuzující. Protestující zaplavili ulice v Itálii a Turecku a zahraniční lídři vyjádřili své pobouření. Turecké ministerstvo zahraničí označilo zadržení za "akt terorismu". Kolumbijský prezident Gustavo Petro dokonce nazval incident "mezinárodním zločinem" a pohrozil vyhoštěním izraelských diplomatů ze země a vypovězením dohody o volném obchodu.

K podobným incidentům s flotilami pomoci už v minulosti došlo. Například jiná loď s Gretou Thunbergovou na palubě byla zadržena a aktivisté deportováni v červnu. V roce 2010 však došlo k tragédii, kdy izraelské síly zaútočily na flotilu v mezinárodních vodách, při níž zahynulo devět tureckých občanů. 

před 2 hodinami

V Egyptě začala jednání o mírovém plánu pro Gazu. Hizballáh je zaskočen, Izrael dál útočí

Zdroj: Jakub Jurek

