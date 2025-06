Překvapivý konec hledání nového kouče Sparty. Na Letnou se vrací Brian Priske

Přestože se o víkendu objevily informace o tom, že nového trenéra oznámí Sparta až začátkem tohoto týdne, nakonec tak klub učinil už v neděli večer, kdy potvrdil zprávy staré jen několik málo hodin. Tedy, že se do klubu překvapivě po roce vrací dánský stratég Brian Priske. Překvapivě především proto, že při svém loňském odchodu do Feyenoordu Rotterdam uváděl, že už Spartu nehodlá v budoucnu trénovat.

Toto tvrzení vzalo nakonec za své s tím, že svoji velkou úlohu měl sehrát sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický, který tak kvůli tomuto jednání předčasně ukončil svoji neschopenku, na níž byl poté, co byl náhle hospitalizován v předešlých dnech s problémy se srdcem. I kvůli tomu jeho funkci dočasně zastával a s mnoha trenérskými kandidáty vyjednával jeho kolega ze sparťanského vedení Tomáš Sivok.

"Na seznamu jsme měli trenéry z několika evropských lig a s mnoha z nich jsme v různých fázích procesu mluvili a setkávali se. Pro Briana při konečném rozhodování hrála znalost prostředí, celého nastavení klubu a jeho předchozí úspěchy. Fotbal přináší emotivní situace a rozhodnutí. Ale už v průběhu sezony jsme si náš společný rozchod vyjasnili. Pak bylo jasné, že tak úspěšný trenér, jakým Brian je, musí být na seznamu potenciálních koučů," uvedl k průběhu zákulisních jednání Rosický.

On i další lidé ze sparťanského vedení tak doufají, že se Priskemu podaří navázat na předešlé úspěšné první působení na Letné, kdy se dánskému trenérovi konečně povedlo ukončit čekání na další sparťanský ligový titul. Mimochodem, to čekání, které ukončil v roce 2023, trvalo devět let.

Velkým plusem Briana Priskeho je určitě ta skutečnost, že přichází do známého prostředí, nebude se tak muset seznamovat dlouho ani s hráči. "Vítám zpět Briana, který dobře ví, do jakého prostředí přichází. Pevně věřím, že naváže na úspěšnou práci z minulosti, dostane hráče zpět na vítěznou vlnu a opět pomůže Spartě získat trofeje," uvedl k příchodu Priskeho místopředseda klubového představenstva František Čupr

Dočasný sportovní ředitel Tomáš Sivok věří, že nyní začne být Sparta ještě aktivnější na přestupovém trhu. Dosud klub přivedl pouze Santiaga Enemeho z Liberce a Dominika Hollého z Jablonce. "Pokračujeme v realizaci dlouhodobého plánu na letní přestupové období, který jsme měli dopředu připravený. Trenér je v tuto chvíli jeho nedílnou součástí. Intenzivní debata s Brianem o podobě kádru a posil probíhala ještě před dnešním veřejným oznámením a zapadá do dlouhodobé koncepce, kterou máme nastavenou," řekl.

I na samotném Priskem je znát, že má radost z návratu do známého prostředí, kde se mu dařilo. "Jsem rád, že jsem zpátky na místě, kde jsem mohl být součástí velkých úspěchů. Odcházelo se mi těžko, ale tehdy přede mnou stála příležitost, kterou jsem jako trenér nemohl odmítnout. Zároveň jsem ale věděl, co nechávám za sebou – skvělý klub, výjimečné lidi a prostředí, které mě hodně naučilo. Teď jsem zpátky s minimálně stejnou hladovostí jako dřív, možná ještě větší. Chci znovu se Spartou vyhrávat trofeje," řekl v prohlášení Priske.

Věří, že se mu tak bude dařit daleko lépe než ve Feyenoordu Rotterdam, kam přišel v létě 2024, aby tam v listopadu téhož roku zase skončil. Podle tamního klubového vedení se s Priskem muselo rozloučit kvůli nevyrovnaným výkonům mužstva a chybějící chemii.

Pražané zase věří, že naopak sparťany pozvedne po marasmu z nedávno ukončené nevydařené sezóně, v níž nejenže nevyhrála český pohár, v němž ve finále nestačila na Olomouc, což tak stálo místo tehdejšího trenéra Larse Friise, jehož do konce sezóny nahradil kouč B-týmu Luboš Loučka, ale málem se nedostali ani do evropských pohárů pro příští sezónu. Nakonec přeci jen budou v létě sparťani bojovat o účast v hlavní ligové fázi Konferenční ligy, neboť v lize nakonec skončili na čtvrté, poslední pohárové pozici.

Pro Spartu byl ročník 2024/25 opravdu rozporuplný. Nakonec je hodnocen z pochopitelných důvodů jako neúspěšný, ačkoliv v jeho úvodu se klubu po dlouhých 19 letech povedlo postoupit do hlavní fáze nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů. Boj na několika frontách ale začal být záhy na Pražanech znát a už během podzimu sérií ligových porážek a ztrát postupně ztráceli naději na obhajobu ligového titulu.