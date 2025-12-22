Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.
Již čtyřiasedmdesátiletý stratég, který se tak v době jmenování stává nejstarším trenérem české fotbalové reprezentace v historii, se ujal této funkce i přesto, že FAČR od začátku cílilo prioritně na zahraničního trenéra a i když byly dříve spekulace třeba Fatihu Terimovi, Jürgenu Klinsmannovi či Slavenu Biličovi, nakonec – protože se přišlo na to, že FAČR nemá dostatek financí na zaplacení takových jmen – se zraky fotbalových mocipánů začaly ubírat zase českým směrem. A poté, co nedávno Slavia neuvolnila pro reprezentaci svého kouče Jindřicha Trpišovského, zbývalo asociaci oslovit právě velezkušeného Koubka. A to i přesto, že se proslýchalo ho hráčská reprezentační kabina příliš nechce.
Během páteční tiskové konference na Strahově byla také oznámena jména jeho asistentů. Pro tuto roli se vybral Koubek hned trojici jmen – Jana Suchopárka, jenž se tak vrací pracovat pro reprezentaci poté, co před tím vedl „jednadvacítku“, Jaroslava Plašila a Jana Rezka.
„Jsem přesvědčený, že já i hráči uděláme vše pro to, abychom byli po baráži na mistrovství světa. Jsem optimista, s klukama to dokážeme,“ nechal se slyšet Koubek na páteční tiskovce. Tam také i přes poslední nezdary v kvalifikaci uvedl, že nadále věří v kvalitu týmu. „V první řadě jsem přesvědčený, že máme velmi dobré až vynikající hráče. Je možné, že jako tým nedosahují úrovně těch nejlepších asociací – Brazílie, Argentiny, Francie, Anglie, Španělska, Německa. Ale to je nějakých 10 procent na světě, 90 procent asociací není lepší než my,“ pokračoval a dodal také, že s respektem přijímá skutečnost, že první volbou FAČR byl Trpišovský.
I v další části svého „inauguračního“ projevu dával Koubek fanouškům naději, že to s národním týmem není tak špatné, jak se na první pohled zdá. „Jde jen o to, dostat z hráčů maximum. Aby dokázali hrát účelný fotbal, který má hlavu a patu ve smyslu možností hráčů na jednotlivých postech, z hlediska i systému rozestavení. Náš úkol je už s předstihem je s tím seznámit a potom na dvou trénincích před Irskem to propilovat,“ řekl.
První schůzka mezi manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a Koubka byla už prý v říjnu, navzdory tomu, že v uplynulém pracovním týdnu unikla na sítě fotografie z kladenského Penzionu 68, na níž je vidět jak u stolu debatují Koubek s Nedvědem a Zdeňkem Grygerou. „Já na nic nečekal. Ta jedna schůzka s Pavlem, jak tady naznačil termín, to ještě nebylo nic závazného. Prostě jsme si popovídali a on jako manažer hledal různé alternativy. Samozřejmě respektuju, že první volba byl Jindra (Trpišovský). Naprosto logická, prostě je to náš nejlepší trenér. Potom už jsem cítil, že to směřuje na mě,“ sdělil dále Koubek.
„Mužstvo není v rozkladu. Jen to chce zapálit oheň, přesvědčit ty kluky, že to jde,“ pokračoval Koubek na tiskovce plné optimismu a naděje. Vrátil se také ke kauze mezi hráči a fanoušky po posledním kvalifikačním utkání s Gibraltarem, kdy si oba tábory vyříkávali, proč těm nejskalnějším fanouškům nepřišli hráči po zápase poděkovat. „Kluci udělali chyby, omlouvali se za to. Tohle nezvládli a chtěl bych požádat veřejnost, abychom zakopali válečné sekery. Omlouváme se, zkuste nám odpustit,“ řekl k tomu.
Navzdory tvrzení, že pro asociaci byla již zmíněný Trpišovský volbou, to Nedvěd viděl trochu jinak. „Pan Koubek byl pro mě první volba. Nebyl to jednoduchý proces. A chtěl bych poděkovat panu Koubkovi, že to nakonec schválil. Máme představu o tom, co by měl kouč národního týmu mít, a pan Koubek splňuje všechno. Co se týče evropské scény, byl poslední dva roky velice úspěšný, to také hrálo roli,“ uvedl konkrétně s tím, že poděkoval všem zahraničním kandidátům, s nimiž se během posledních dvou měsíců setkal.
Nedvěd pak odmítl informace českých médií o tom, že by snad reprezentační hráčská kabina nechtěla, aby je trénoval právě Koubek. „Nebyla to pravda, co vyšlo v médiích. Byla to uměle vytvořená věc, nevím kým a nevím proč. Nezaznamenal jsem jediný negativní pohled na trenéra Koubka,“ řekl.
Další účastník páteční tiskové konference šéf českého fotbalu David Trunda uvedl, že on sám se setkal za celou dobu jednání jen se dvěma trenéry. „Došlo jen k jedné schůzce se zahraničním trenérem,“ upřesnil ještě. „S panem Koubkem jsme se dohodli v neděli a ve středu na můj návrh výkonný výbor stoprocentně podpořil jak jeho jmenování, tak i složení realizačního týmu. Z toho máme velkou radost. Věřím, že kroky, které oznamujeme, povedou k tomu, že se nám podaří spojit všechny fanoušky a celé hnutí, abychom baráž zvládli,“ dodal Trunda.
Připomeňme, že pro Koubka to nebude premiérové působení, neboť v minulosti už působil jako jeden z asistentů Karla Jarolíma (2016-2018). Jeho dosud poslední angažmá bylo to plzeňské, kde působil s přestávkami celkem třikrát, přičemž s ní jednou vyhrál ligový titul a v předloňské sezóně se západočeským klubem dokázal postoupit až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Poté ještě dokázal s Plzní v rámci Evropské ligy postoupit pro změnu do osmifinále. Kromě Plzně také v české lize trénoval mimo jiné Bohemians či Slavii.
16. prosince 2025 21:06
Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci
Související
Trenérská rošáda na Bohemce. Odcházejícího Koubka vzápětí nahradil Martin Hašek
Stane se Koubek asistentem reprezentačního kouče? Klokani o tom mluví, FAČR mlčí
Miroslav Koubek (fotbalový trenér) , Fotbal , FAČR
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
před 1 hodinou
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
před 2 hodinami
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Aktualizováno před 3 hodinami
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
před 4 hodinami
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
před 5 hodinami
Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové
před 6 hodinami
Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance
před 7 hodinami
Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči
před 7 hodinami
Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci
před 9 hodinami
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
před 10 hodinami
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
před 11 hodinami
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
před 12 hodinami
Exploze v Moskvě. Generál je po smrti, mluví se o podílu Ukrajinců
před 12 hodinami
Podnikatel Karel Kadlec zemřel. Z CarTec Group udělal respektovanou firmu
před 13 hodinami
Witkoff jednal o míru s Kyjevem i Moskvou. Bylo to produktivní a konstruktivní, řekl
před 14 hodinami
Vražda na Šternbersku. Na místě činu se údajně střílelo
před 15 hodinami
Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?
včera
Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů
včera
Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní
včera
"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem
Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.
Zdroj: Libor Novák