Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

David Holub

22. prosince 2025 21:04

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

Již čtyřiasedmdesátiletý stratég, který se tak v době jmenování stává nejstarším trenérem české fotbalové reprezentace v historii, se ujal této funkce i přesto, že FAČR od začátku cílilo prioritně na zahraničního trenéra a i když byly dříve spekulace třeba Fatihu Terimovi, Jürgenu Klinsmannovi či Slavenu Biličovi, nakonec – protože se přišlo na to, že FAČR nemá dostatek financí na zaplacení takových jmen – se zraky fotbalových mocipánů začaly ubírat zase českým směrem. A poté, co nedávno Slavia neuvolnila pro reprezentaci svého kouče Jindřicha Trpišovského, zbývalo asociaci oslovit právě velezkušeného Koubka. A to i přesto, že se proslýchalo ho hráčská reprezentační kabina příliš nechce.

Během páteční tiskové konference na Strahově byla také oznámena jména jeho asistentů. Pro tuto roli se vybral Koubek hned trojici jmen – Jana Suchopárka, jenž se tak vrací pracovat pro reprezentaci poté, co před tím vedl „jednadvacítku“, Jaroslava Plašila a Jana Rezka.

„Jsem přesvědčený, že já i hráči uděláme vše pro to, abychom byli po baráži na mistrovství světa. Jsem optimista, s klukama to dokážeme,“ nechal se slyšet Koubek na páteční tiskovce. Tam také i přes poslední nezdary v kvalifikaci uvedl, že nadále věří v kvalitu týmu. „V první řadě jsem přesvědčený, že máme velmi dobré až vynikající hráče. Je možné, že jako tým nedosahují úrovně těch nejlepších asociací – Brazílie, Argentiny, Francie, Anglie, Španělska, Německa. Ale to je nějakých 10 procent na světě, 90 procent asociací není lepší než my,“ pokračoval a dodal také, že s respektem přijímá skutečnost, že první volbou FAČR byl Trpišovský.

I v další části svého „inauguračního“ projevu dával Koubek fanouškům naději, že to s národním týmem není tak špatné, jak se na první pohled zdá. „Jde jen o to, dostat z hráčů maximum. Aby dokázali hrát účelný fotbal, který má hlavu a patu ve smyslu možností hráčů na jednotlivých postech, z hlediska i systému rozestavení. Náš úkol je už s předstihem je s tím seznámit a potom na dvou trénincích před Irskem to propilovat,“ řekl.

První schůzka mezi manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a Koubka byla už prý v říjnu, navzdory tomu, že v uplynulém pracovním týdnu unikla na sítě fotografie z kladenského Penzionu 68, na níž je vidět jak u stolu debatují Koubek s Nedvědem a Zdeňkem Grygerou. „Já na nic nečekal. Ta jedna schůzka s Pavlem, jak tady naznačil termín, to ještě nebylo nic závazného. Prostě jsme si popovídali a on jako manažer hledal různé alternativy. Samozřejmě respektuju, že první volba byl Jindra (Trpišovský). Naprosto logická, prostě je to náš nejlepší trenér. Potom už jsem cítil, že to směřuje na mě,“ sdělil dále Koubek.

„Mužstvo není v rozkladu. Jen to chce zapálit oheň, přesvědčit ty kluky, že to jde,“ pokračoval Koubek na tiskovce plné optimismu a naděje. Vrátil se také ke kauze mezi hráči a fanoušky po posledním kvalifikačním utkání s Gibraltarem, kdy si oba tábory vyříkávali, proč těm nejskalnějším fanouškům nepřišli hráči po zápase poděkovat. „Kluci udělali chyby, omlouvali se za to. Tohle nezvládli a chtěl bych požádat veřejnost, abychom zakopali válečné sekery. Omlouváme se, zkuste nám odpustit,“ řekl k tomu.

Navzdory tvrzení, že pro asociaci byla již zmíněný Trpišovský volbou, to Nedvěd viděl trochu jinak. „Pan Koubek byl pro mě první volba. Nebyl to jednoduchý proces. A chtěl bych poděkovat panu Koubkovi, že to nakonec schválil. Máme představu o tom, co by měl kouč národního týmu mít, a pan Koubek splňuje všechno. Co se týče evropské scény, byl poslední dva roky velice úspěšný, to také hrálo roli,“ uvedl konkrétně s tím, že poděkoval všem zahraničním kandidátům, s nimiž se během posledních dvou měsíců setkal.

Nedvěd pak odmítl informace českých médií o tom, že by snad reprezentační hráčská kabina nechtěla, aby je trénoval právě Koubek. „Nebyla to pravda, co vyšlo v médiích. Byla to uměle vytvořená věc, nevím kým a nevím proč. Nezaznamenal jsem jediný negativní pohled na trenéra Koubka,“ řekl.

Další účastník páteční tiskové konference šéf českého fotbalu David Trunda uvedl, že on sám se setkal za celou dobu jednání jen se dvěma trenéry. „Došlo jen k jedné schůzce se zahraničním trenérem,“ upřesnil ještě. „S panem Koubkem jsme se dohodli v neděli a ve středu na můj návrh výkonný výbor stoprocentně podpořil jak jeho jmenování, tak i složení realizačního týmu. Z toho máme velkou radost. Věřím, že kroky, které oznamujeme, povedou k tomu, že se nám podaří spojit všechny fanoušky a celé hnutí, abychom baráž zvládli,“ dodal Trunda.

Připomeňme, že pro Koubka to nebude premiérové působení, neboť v minulosti už působil jako jeden z asistentů Karla Jarolíma (2016-2018). Jeho dosud poslední angažmá bylo to plzeňské, kde působil s přestávkami celkem třikrát, přičemž s ní jednou vyhrál ligový titul a v předloňské sezóně se západočeským klubem dokázal postoupit až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Poté ještě dokázal s Plzní v rámci Evropské ligy postoupit pro změnu do osmifinále. Kromě Plzně také v české lize trénoval mimo jiné Bohemians či Slavii.

16. prosince 2025 21:06

Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci

Související

Bohemians Praha

Trenérská rošáda na Bohemce. Odcházejícího Koubka vzápětí nahradil Martin Hašek

Praha - Během středečního dne nastala v tuzemské nejvyšší fotbalové soutěži další trenérská změna. Tentokráte se to však netýká žádného celku na předních příčkách ligové tabulky, ale týmu Bohemias Praha 1905, který se aktuálně nachází na 13. místě s 21 body na kontě a bojuje tak s ostatními mužstvy o záchranu. Jak informoval internetový server deníku Sport, po vzájemné dohodě ukončil během středečního dopoledne ve vršovickém Ďolíčku své angažmá kouč Miroslav Koubek. Už tehdy hovořil sportovní ředitel tohoto pražského zelenobílého klubu Miroslav Držmíšek o tom, že jedná s dosud koučem druholigové Vlašimi Martinem Haškem. S ním se nakonec během dne klubové vedení dohodlo a už toto odpoledne vedl trénink s týmem Klokanů.
Fotbal, ilustrační fotografie

Stane se Koubek asistentem reprezentačního kouče? Klokani o tom mluví, FAČR mlčí

Praha - Nový trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím si v těchto dnech hledá kolegy do svého realizačního týmu, jenž by měl být podle posledních informací představen během příštího týdne. Hlavními kandidáty na post asistentů reprezentačního kouče pak mají jednak Boris Kočí, kterého zná Jarolím ze svého disavaního působení v Mladé Boleslavi, a jednak také Miroslav Koubek, který je pro změnu od této sezóny novým kouče Bohemians 1905. A zatímco tuto spekulaci samotný pražský klub potvrzuje, vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) se zatím k tomu nikterak nevyjádřilo.

Více souvisejících

Miroslav Koubek (fotbalový trenér) Fotbal FAČR

Aktuálně se děje

před 48 minutami

před 1 hodinou

Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

před 2 hodinami

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno před 3 hodinami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

před 4 hodinami

Chris Rea

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Andrej Babiš

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

před 9 hodinami

Jaromír Zůna na zasedání nové vlády

Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

Počasí, ilustrační foto

Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?

Tento týden přinese do Česka postupný přechod od sychravého podzimu k pravé zimní atmosféře. Zatímco pondělí a úterý se ponesou v duchu šedé oblohy a mírných teplot, od středy začne do země proudit studený vzduch, který s sebou přinese sněžení i do nížin a mrazivé noci.

včera

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů

Generální tajemník NATO Mark Rutte pro deník Bild promluvil o nejvážnější bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války. Šéf Aliance zdůraznil, že pro zajištění budoucího míru je nezbytné radikálně zvýšit výdaje na obranu a zajistit, aby Ukrajina zůstala v boji proti ruské agresi co nejsilnější. Rutte ocenil zejména roli Německa, které podle něj převzalo v Evropě vůdčí úlohu díky výraznému navýšení svého vojenského rozpočtu.

včera

letectví

Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní

Ankara se snaží o zásadní průlom ve vztazích s Washingtonem. Hlavním cílem turecké diplomacie je návrat do prestižního programu vývoje a nákupu stíhaček F-35, ze kterého bylo Turecko vyloučeno poté, co před šesti lety zakoupilo ruský systém protivzdušné obrany S-400. Podle zdrojů agentury Bloomberg Turecko nyní vážně zvažuje, že se ruské techniky zbaví, aby odstranilo hlavní překážku v komunikaci s USA.

včera

"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem

Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy