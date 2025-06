"Puč" v USA: Kennedy Jr. porušil slib, odvolal celý poradní výbor CDC pro vakcíny, dosadí do něj své lidi

Kennedy zdůvodnil změnu tím, že členové výboru jsou prý zatíženi střetem zájmů, a pokud by zůstali ve funkci, nemohl by je kabinet Donalda Trumpa nahradit většinou až do roku 2028.

„Bez jejich odvolání by nová administrativa nemohla získat kontrolu nad výborem včas,“ napsal Kennedy, který je známý svými dlouhodobě kritickými postoji k očkování a veřejnému zdravotnictví.

Rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky ze strany lékařských i zdravotnických autorit. Dr. Georges Benjamin, výkonný ředitel Americké veřejnozdravotní asociace, označil Kennedyho krok za „puč“.

„Takto demokracie nefunguje. Je to špatné pro zdraví celé země,“ řekl agentuře AP. Zároveň dodal, že veřejnost nyní nemůže mít jistotu, že noví členové výboru budou nezávislí a nestranní. Kennedyho krok podle něj porušuje sliby, které dříve dal veřejnosti i zákonodárcům.

„Sliboval, že tohle neudělá. Porušil slovo a budeme ho velmi bedlivě sledovat,“ prohlásil Benjamin.

Předseda Americké lékařské asociace Bruce A. Scott upozornil, že výbor ACIP byl po desetiletí klíčovým a důvěryhodným zdrojem odborného poradenství při stanovování očkovacích doporučení na základě vědeckých dat.

„Dnešní krok Roberta Kennedyho narušuje důvěru a rozvrací transparentní proces, který zachránil nespočet životů,“ uvedl Scott ve svém prohlášení. Zároveň varoval, že tato změna – spolu s klesající proočkovaností napříč Spojenými státy – může vést k nárůstu nemocí, kterým lze vakcinací předejít.

Výbor ACIP se nacházel ve stavu nejistoty už několik měsíců. Letos v únoru muselo ministerstvo zdravotnictví bez vysvětlení zrušit jeho první letošní zasedání. Kennedy navíc nedávno změnil doporučení ohledně covidu-19 bez jakékoli konzultace s výborem, což bylo vnímáno jako bezprecedentní zásah do odborného procesu.

V pondělí večer, krátce po zveřejnění Kennedyho rozhodnutí, byla ze stránek CDC odstraněna webová stránka s profily členů výboru.

Kennedy dosud nesdělil, kdo konkrétně usedne v novém složení výboru, ani kdy bude nový tým jmenován. Kritici ale varují, že nahrazení odborníků lidmi s politickou nebo ideologickou motivací může ohrozit důvěru veřejnosti ve vakcíny i zdraví celé populace.