Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?

Vzhledem k turbulentní situaci v americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se objevují obavy, co to může znamenat pro globální veřejné zdraví. Po jmenování Roberta F. Kennedyho Jr. do funkce ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA je CDC pod tlakem, aby opustilo své tradiční, na důkazech založené postupy.
Napětí vyvrcholilo odvoláním nedávno jmenované ředitelky Susan Monarezové. Ta byla propuštěna po pouhém měsíci ve funkci, protože odmítla podepisovat vědecky nepodložené a riskantní směrnice. Na její místo byl jmenován Jim O’Neill, který nemá žádné medicínské ani vědecké vzdělání.
Ministerstvo zdravotnictví oznámilo její odchod již dříve. To však vyprovokovalo prohlášení ze strany právníků Dr. Monarez, kteří potvrdili, že o jejím odvolání nebyla informována a sama rezignovat nehodlá. Dodali, že se stala terčem, protože „odmítla slepě schvalovat nevědecké a lehkomyslné pokyny a propouštět oddané odborníky na zdraví“. Právníci navíc obvinili ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. z „zneužívání veřejného zdraví“.
Susan Monarez, která je dlouholetou vědkyní, byla do čela CDC navržena prezidentem Donaldem Trumpem. K jejímu jmenování došlo po té, co Trump stáhl svou první volbu, bývalého republikánského kongresmana Davea Weldona, který byl kritizován za své názory na očkování a autismus. Odvolaná ředitelka byla vůbec první v čele CDC za posledních padesát let, která neměla lékařský titul.
Po oznámení jejího odchodu z agentury rezignovali nejméně tři další vysoce postavení úředníci CDC. Patřila mezi ně hlavní lékařka Debra Houry, která ve svém rezignačním dopise upozornila na nárůst dezinformací o vakcínách. Dále kritizovala plánované škrty v rozpočtu agentury. Své pozice opustili také Daniel Jernigan, který vedl Národní centrum pro infekční nemoci, a Demetre Daskalakis, vedoucí Národního centra pro imunizaci a respirační choroby. K rezignacím přibyla podle NBC i Jennifer Layden, ředitelka úřadu pro data o veřejném zdraví.
K odchodům klíčových osob z agentury dochází v době, kdy odborníci na zdraví vyjadřují obavy z přístupu, který CDC zaujímá pod vedením Kennedyho, jenž je vakcinační skeptik.
Vzhledem k tomu, že Kennedy Jr. má dlouhou historii skeptického postoje k očkování, hrozby pro veřejné zdraví byly zjevné brzy po inauguraci prezidenta Donalda Trumpa v lednu 2025. Oddělení CDC v čele s Kennedym snížilo přístup k vakcínám proti nemoci covid-19 pro děti a těhotné ženy a zrušilo kontrakty na vývoj nových mRNA vakcín. Současně s tím se také vrátilo k výzkumu, zda existuje souvislost mezi očkováním a autismem.
Tyto změny mají dopad nejen na Spojené státy, ale podle médií i na celý svět. CDC hrálo klíčovou roli v globálním zdraví po celá desetiletí. Spolupracovalo se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na eradikaci neštovic a poskytovalo pomoc v krizových situacích, jako byla epidemie eboly v západní Africe v roce 2014.
Nyní se ale situace mění. Řada globálních iniciativ, včetně programů pro prevenci HIV a AIDS, malárie a tuberkulózy, byla výrazně omezena. Velké škrty v rozpočtu a propouštění kvalifikovaných odborníků podkopávají schopnost CDC plnit svůj mandát. Agentura podle odborníků ztrácí důvěru veřejnosti a už není považována za přední světovou instituci v oblasti veřejného zdraví.
