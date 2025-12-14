Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly

Policie nasadila maximum sil do pátrání po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku, který se pohřešuje již od čtvrtečního rána. Školáka se ale stále nepodařilo najít. Policisté budou ve snaze najít hocha pokračovat i dnes.
Krajská policie o případu informovala už ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy, podle které dvanáctiletý Marek odjel předevčírem ráno z Halenkovic do školy ve Zlíně, kam už ale nedorazil. Policisté následně v pátek zveřejnili výzvu i na sociální síti.
"Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140 až 150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, vzadu delší, je hubený a má plné rty," uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Policie v sobotu napsala, že do pátrání nasadila maximální možné síly a prostředky. "Prověřujeme poznatky od lidí z celé republiky. Stále jsme však bohužel chlapce nenalezli, proto ještě jednou prosíme o pomoc a o jakékoliv informace," sdělili strážci zákona na síti X.
11. prosince 2025 19:52
Policie objasnila vraždu, ke které došlo již v listopadu. Mladá žena byla uškrcena
