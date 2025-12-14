Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos

Karel III. a královna Camilla
Karel III. a královna Camilla

Počtvrté od nástupu na trůn vybírali britský král Karel III. a jeho manželka Camilla fotografii pro vánoční pohlednici. Už to bylo třeba, protože svátky se nezadržitelně blíží. 

Jak informovala stanice BBC, královský pár vybral fotografii pořízenou v italské metropoli Římě během dubnové státní návštěvy na Apeninském poloostrově. Dvojice je na snímku zachycena na zahradní cestičce. "Přejeme velmi šťastné Vánoce a Nový rok," píše se uvnitř pohlednice. 

Autorem zvolené fotografie je fotograf Chris Jackson, který snímek vyfotil na pozemku rezidence britského velvyslance v Itálii. Fotka vznikla jako připomínka dvacátého výročí svatby krále s jeho současnou manželkou. 

Britská královská rodina již pohlednici zveřejnila na sociální sítích. "Král a královna s potěšením sdílejí své vánoční přání pro letošní rok, které obsahuje fotografii pořízenou v areálu vily Wolkonsky v Římě během státní návštěvy Jejich Veličenstva v Italské republice v dubnu," uvedla monarchie na síti X.

Podle BBC zabere královskému páru několik dní, než se podaří osobně podepsat všechny pohlednice, které následně zamíří do různých koutů Velké Británie a světa. Určena jsou především členům rodiny, přátelům či zahraničním státníkům.

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Jejich Veličenstva jsou vyfocena v Trůnním sále v Buckinghamském paláci.

Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí. 

