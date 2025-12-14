Karel III. a Camilla ukázali na fotku z Říma. Vánoční pohlednice vznikla i letos

Počtvrté od nástupu na trůn vybírali britský král Karel III. a jeho manželka Camilla fotografii pro vánoční pohlednici. Už to bylo třeba, protože svátky se nezadržitelně blíží.
Jak informovala stanice BBC, královský pár vybral fotografii pořízenou v italské metropoli Římě během dubnové státní návštěvy na Apeninském poloostrově. Dvojice je na snímku zachycena na zahradní cestičce. "Přejeme velmi šťastné Vánoce a Nový rok," píše se uvnitř pohlednice.
Autorem zvolené fotografie je fotograf Chris Jackson, který snímek vyfotil na pozemku rezidence britského velvyslance v Itálii. Fotka vznikla jako připomínka dvacátého výročí svatby krále s jeho současnou manželkou.
Britská královská rodina již pohlednici zveřejnila na sociální sítích. "Král a královna s potěšením sdílejí své vánoční přání pro letošní rok, které obsahuje fotografii pořízenou v areálu vily Wolkonsky v Římě během státní návštěvy Jejich Veličenstva v Italské republice v dubnu," uvedla monarchie na síti X.
Podle BBC zabere královskému páru několik dní, než se podaří osobně podepsat všechny pohlednice, které následně zamíří do různých koutů Velké Británie a světa. Určena jsou především členům rodiny, přátelům či zahraničním státníkům.
