Král Karel III. pronesl vzácné prohlášení k Ukrajině. Odsoudil Rusko

4. prosince 2025 13:29

Britský král Karel III. obdržel skotskou korunu (5. července, Edinburgh).
Britský král Karel III. obdržel skotskou korunu (5. července, Edinburgh). Foto: The Royal Family

Král Karel III. výslovně odsoudil "ruskou agresi" během státní návštěvy německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Panovník slíbil, že obě země jsou připraveny "posílit Evropu" proti hrozbě další ruské agrese a že obě národy "stojí" při Ukrajině.

Tato návštěva přichází v obtížné době pro Evropu, která čelí ruské válce na Ukrajině. Setkání mělo za cíl zdůraznit Kensingtonskou smlouvu, podepsanou v červenci, jež představuje první formální pakt mezi Spojeným královstvím a Německem od druhé světové války. Tato smlouva stanovuje plány pro užší spolupráci v oblastech, jako jsou migrace, obrana, obchod a vzdělávání.

Během státního banketu na hradě Windsor král Karel uznal, že Spojené království a Německo zažily "nejtemnější časy a nejstrašnější následky konfliktu". Přesto se po desetiletích "uznání utrpení minulosti stalo základem pro upřímné, obnovené a zdvojnásobené přátelství". Král mluvil o "sdílených hodnotách" obou zemí a "sdílené vizi pro budoucnost moderního světa". Dodal, že obě země "společně stojí s Ukrajinou a posilují Evropu proti hrozbě další ruské agrese".

Prezident Steinmeier, který seděl vedle princezny z Walesu, vyzdvihl Kensingtonskou smlouvu a uvedl, že obě země "spolupracují na opětovném posílení lidských vazeb, které byly oslabeny Brexitem". Také zopakoval slova krále o napětí v Evropě a řekl hostům: "Spolupracujeme na podpoře bezpečnosti a obrany, bok po boku za svobodnou, mírovou Evropu, bok po boku na podporu Ukrajiny." Steinmeier byl dříve přivítán s vojenskou pompou, 41 dělovými královskými salvami a oslavnou královskou standartou vyvěšenou nad hradem Windsor. Král Karel a královna Camilla doprovodili prezidenta a jeho manželku, Elke Büdenbender, na projížďce kočárem ulicemi Windsoru na začátku třídenní návštěvy. Německý lídr během ní navštíví i trosky katedrály v Coventry, která byla bombardována během druhé světové války.

Na Downing Street 10, před soukromými rozhovory s premiérem Keirem Starmerem, Steinmeier uvedl, že britsko-německý vztah je ve "daleko lepší kondici" než v "obtížném" období po Brexitu a že vztahy se zlepšily díky Kensingtonské smlouvě. "Máme novou bezpečnostní situaci v Evropě, ne-li na celém světě. Proto je potřeba užší spolupráce," prohlásil. Starmer uvedl, že obě země "velmi úzce spolupracovaly na nesmírně důležitých otázkách, jako je Ukrajina, kde naše dvě země uvažují podobně a jednají podobně, v otázkách migrace a hospodářského růstu a obchodu, kde jdeme od síly k síle".

Poprvé v moderní historii měl státní banket vánoční nádech. Stůl byl vyzdoben svátečními tmavě červenými vánočními hvězdami a jasně červenými bobulemi. V síni St George’s Hall se nacházely malé jedle a šestimetrový vánoční strom s 3000 světly, připomínající německou tradici, kterou zpopularizovali královna Viktorie a princ Albert. Mezi 152 hosty nechyběla německá supermodelka Claudia Schiffer, která seděla vedle premiéra Starmera. Na seznamu hostů se objevili také její manžel, filmař Sir Matthew Vaughn, skladatel filmové hudby Hans Zimmer, porotkyně Strictly Come Dancing Motsi Mabuse a ilustrátor dětské knihy Gruffalo Axel Scheffler.

Jako projev úcty k hostům krále si princezna z Walesu diplomaticky vybrala Orientální diadém královny Viktorie, který je vyroben z diamantů a rubínů a byl navržen pro Viktorii jejím manželem, německým princem Albertem, v roce 1853. Speciálně pro tuto příležitost byl vytvořen i koktejl Black Forest Gateau. Menu zahrnovalo teplou uzenou pstruží tartaletku s langustami, křepelčími vejci a omáčkou z mořských plodů. Dále to byla Windsor partridge supreme (křepelka) zabalená v listovém těstě s konfitovaným zelím a portskou omáčkou. Jako dezert byl baked alaska (zmrzlina v pusince) s ostružinovou, vanilkovou a malinovou zmrzlinou. Vinný lístek diplomaticky obsahoval německé bílé víno – Joh. Jos. Prüm, Graacher Himmelreich, Spätlese, 2010. Při tradiční výměně darů král Karel předal prezidentovi ručně vyrobenou vycházkovou hůl z ostrova Mull a dekorativní talíř. Na oplátku obdržel deštník a speciálně vyrobený sýr.

Protimonarchistická kampaň Republic obvinila policii z útoku na svobodu projevu, když protestujícím hrozila zatčením, pokud by drželi transparent "Charlesi, co skrýváš?" (narážka na kontroverzi Andrewa Mountbatten-Windsor), zatímco průvod státní návštěvy procházel Windsorom. Policie v Thames Valley uvedla, že "umožnila pokojný protest" a že policisté je "požádali, aby ustoupili do vyhrazené protestní zóny", přičemž jim zabránili v použití megafonu, když byli poblíž koně.

před 5 hodinami

Putin nezahálí. Po neúspěšném jednání o Ukrajině míří do Indie

