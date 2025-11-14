Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí.
Karel III. nastoupil na trůn před více než třemi lety, kdy ve věku 96 let zemřela královna Alžběta, která stála v čele královské rodiny celých sedm dekád. Uvolněné místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles. Ten se sice narodil 14. listopadu 1948, ale v posledních letech se jeho narozeniny slaví v jiném termínu.
Britové totiž oficiálně slaví narozeniny panovníka, ať je jím kdokoliv, při události nazvané Trooping the Colour, která se koná pravidelně v červnu. Jedním z důvodů je mimochodem to, že v létě je větší pravděpodobnost toho, že oslavě bude přát počasí.
Královskou rodinou v poslední době znovu otřásly skandály mladšího bratra monarchy. Král Karel III. se tentokrát již rozhodl udělat zásadní personální rozhodnutí, když Andrewovi odebral tituly prince a vévody z Yorku.
Oficiálně došlo k odebrání titulů minulý týden ve středu, uvedl deník Guardian. Král rozhodl, že jeho mladší bratr Andrew Mountbatten Windsor již není oprávněn používat tituly "královské výsosti" a "prince". Další záznam obsahuje informaci o odebrání titulu vévody z Yorku.
Fakticky rozhodl Karel III. o tom, že Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge již o několik dní dříve. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které zveřejnil Buckinghamský palác.
Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Německá vláda po intenzivní debatě rozhodla, že neobnoví všeobecnou brannou povinnost, a místo toho se rozhodla pro dobrovolný model s výraznými pobídkami. Cílem tohoto plánu je doplnit vyčerpané ozbrojené síly tváří v tvář rostoucí hrozbě ze strany Ruska.
Zdroj: Libor Novák