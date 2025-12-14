Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd

14. prosince 2025 14:05

Jana Maláčová (ČSSD)
Jana Maláčová (ČSSD)

Sociální demokraté si zvolili nového předsedu, který v čele nahradil Janu Maláčovou. Někdejší ministryně dala funkci k dispozici po volebním neúspěchu hnutí Stačilo, z politiky pro tuto chvíli odchází. Jejím nástupcem se stal dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd. 

Nedvěda zvolilo hned v prvním kole 69 ze 133 delegátů mimořádně svolaného stranického sjezdu. Statutárním místopředsedou bude Radek Scherfer, dalšími pozice místopředsedů obsadí Michal Chalupný, Alžběta Kálalová a Jiří Ott. SOCDEM o tom informovala na facebooku. 

Nedvěd v projevu řekl, že pro obnovu sociální demokracie je třeba proměnit vnější tvář strany, dostat ji do 21. století a učinit ji přitažlivou pro mladé lidi. "Mám dost energie, ale i zkušenosti z vedení strany a nový impulz jí dát dokážu," prohlásil. 

Podle nového předsedy SOCDEM se pro stranu otevírá prostor díky příznivé politické konstelaci. "Hnutí ANO, kde jsou dnes takřka všichni naši bývalí voliči, bude na rozdíl od předchozího období vládní stranou a jeho podpora se v horizontu dvou tří let začne zčásti drolit. My s ním tentokrát nebudeme přímo spojeni," zdůraznil. 

"Současně veškerá sněmovní opozice je ze stran bývalé pětikoalice, kterým voliči Andreje Babiše nevěří a nesnáší je. Tito voliči začnou hledat alternativu a my nesmíme dopustit, aby Sociální demokracii obešli obloukem," dodal. 

Nedvěd je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, studoval i ve Velké Británii. Členem ČSSD byl již mezi lety 2001 až 2003, do strany se vrátil v roce 2017. Od roku 2024 je předsedou středočeské krajské organizace.

před 50 minutami

Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney

Sociální demokracie (SOCDEM) ČSSD Jiří Nedvěd (ČSSD) Jana Maláčová (ČSSD)

