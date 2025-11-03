Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 10:57

Jana Maláčová (ČSSD)
Jana Maláčová (ČSSD) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Exministryně Jana Maláčová (SOCDEM) oznámila odchod z vrcholné politiky. Definitivně ji opustí, až si sociální demokraté zvolí nového předsedu či předsedkyni. Maláčová se bude věnovat rodině. 

Maláčová v nedělním příspěvku poděkovala lidem za podporu. "Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností," napsala na facebooku.

Někdejší ministryně kandidovala v říjnových sněmovních volbách na kandidátce Stačilo, kterou vedla v Praze. Hnutí ale neuspělo, získalo 4,3 procenta a do Poslanecké sněmovny se nedostalo. 

Maláčová ve volbách kandidovala, přestože během volební kampaně oznámila veřejnosti, že jí byla diagnostikována vážná nemoc. "V poslední době jste si možná všimli změny mého vzhledu. Ano, nosím paruku. Nejde však o módní volbu – čelím onkologickému onemocnění, kterým několik měsíců procházím. Není to lehké, ale léčbu snáším dobře a mám sílu pokračovat," uvedla na jaře.

Politička v květnu zmínila, že politická práce je její srdeční záležitostí. "Víte, že nejsem zvyklá se vzdávat. Z boje se prostě neutíká, i když to je často náročné. Nikdy jsem to nedělala a nehodlám se vzdávat ani teď," dodala.

Maláčová se ve vrcholné politice objevila v polovině roku 2018, kdy se za sociální demokraty stala ministryní práce a sociálních věcí. V čele úřadu byla do prosince 2021, kdy nastoupila Fialova vláda. Od loňského října je předsedkyní SOCDEM. 

před 2 hodinami

Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi

