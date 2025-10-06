Maláčová a celé vedení Sociální demokracie po katastrofálních volbách končí

Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.
Sociální demokracie je nejstarší dosud existující česká středolevicová strana. Po sametové revoluci se pod vedením Miloše Zemana stala jednou z dvou nejsilnějších politických stran v zemi, a v letech 1998–2006 dokonce hlavní vládní stranou. Její dominantní vliv však začal upadat v druhé polovině desátých let 21. století, kdy tradiční voliče převzalo především hnutí ANO 2011.
Ve volbách v roce 2021 strana vypadla ze Sněmovny a získala pouze 4,65 % hlasů. Tehdejší předseda Jan Hamáček přivedl stranu k historicky nejhoršímu výsledku, načež rezignoval. Okamžitě se rozvířila debata o dalším směřování: část členů volala po větším příklonu k levici a spolupráci s KSČM, zatímco druhá část prosazovala modernizaci a progresivní témata, jako je ochrana klimatu. Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček dokonce varoval před příklonem k národnímu socialismu.
V reakci na katastrofální výsledek se v prosinci 2021 konal mimořádný sjezd, kde byl novým předsedou zvolen Michal Šmarda. Po senátních a komunálních volbách v roce 2022 však SOCDEM přišla o velkou část mandátů, včetně zhruba poloviny z původních dvou tisíc zastupitelů.
V červnu 2023 se strana na sjezdu v Plzni rozhodla pro radikální změnu. Schválila návrh na zjednodušení názvu z ČSSD na Sociální demokracie (SOCDEM). Ihned poté však předsedkyně strany Česká Suverenita Jana Volfová nechala zkratku ČSSD zaregistrovat pro svou stranu. Její předsedou se v únoru 2024 stal bývalý premiér Jiří Paroubek.
Volby do krajských zastupitelstev v září 2024 pro Sociální demokracii nedopadly dobře. Strana ztratila 44 mandátů a získala jich pouze 24, přičemž hejtman Pardubického kraje Martin Netolický si svůj post udržel. V reakci na výsledky se Michal Šmarda rozhodl znovu nekandidovat na předsedu.
V říjnu 2024 s přehledem zvítězila Jana Maláčová, která získala 101 ze 152 hlasů. Novým statutárním předsedou se stal Lubomír Zaorálek (který je také členem současného rezignujícího grémia). Řadovými místopředsedy byli zvoleni Radek Scherfer, Jiří Nedvěd a Jiří Oliva.
Právě předsedkyně Jana Maláčová nyní oznámila, že ona i celý výkonný orgán strany, včetně Lubomíra Zaorálka, rezignují. Tento krok je přímou reakcí na další volební neúspěch a neschopnost dostat se do Poslanecké sněmovny, tentokrát i přes spolupráci s komunisty v koalici Stačilo!. Očekává se, že o dalším směřování strany se bude rozhodovat na mimořádném sjezdu.
