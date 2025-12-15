Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi

Začíná třetí prosincový týden, který přinese podobné počasí jako ten uplynulý. Podle meteorologů má pokračovat teplotní inverze. Nad Česko bude i nadále proudit teplý vzduch. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Šance alespoň na přechodně slunečnější počasí je podle meteorologů ve čtvrtek, kdy se změní proudění vzduchu, což povede k rozpouštění oblačnosti. Na většině míst bude skoro jasno či jasno. Od pátku se očekává návrat nízké oblačnosti.
"Teploty v příštím týdnu nebudou mít velký denní chod. Noční budou většinou kolem nuly a přes den budou při zamračené obloze do 5 °C, při vyjasnění mohou vystoupat až k 9 °C, výjimečně i nad 10 °C," uvedl ústav.
Během předvánočního víkendu může počasí ovlivnit slabá okluzní fronta. V Čechách tak hrozí slabý déšť. Jinak bude srážek málo, z nízké oblačnosti může mrholit. Vyskytnou se i mlhy, které mohou být mrznoucí.
