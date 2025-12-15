Inverzní charakter počasí přinesou i další dny, vyplývá z předpovědi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

15. prosince 2025 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Začíná třetí prosincový týden, který přinese podobné počasí jako ten uplynulý. Podle meteorologů má pokračovat teplotní inverze. Nad Česko bude i nadále proudit teplý vzduch. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Šance alespoň na přechodně slunečnější počasí je podle meteorologů ve čtvrtek, kdy se změní proudění vzduchu, což povede k rozpouštění oblačnosti. Na většině míst bude skoro jasno či jasno. Od pátku se očekává návrat nízké oblačnosti. 

"Teploty v příštím týdnu nebudou mít velký denní chod. Noční budou většinou kolem nuly a přes den budou při zamračené obloze do 5 °C, při vyjasnění mohou vystoupat až k 9 °C, výjimečně i nad 10 °C," uvedl ústav.

Během předvánočního víkendu může počasí ovlivnit slabá okluzní fronta. V Čechách tak hrozí slabý déšť. Jinak bude srážek málo, z nízké oblačnosti může mrholit. Vyskytnou se i mlhy, které mohou být mrznoucí. 

včera

Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat

Související

Počasí

Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat

Počasí bez větších výkyvů se očekává i v příštím týdnu, kdy má pokračovat trend z právě končícího týdne. Předvánoční víkend tak nabídne denní maxima nad nulou, mrznout bude jedině v noci. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Více souvisejících

Počasí Mlhy ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 20 minutami

před 1 hodinou

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

Když se v říjnu rozhodla Fotbalová asociace ČR – nutno říct, že po řadě nepřesvědčivých výkonů české fotbalové reprezentace (se Saúdskou Arábií 1:1 či s Faerskými ostrovy 1:2) právem – rozloučit se s koučem Ivanem Haškem a nahradit ho dočasně dosavadním asistentem Jaroslavem Köstlem, počítalo se tehdy s tím, že tak asociace činí s dlouhodobou koncepcí a především náhradou, kterou už mají připravenou. I dva měsíce od tohoto momentu to však vypadá, že svaz neměl a stále nemá ani jedno. A hlavně stále nemá nového hlavního trenéra, kterým se po sobotě navíc nestane ani kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Klub se totiž definitivně rozhodl, že svého stratéga neuvolní.

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

včera

Filip Turek

Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS)

Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney

Nového i končícího českého premiéra zasáhla zpráva o tragické střelbě v australském Sydney, kterou nepřežilo nejméně 12 lidí. Podle Andreje Babiše (ANO) došlo k odpornému a ničím neospravedlnitelnému teroristickému činu. Petr Fiala (ODS) označil útok za akt čirého zla. 

Aktualizováno včera

Australská policie zasahuje proti střelcům na Bondi Beach. (14.12.2025)

Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí

Australská policie zasahuje při útoku na populární pláži Bondi v Sydney ve státě Nový Jižní Wales. Potvrzeno je přes 10 obětí, zraněni byli i nejméně dva strážci zákona. Útočili dva lidé. Jeden z pachatelů má být po smrti, druhého se podařilo zadržet. Policie již potvrdila, že cílem útoku byla místní židovská komunita. 

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se slovy k financování Ukrajiny dostal pod palbu kritiků z řad sněmovní opozice. Končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ho přirovnal k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi. Podle Zdeňka Hřiba (Piráti) zpochybnil Babiš postavení Česka jako spolehlivého partnera. 

včera

včera

včera

včera

Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat

Počasí bez větších výkyvů se očekává i v příštím týdnu, kdy má pokračovat trend z právě končícího týdne. Předvánoční víkend tak nabídne denní maxima nad nulou, mrznout bude jedině v noci. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy