Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda

Občanští demokraté nebudou jedinou stranou formující se sněmovní opozice, která si v lednu zvolí vedení. Piráti se sejdou v jižních Čechách a pravděpodobně potvrdí nastavenou cestu pod vedením Zdeňka Hřiba.
Piráti v probíhajícím týdnu rozeslali novinářům pozvánku na celostátní fórum, na kterém proběhne volba nového vedení Pirátů. Akce se uskuteční v sobotu 17. ledna v jihočeských Prachaticích.
Úřadující předseda strany Hřib již potvrdil, že bude obhajovat funkci. "Je to logický krok, volební výsledek nám dává za pravdu," řekl pro CNN Prima News. Dále zmínil, že nehodlá měnit svou vizi. Piráti mají podle Hřiba nabízet alternativu k Babišově vládě, která v těchto dnech vzniká.
"Být úspěšnou opoziční stranou, která přesně pojmenovává kroky vlády, nabízí konkrétní řešení, ať už v oblasti protikorupčních zákonů nebo podpory dostupného bydlení, a je ochotná a schopná jednat napříč nejen tím, co se týče naplňování našeho programu, ale i hledat cesty, jak zamezit různým podivným praktikám vládnoucích," nastínil Hřib.
Hřib do letošního října působil výhradně v pražské politice. Zastupitelem na magistrátu se stal v říjnu 2018, přes čtyři roky byl primátorem hlavního města. V tuto chvíli ještě zastává pozici náměstka primátora pro dopravu. Od loňského listopadu je předsedou Pirátů, v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.
Letos v říjnu se pak stal poslancem, když Piráty jako volební lídr dovedl opět samostatně do Poslanecké sněmovny. Strana získala 8,97 procenta hlasů a celkem 18 poslanců, kteří jsou součástí sněmovní opozice proti vládě ANO, SPD a Motoristů.
Zdroj: Jan Hrabě