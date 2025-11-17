OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval

Česko si dnes u příležitosti státního svátku připomíná události 17. listopadu v letech 1939 a 1989. Hlavním dějištěm oslav je jako vždy pražská Národní třída, kde nechyběl ani fotograf našeho webu, který na místě zachytil několik politických delegací.
Hned ráno se na Národní třídu dostavil Andrej Babiš (ANO), jehož doprovodili místopředsedové hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, tedy Karel Havlíček a Alena Schillerová. Babiš zatím stále čeká na jmenování premiérem, protože dosud veřejně nevysvětlil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů.
Do centra Prahy vyrazil z Hradu i prezident republiky Petr Pavel, který dnes zopakoval, že si trvá na svém ve věci jmenování Babiše premiérem. Dokonce naznačil, že by hnutí ANO mohl požádat o jiného kandidáta do čela vlády.
Na Národní třídu se během svátečního pondělí dostavila například delegace Pirátské strany, kterou vedli její předseda a náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib a poslanci Ivan Bartoš a Olga Richterová.
Atmosféru na místě oslav na vlastní kůži pocítil i nově zvolený poslanec Filip Turek, který byl po volbách považován za kandidáta Motoristů na post ministra zahraničních věcí. Podle našeho fotografa se v pražských ulicích setkal s pískotem. Z fotek je ale patrné, že si to na místě užíval. Dokonce si pořídil selfie.
U památníků událostí roku 1989 nechyběli ani politici končících vládních stran. Dorazili premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil či poslanec Marek Benda (všichni ODS). Lidovce zastupoval předseda strany Marek Výborný. Navzdory nedávnému konci ve vrcholné politice se dostavila i někdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
Fiala vyzval k péči o křehké hodnoty 17. listopadu. Česko má obří potenciál, řekl Rakušan
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
17. listopad , Filip Turek , Česká pirátská strana , Zdeněk Hřib , Petr Fiala (ODS) , Olga Richterová (Piráti) , Matěj Ondřej Havel (TOP 09) , Marek Výborný (KDU-ČSL) , Ivan Bartoš (Piráti)
