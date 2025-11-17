Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.
Na Staroměstském náměstí panovala silná atmosféra sounáležitosti a naděje. Lidé přišli s českými vlajkami, transparenty i svíčkami, aby si společně připomněli, že hodnoty svobody, pravdy a spravedlnosti stále nejsou samozřejmé. Organizátoři upozornili především na to, že demokratická kultura stojí na odvaze lidí, kteří se nebojí ozvat, když se překračují hranice slušnosti a férovosti.
!Demokracie a svoboda nejsou nikdy hotová věc. Mohou být větší, nebo menší. Abychom byli skutečnými demokraty, abychom žili nějaké hodnoty, jako je svoboda, odvaha a láska, to je úkol nás všech," uvedl Mikuláš Minář, staronový předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.
"Je naším společným úkolem, rolí, odpovědností, dělat všechno pro to, aby z demokracie mohli profitovat opravdu všichni. Musíme pracovat na tom, aby všichni lidé měli férové příležitosti, aby měli kde bydlet, aby nikdo neměl pocit, že pro něj ve společnosti není místo. V této oblasti máme řadu úkolů ještě před sebou. A já děkuju všem, kdo se snaží přispívat k tomu, aby v naší zemi fungovala sociální spravedlnost, aby se snižovaly sociální a ekonomické rozdíly mezi regiony a městy," řekla Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
Spisovatel Pavel Kosatík ve svém projevu zdůraznil, že skutečná demokracie stojí na dialogu a důvěře mezi politiky a občany: "Ať už jsme Andreje Babiše volili nebo ne, naším zájmem shodně je, aby s námi Andrej Babiš i po vítězství ve volbách mluvil. Aby neukončil komunikaci jenom proto, že skončila volební kampaň, ve které potřeboval naše hlasy. Nyní pro změnu my potřebujeme, aby on s námi hrál čistě. Aby se nám nevzdaloval."
Na akci vystoupili mimo jiné ekonom Tomáš Sedláček, bývalý předseda české vlády Petr Pithart, písničkář Jaroslav Hutka, končící zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ekolog Jaroslav Bican z Greenpeace, aktivista David Tišer, novinářka Jarmila Balážová, zpěvačka Bára Poláková, koreanistka Nina Špitálníková, zpěvačka Bára Poláková nebo sedlák Daniel Pitek.
"Podmínkou úspěšného fungování liberální demokracie je aktivní občanská společnost, která například prostřednictvím nevládních a neziskových organizací vykonává obecně prospěšnou činnost. Právě tyto organizace se však stávají terčem nestoudné kampaně, jejímž cílem je je v očích veřejnosti znevážit, aby proti nim mohla nastupující vláda po vzoru autoritářských režimů zakročit a zkomplikovat jejich práci. Braňme občanskou společnost. Proti krokům ohrožujícím svobodu a demokracii je nutné veřejně vystupovat kdykoli a kdekoli," řekl filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa
V závěru shromáždění představil nový předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář vizi organizace pro další roky. "Víme, že nás čekají čtyři roky, během kterých bude demokracie vystavena tvrdým tlakům. Budou o nás říkat, že protestujeme proti výsledkům svobodných voleb, ale to není pravda. Neprotestujeme proti volbě občanů, chceme jen, aby byla respektována základní demokratická pravidla. Budeme bránit veřejnoprávní média, justici a policii, protože není přijatelné, aby nám vládli lidé ve střetu zájmů. Odmítáme orbanizaci, rusizaci, útoky na neziskové organizace i poklonkování autoritářským režimům. Nechceme, aby byla ohrožena bezpečnost a svoboda naší země," dodal.
Související
"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP
V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí
Demonstrace , 17. listopad , Mikuláš Minář , Milion chvilek pro demokracii
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí
před 1 hodinou
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
před 2 hodinami
Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil
před 2 hodinami
Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům
před 3 hodinami
OBRAZEM: Češi slaví 17. listopad na Národní třídě. Turek si pískot užíval
před 4 hodinami
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
před 5 hodinami
Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu
před 5 hodinami
Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace
před 6 hodinami
Fiala vyzval k péči o křehké hodnoty 17. listopadu. Česko má obří potenciál, řekl Rakušan
před 7 hodinami
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
před 7 hodinami
Slávista za slávistu. Na souboj s Gibraltarem byl místo Provoda povolán Chytil
před 8 hodinami
Pavel neslevuje z požadavků. ANO může požádat o jiného kandidáta na premiéra
před 9 hodinami
Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem
před 10 hodinami
Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať
před 10 hodinami
Na Babiše se na Národní pískalo. Mrzí ho, že Česko nemá většinový systém
před 12 hodinami
Počasí: Zima se blíží, tento týden dorazí ochlazení, sníh, náledí a mrazivé teploty
včera
Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování
včera
Skvělý vstup do nové olympijské sezóny. Rychlobruslař Jílek si v rekordním čase dojel pro druhé místo
včera
Ukončení využívání uhlí, ropy a plynu je pro zastavení extrémního počasí zásadní. Dokáže COP30 něco změnit?
včera
Překvapivý obrat: Islámský stát žije, Sýrie se chce stát spojencem USA
Syrský obrat k USA a snaha o mír s Izraelem mohou na první pohled působit jako začátek stabilizace po pádu Asadova režimu. Ve skutečnosti ale otevírají nové mocenské vakuum. Írán formálně ustupuje, jeho sítě v Sýrii však zcela nezmizely a mírová jednání probíhají z hluboce nerovné pozice. Do toho přetrvává hrozba Islámského státu, který z chaosu doslova žije. Bez důsledné kontroly táborů, repatriace zahraničních bojovníků a ochrany menšin hrozí, že koalice dosáhne jen dočasných vítězství a ISIS se vrátí silnější a méně předvídatelný.
Zdroj: Jakub Jurek