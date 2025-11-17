Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. listopadu 2025 19:09

Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025)
Prohlédněte si 11 fotografií Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

Na Staroměstském náměstí panovala silná atmosféra sounáležitosti a naděje. Lidé přišli s českými vlajkami, transparenty i svíčkami, aby si společně připomněli, že hodnoty svobody, pravdy a spravedlnosti stále nejsou samozřejmé. Organizátoři upozornili především na to, že demokratická kultura stojí na odvaze lidí, kteří se nebojí ozvat, když se překračují hranice slušnosti a férovosti.

!Demokracie a svoboda nejsou nikdy hotová věc. Mohou být větší, nebo menší. Abychom byli skutečnými demokraty, abychom žili nějaké hodnoty, jako je svoboda, odvaha a láska, to je úkol nás všech," uvedl Mikuláš Minář, staronový předseda spolku Milion chvilek pro demokracii. 

"Je naším společným úkolem, rolí, odpovědností, dělat všechno pro to, aby z demokracie mohli profitovat opravdu všichni. Musíme pracovat na tom, aby všichni lidé měli férové příležitosti, aby měli kde bydlet, aby nikdo neměl pocit, že pro něj ve společnosti není místo. V této oblasti máme řadu úkolů ještě před sebou.  A já děkuju všem, kdo se snaží přispívat k tomu, aby v naší zemi fungovala sociální spravedlnost, aby se snižovaly sociální a ekonomické rozdíly mezi regiony a městy," řekla Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Spisovatel Pavel Kosatík ve svém projevu zdůraznil, že skutečná demokracie stojí na dialogu a důvěře mezi politiky a občany: "Ať už jsme Andreje Babiše volili nebo ne, naším zájmem shodně je, aby s námi Andrej Babiš i po vítězství ve volbách mluvil. Aby neukončil komunikaci jenom proto, že skončila volební kampaň, ve které potřeboval naše hlasy. Nyní pro změnu my potřebujeme, aby on s námi hrál čistě. Aby se nám nevzdaloval." 

Na akci vystoupili mimo jiné ekonom Tomáš Sedláček, bývalý předseda české vlády Petr Pithart, písničkář Jaroslav Hutka, končící zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ekolog Jaroslav Bican z Greenpeace, aktivista David Tišer, novinářka Jarmila Balážová, zpěvačka Bára Poláková, koreanistka Nina Špitálníková, zpěvačka Bára Poláková nebo sedlák Daniel Pitek.

"Podmínkou úspěšného fungování liberální demokracie je aktivní občanská společnost, která například prostřednictvím nevládních a neziskových organizací vykonává obecně prospěšnou činnost. Právě tyto organizace se však stávají terčem nestoudné kampaně, jejímž cílem je je v očích veřejnosti znevážit, aby proti nim mohla nastupující vláda po vzoru autoritářských režimů zakročit a zkomplikovat jejich práci. Braňme občanskou společnost. Proti krokům ohrožujícím svobodu a demokracii je nutné veřejně vystupovat kdykoli a kdekoli," řekl filozof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa

V závěru shromáždění představil nový předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář vizi organizace pro další roky. "Víme, že nás čekají čtyři roky, během kterých bude demokracie vystavena tvrdým tlakům. Budou o nás říkat, že protestujeme proti výsledkům svobodných voleb, ale to není pravda. Neprotestujeme proti volbě občanů, chceme jen, aby byla respektována základní demokratická pravidla. Budeme bránit veřejnoprávní média, justici a policii, protože není přijatelné, aby nám vládli lidé ve střetu zájmů. Odmítáme orbanizaci, rusizaci, útoky na neziskové organizace i poklonkování autoritářským režimům. Nechceme, aby byla ohrožena bezpečnost a svoboda naší země," dodal. 

před 1 hodinou

Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová

Demonstrace 17. listopad Mikuláš Minář Milion chvilek pro demokracii

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

