Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy

Libor Novák

9. prosince 2025 15:35

Demonstrace, ilustrační foto
Demonstrace, ilustrační foto Foto: Pixabay

V úterý 9. prosince opustily stovky studentů středních a vysokých škol své lavice, aby v centru Prahy a dalších městech vyjádřily svůj nesouhlas s plánovaným obsazením Ministerstva životního prostředí zástupci hnutí Motoristé sobě. Krátce po poledni se demonstranti shromáždili na Palachově náměstí před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Náměstí Jana Palacha se brzy zaplnilo, přičemž demonstranti drželi transparenty s nápisy jako „Zařaďte zpátečku“ nebo „DAMU proti Motoristům na MŽP“. Protest byl primárně namířen proti nominantům, kteří se skloňovali v souvislosti s vedením resortu – Filipu Turkovi a Petru Macinkovi.

Podle iniciativy Univerzity za klima nejsou tito zástupci kompetentní k řízení ministerstva. Ministerstvo by měl v nové vládě nejprve dočasně řídit lídr Motoristů Petr Macinka, než by jej převzal Filip Turek.

„Považujeme za nutné zdůraznit koncept klimatické spravedlnosti, protože ne každý přispívá ke klimatické změně stejnou měrou a každého ovlivňuje jinak. Ta menší část globální společnosti, která je za současný stav dlouhodobě nejzodpovědnější, ponese jeho následky nejméně,“ píší autoři protestu na svém webu.

Podle nich naopak, ti, kteří mají menší díl zodpovědnosti, na současný stav doplatí nejvíce. Pojem klimatická spravedlnost zdůrazňuje nutnost provádět strukturální změny sociálně spravedlivým způsobem, tvrdí.

Přibližně půl hodiny po zahájení akce přednesli své projevy zástupci nejrůznějších ekologických organizací, včetně Greenpeace a Fridays for Future. Na náměstí se postupně shromáždily tisíce demonstrantů.

Okolo třinácté hodiny se demonstrující vydali na pochod Prahou, který vedl přes most na Malostranské náměstí a následně až k Pražskému hradu. Během průvodu provolávali hesla jako „Motoristů máme dost, jde o naši budoucnost!“ a „Kdo, když ne my?“.

Před Pražským hradem dav v protestech pokračoval s pokřiky „Macinku nechceme, Turka nechceme“. Vystoupilo zde i několik dalších řečníků, například Johanna Nejedlová ze Strany Zelených.  

před 5 hodinami

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Další zprávy