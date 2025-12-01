BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.
Gela Khasaia, jeden z demonstrantů, uvedl, že po zásahu dělem ho kůže pálila. BBC hovořil s odborníky na chemické zbraně, informátory z gruzínské pořádkové policie a lékaři. Zjištěné důkazy poukazují na použití látky, kterou francouzská armáda nazvala „kamit“ (brombenzylkyanid). Gruzínské úřady označily závěry vyšetřování za „absurdní“ a uvedly, že policie jednala v souladu se zákonem v reakci na „nezákonné akce brutálních zločinců“.
Kamit byl nasazen Francií proti Německu během první světové války. Existuje jen málo dokumentace o jeho následném použití. Předpokládá se však, že byl stažen z oběhu někdy ve třicátých letech kvůli obavám z jeho dlouhotrvajících účinků. Jako náhrada byl použit CS plyn, často označovaný jako „slzný plyn“. Doktor Konstantine Chakhunashvili, pediatr, který se zúčastnil mnoha demonstrací a byl sám zasažen děly, popsal, že jeho kůže pálila několik dní a pocit nešel smýt. Ve skutečnosti, jak řekl, bylo „horší, když se ho snažil smýt“.
Doktor Chakhunashvili, který sám trpěl nežádoucími účinky z vodního děla, provedl studii příznaků u demonstrantů. Vyzval lidi, kteří byli zasaženi během prvního týdne protestů, jež začaly 28. listopadu 2024 kvůli pozastavení přístupových rozhovorů do EU, aby vyplnili dotazník. Ozvalo se mu téměř tři sta padesát lidí a téměř polovina z nich uvedla, že trpěla jedním nebo více vedlejšími účinky po dobu delší než třicet dní. Mezi tyto dlouhodobé příznaky patřily bolesti hlavy, únava, kašel, dušnost a zvracení. Jeho studie byla posouzena kolegy a přijata k publikaci v mezinárodním časopise Toxicology Reports. U šedesáti devíti dotazovaných doktor Chakhunashvili také zjistil „výrazně vyšší výskyt abnormalit“ v elektrických signálech srdce.
Zpráva doktora Chakhunashviliho se shodovala se závěrem místních novinářů, lékařů a organizací pro občanská práva, že vodní dělo muselo být obohaceno chemickou látkou. Vyzvali vládu, aby identifikovala, co bylo použito. Ministerstvo vnitra, které je zodpovědné za policii, to však odmítlo. Několik vysoce postavených informátorů spojených s Oddělením pro speciální úkoly, což je oficiální název gruzínské pořádkové policie, pomohlo BBC určit pravděpodobnou identitu této chemikálie.
Bývalý šéf zbrojního oddělení, Lasha Shergelashvili, věří, že jde o stejnou sloučeninu, kterou měl testovat pro použití ve vodních dělech v roce 2009. Účinky tohoto produktu se podle něj nepodobaly ničemu, co zažil dříve. Měl potíže s dýcháním, i když stál v blízkosti místa, kde byl nastříkán, a on ani jeho patnáct až dvacet kolegů, kteří s ním testovali, ho nemohli snadno smýt. Zjistili, že účinek neodezníval jako u běžného slzného plynu, a ani po omytí obličeje vodou a speciálním roztokem jedlé sody a vody, který byl připraven předem, nemohli volně dýchat.
Shergelashvili tvrdí, že na základě jeho testů nedoporučil použití této chemikálie. Přesto byla vozidla vodních děl touto látkou nabita a zůstalo tomu tak přinejmenším do roku 2022, kdy odešel ze zaměstnání a opustil zemi. Z Ukrajiny řekl BBC, že když sledoval záběry z loňských protestů, okamžitě pojal podezření, že demonstranti jsou vystaveni stejné chemikálii. Potvrdili mu to i kolegové, se kterými zůstal v kontaktu a kteří jsou stále ve službě. Další bývalý vysoce postavený policista potvrdil BBC, že látka, která byla naložena do vozidel vodních děl v době, kdy byl Shergelashvili ve funkci, je stejná sloučenina, jaká byla použita při protestech v listopadu a prosinci 2024.
Na otázku, zda by testovaný produkt mohl být pouze CS plyn, který dráždí oči, kůži a dýchací systém, ale jen dočasně, Shergelashvili odpověděl, že se zdál být mnohem silnější. Řekl, že jej nemůže s ničím srovnat a že byl „pravděpodobně desetkrát“ silnější než běžnější prostředky pro kontrolu davu. Uvedl příklad, že pokud se tato chemikálie rozlije na zem, nelze v dané oblasti zůstat po dobu dvou až tří dnů, i když se smyje vodou. Shergelashvili nezná název chemikálie, kterou měl testovat.
BBC se však podařilo získat kopii inventáře Oddělení pro speciální úkoly z prosince 2019. Zjistili jsme, že obsahuje dvě nepojmenované chemikálie, které byly jednoduše uvedeny jako „Chemická kapalina UN1710“ a „Chemický prášek UN3439“, spolu s pokyny, jak je míchat. Autenticitu inventáře potvrdil další bývalý vysoce postavený důstojník pořádkové policie, který uvedl, že se pravděpodobně jedná o chemikálie přidávané do vodních děl.
Kód UN1710 bylo snadné identifikovat jako trichlorethylen (TCE), rozpouštědlo, které umožňuje rozpouštění jiných chemikálií ve vodě. Bylo tedy třeba zjistit, kterou chemikálii pomáhá rozpouštět. Kód UN3439 bylo mnohem těžší identifikovat, protože je to zastřešující kód pro celou řadu průmyslových chemikálií, z nichž všechny jsou nebezpečné. Jediná z nich, o které jsme zjistili, že byla kdy použita jako prostředek pro kontrolu davu, je brombenzylkyanid, známý také jako kamit. Tato látka byla vyvinuta Spojenci pro použití v první světové válce.
Profesor Christopher Holstege, světový expert na toxikologii a chemické zbraně, posoudil, zda shromážděné důkazy poukazují na to, že pravděpodobně použitou látkou je kamit. Na základě výsledků studie doktora Chakhunashviliho, svědectví obětí, policejního inventáře a Shergelashviliho popisu chemických testů profesor Holstege věří, že tomu tak je. Uvedl, že „na základě dostupných důkazů jsou klinické nálezy hlášené vystavenými osobami i jinými svědky konzistentní s brombenzylkyanidem.“ Vyloučil pravděpodobnost, že by příznaky byly způsobeny běžnějšími prostředky pro kontrolu davu, jako je CS plyn, který gruzínská pořádková policie loni také nasadila.
Profesor Holstege řekl, že přetrvávání klinických účinků není v souladu s typickými látkami používanými k rozhánění davu, jako je CS plyn. „Nikdy jsem neviděl kamit používaný v moderní společnosti. Kamit je výrazně dráždivý a jeho dráždivost přetrvává,“ řekl. Spekuloval, že byl použit, protože by sloužil jako silný odstrašující prostředek. „Udržel by lidi pryč na dlouhou dobu. Nemohli by se dekontaminovat. Museli by jít do nemocnice. Museli by opustit oblast. Pokud je tomu tak, že tato chemikálie byla znovu zavedena, je to skutečně mimořádně nebezpečné,“ dodal.
Kamit byl krátce používán jako prostředek pro kontrolu davu americkou policií po první světové válce, ale byl opuštěn po vynalezení bezpečnějších možností, jako je CS plyn. Podle mezinárodního práva mohou policejní síly používat chemikálie jako prostředky pro kontrolu davu, pokud jsou považovány za přiměřené a mají pouze krátkodobé účinky. Vzhledem k tomu, že jsou policii k dispozici bezpečnější a konvenčnější prostředky pro kontrolu davu, mohla by být zastaralá a účinnější látka klasifikována jako chemická zbraň, jak uvádějí odborníci na zbraně konzultovaní BBC.
Závěry jsou znepokojivé, uvedla zvláštní zpravodajka OSN pro mučení, Alice Edwards. Ta již dříve psala gruzínské vládě ohledně obvinění z policejního násilí a mučení během protestů. Nedostatek přísné regulace používání chemikálií ve vodních dělech je problém, který by ráda řešila. „Vede mě to k úvaze o tom, že je to experimentální zbraň. A populace by nikdy neměly být vystaveny experimentům. To je absolutně v rozporu s právem v oblasti lidských práv,“ zdůraznila. Trvala na tom, že jakýkoli účinek opatření pro kontrolu davu by měl být podle mezinárodního práva dočasný. Popsané příznaky jsou prý „nad rámec toho, co by bylo považováno za dočasné a přijatelné.“ Všechny takové případy by měly být vyšetřeny, a to i v rámci mučení nebo jiného špatného zacházení.
Gruzínské úřady označily naše zjištění za „hluboce frivolní“ a „absurdní“. Uvedly, že orgány činné v trestním řízení jednaly „v mezích zákona a ústavy“, když reagovaly na „nezákonné činy brutálních zločinců“. Velikost protestů na Rustaveliho třídě v Tbilisi sice poklesla od té doby, co vláda zvýšila pokuty a tresty vězení, ale jejich frekvence nikoli. Téměř každou noc po celý uplynulý rok demonstranti vyzývali k rezignaci vlády, kterou obviňují z manipulace voleb, stranění ruským zájmům a přijímání stále drastičtějších právních předpisů proti občanské společnosti. Vládnoucí strana Gruzínský sen popřela, že by vláda nebo čestný předseda strany, Bidzina Ivanishvili, byli proruští nebo sledovali ruské zájmy. Pro BBC uvedla, že legislativní změny za poslední rok slouží nejlepším zájmům „veřejného blaha“.
Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková