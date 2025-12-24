Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?

Vánoční svátky přinesou do Česka pravou zimní atmosféru doprovázenou mrazem a na mnoha místech i sněhovou nadílkou. Zatímco Štědrý den bude ve znamení silného větru a sněžení, následující sváteční dny slibují postupné uklidnění situace a jasnější oblohu.
Dnes nás čeká převážně zatažená obloha. Sněžení se objeví zejména na severu a severovýchodě země, ale nejintenzivnější bude zpočátku na jihozápadě. Šumava a Pošumaví mohou očekávat příděl 5 až 20 cm nového sněhu, což v kombinaci s větrem povede k tvorbě sněhových jazyků. Odpoledne se v severní polovině Čech začne obloha projasňovat na polojasno.
Teploty se budou pohybovat v rozmezí od -3 do +2 °C, na horách klesnou k -6 °C. Klíčovým faktorem však bude čerstvý severovýchodní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h, na střední Moravě dokonce až 70 km/h. Meteorologové varují, že pocitově bude o 5 až 10 stupňů chladněji, než ukáže teploměr.
Ve čtvrtek začne vítr postupně slábnout, i když v Moravské bráně a západních Čechách mohou nárazy zpočátku stále dosahovat 55 km/h. Obloha bude převážně jasná až polojasná, pouze v jihozápadní části území může přetrvávat větší oblačnost se slabým doznívajícím sněžením na Šumavě.
Noc na čtvrtek bude mrazivá s teplotami mezi -4 a -8 °C, při utišení větru až -10 °C. Denní maxima zůstanou většinou pod bodem mrazu nebo v jeho blízkosti, konkrétně v rozmezí -4 až +1 °C. Rozptylové podmínky zůstanou díky čerstvějšímu proudění velmi dobré.
Pátek přinese nejklidnější počasí z celého svátečního bloku. Čeká nás jasná nebo polojasná obloha, pouze ráno může být na jihu Čech ještě oblačno. Srážky se již nepředpokládají a vítr se uklidní na slabý proměnlivý o rychlosti do 5 m/s.
Noční mrazy budou nadále citelné, na severu a severovýchodě země rtuť teploměru klesne opět až k -10 °C. Přes den se však při slunečném počasí dočkáme mírného vzestupu teplot na -2 až +3 °C. Tlaková tendence bude vykazovat mírný vzestup, což naznačuje stabilní zimní počasí i pro nadcházející víkend.
Související
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
před 1 hodinou
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
včera
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
včera
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
včera
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
včera
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
včera
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
včera
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
včera
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
včera
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
včera
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
včera
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
včera
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
včera
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
včera
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
včera
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
včera
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
22. prosince 2025 21:58
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
22. prosince 2025 21:04
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
22. prosince 2025 19:57
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zdroj: Jan Hrabě