Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost zásadní novela občanského zákoníku a souvisejících předpisů, která výrazně mění pravidla pro rozvody a péči o děti. Ministerstvo spravedlnosti si od těchto změn slibuje především zmírnění napětí mezi rodiči, ochranu dětí před zdlouhavými soudními spory a zjednodušení celého procesu pro ty, kteří jsou schopni se na budoucím uspořádání domluvit.
Hlavním procesním zjednodušením je zavedení tzv. spojeného řízení. Zatímco dosud museli manželé s dětmi absolvovat dvě samostatná kolečka u soudu – jedno pro úpravu péče o děti a druhé pro samotný rozvod – nově bude vše probíhat v rámci jediného řízení u okresního soudu v místě bydliště dítěte. Tato změna ušetří rodičům nejen čas a papírování, ale i psychické vypětí spojené s opakovanými návštěvami soudní síně.
Novela také přináší konec dlouholeté tradice „nálepek“ v podobě výlučné, střídavé nebo společné péče. Soudy už nebudou muset striktně vybírat jednu z těchto kategorií, které často vedly k nesmyslným bojům o terminologii místo o podstatu věci. Namísto toho bude soud rozhodovat o konkrétním rozsahu péče obou rodičů. Cílem je podpořit vnímání, že dítě má právo na péči obou rodičů bez ohledu na to, zda je čas rozdělen v poměru 50:50, nebo asymetricky.
V případech, kdy jsou rodiče schopni se dohodnout, dochází k výraznému oslabení role státu v soukromém životě rodiny. Pokud se matka s otcem shodnou na tom, jak budou o dítě pečovat, soud nově nebude do procesu automaticky zapojovat kolizního opatrovníka (OSPOD). Rodiče budou v takovém případě zastupovat zájmy dítěte sami. Kolizní opatrovník bude ustanoven pouze v případě konfliktu, rizika střetu zájmů nebo na výslovnou žádost samotného dítěte.
Zajímavou novinkou je i přístup k určování výživného u dohodnutých rodičů. Pokud rodiče chtějí pokračovat v péči o dítě bez autoritativního zásahu státu, soud nemusí výživné vůbec určovat. Schválí pouze dohodu o péči a otázku financí ponechá na jejich vzájemné důvěře. Jestliže však rodiče budou chtít mít dohodu exekučně vymahatelnou, soud ji může formálně potvrdit jako vykonatelný titul.
Ekonomickou stránku rozvodu ovlivní nová struktura poplatků. Stát se rozhodl finančně zvýhodnit ty, kteří k rozpadu manželství přistupují konstruktivně. Za „smluvený rozvod“, u kterého se manželé dohodnou na dětech i majetku, se poplatek snižuje na 2 000 Kč. Naopak u „běžného rozvodu“, kde soud musí zjišťovat rozvrat manželství, zaplatí účastníci 5 000 Kč. Za úpravu poměrů dětí se v první instanci poplatek nadále neplatí, nově se však zavádí poplatek 3 000 Kč za odvolání, což má omezit zneužívání opravných prostředků k prodlužování konfliktů.
V oblasti vynucování práv přináší novela bič na neplatiče výživného i na ty, kteří brání druhému rodiči v kontaktu s dítětem. U dlužného výživného se zavádí zvýšený úrok z prodlení ve výši 2,5 promile denně po dobu prvních šesti měsíců. Pokud jeden z rodičů svévolně zmaří dohodnutou nebo nařízenou péči, soud mu může nově nařídit náhradu této péče v jiném termínu. Náklady vzniklé v souvislosti se zmařenou péčí bude navíc možné uplatnit přímo v rámci výkonu rozhodnutí.
Změny se dotýkají i prozatímního uspořádání poměrů. Stará praxe předběžných opatření, o kterých soud rozhodoval do 7 dnů bez slyšení druhého rodiče, končí. Nahrazuje je institut „prozatímního rozhodnutí“, kde mají oba rodiče právo se vyjádřit. Tím se má eliminovat moment překvapení a zneužívání jednostranných návrhů k získání výhody v řízení. Pro kritické situace ohrožení dítěte však zůstává zachována možnost bleskového opatření do 24 hodin.
Velmi diskutovanou součástí novely je výslovný zákaz tělesného trestání dětí a způsobování duševního strádání. Zákon nově deklaruje, že jakékoli fyzické tresty nebo ponižování jsou ve výchově nepřijatelné. Ačkoliv jde primárně o ustanovení výchovné a hodnotové, soudy na něj mohou v konkrétních případech reagovat například nařízením odborné pomoci pro rodiče, kteří nezvládají výchovu bez násilí.
Pokud již rodiče mají dřívější rozhodnutí o péči (vydané do konce roku 2025), nemusí se obávat, že by automaticky pozbylo platnosti. Všechna dosavadní rozhodnutí o střídavé, společné či výlučné péči zůstávají v platnosti i po 1. lednu 2026. K nové úpravě se přistoupí pouze v případě, že dojde k podstatné změně poměrů a jeden z rodičů podá nový návrh k soudu.
