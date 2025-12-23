Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?

Libor Novák

23. prosince 2025 21:22

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost zásadní novela občanského zákoníku a souvisejících předpisů, která výrazně mění pravidla pro rozvody a péči o děti. Ministerstvo spravedlnosti si od těchto změn slibuje především zmírnění napětí mezi rodiči, ochranu dětí před zdlouhavými soudními spory a zjednodušení celého procesu pro ty, kteří jsou schopni se na budoucím uspořádání domluvit.

Hlavním procesním zjednodušením je zavedení tzv. spojeného řízení. Zatímco dosud museli manželé s dětmi absolvovat dvě samostatná kolečka u soudu – jedno pro úpravu péče o děti a druhé pro samotný rozvod – nově bude vše probíhat v rámci jediného řízení u okresního soudu v místě bydliště dítěte. Tato změna ušetří rodičům nejen čas a papírování, ale i psychické vypětí spojené s opakovanými návštěvami soudní síně.

Novela také přináší konec dlouholeté tradice „nálepek“ v podobě výlučné, střídavé nebo společné péče. Soudy už nebudou muset striktně vybírat jednu z těchto kategorií, které často vedly k nesmyslným bojům o terminologii místo o podstatu věci. Namísto toho bude soud rozhodovat o konkrétním rozsahu péče obou rodičů. Cílem je podpořit vnímání, že dítě má právo na péči obou rodičů bez ohledu na to, zda je čas rozdělen v poměru 50:50, nebo asymetricky.

V případech, kdy jsou rodiče schopni se dohodnout, dochází k výraznému oslabení role státu v soukromém životě rodiny. Pokud se matka s otcem shodnou na tom, jak budou o dítě pečovat, soud nově nebude do procesu automaticky zapojovat kolizního opatrovníka (OSPOD). Rodiče budou v takovém případě zastupovat zájmy dítěte sami. Kolizní opatrovník bude ustanoven pouze v případě konfliktu, rizika střetu zájmů nebo na výslovnou žádost samotného dítěte.

Zajímavou novinkou je i přístup k určování výživného u dohodnutých rodičů. Pokud rodiče chtějí pokračovat v péči o dítě bez autoritativního zásahu státu, soud nemusí výživné vůbec určovat. Schválí pouze dohodu o péči a otázku financí ponechá na jejich vzájemné důvěře. Jestliže však rodiče budou chtít mít dohodu exekučně vymahatelnou, soud ji může formálně potvrdit jako vykonatelný titul.

Ekonomickou stránku rozvodu ovlivní nová struktura poplatků. Stát se rozhodl finančně zvýhodnit ty, kteří k rozpadu manželství přistupují konstruktivně. Za „smluvený rozvod“, u kterého se manželé dohodnou na dětech i majetku, se poplatek snižuje na 2 000 Kč. Naopak u „běžného rozvodu“, kde soud musí zjišťovat rozvrat manželství, zaplatí účastníci 5 000 Kč. Za úpravu poměrů dětí se v první instanci poplatek nadále neplatí, nově se však zavádí poplatek 3 000 Kč za odvolání, což má omezit zneužívání opravných prostředků k prodlužování konfliktů.

V oblasti vynucování práv přináší novela bič na neplatiče výživného i na ty, kteří brání druhému rodiči v kontaktu s dítětem. U dlužného výživného se zavádí zvýšený úrok z prodlení ve výši 2,5 promile denně po dobu prvních šesti měsíců. Pokud jeden z rodičů svévolně zmaří dohodnutou nebo nařízenou péči, soud mu může nově nařídit náhradu této péče v jiném termínu. Náklady vzniklé v souvislosti se zmařenou péčí bude navíc možné uplatnit přímo v rámci výkonu rozhodnutí.

Změny se dotýkají i prozatímního uspořádání poměrů. Stará praxe předběžných opatření, o kterých soud rozhodoval do 7 dnů bez slyšení druhého rodiče, končí. Nahrazuje je institut „prozatímního rozhodnutí“, kde mají oba rodiče právo se vyjádřit. Tím se má eliminovat moment překvapení a zneužívání jednostranných návrhů k získání výhody v řízení. Pro kritické situace ohrožení dítěte však zůstává zachována možnost bleskového opatření do 24 hodin.

Velmi diskutovanou součástí novely je výslovný zákaz tělesného trestání dětí a způsobování duševního strádání. Zákon nově deklaruje, že jakékoli fyzické tresty nebo ponižování jsou ve výchově nepřijatelné. Ačkoliv jde primárně o ustanovení výchovné a hodnotové, soudy na něj mohou v konkrétních případech reagovat například nařízením odborné pomoci pro rodiče, kteří nezvládají výchovu bez násilí.

Pokud již rodiče mají dřívější rozhodnutí o péči (vydané do konce roku 2025), nemusí se obávat, že by automaticky pozbylo platnosti. Všechna dosavadní rozhodnutí o střídavé, společné či výlučné péči zůstávají v platnosti i po 1. lednu 2026. K nové úpravě se přistoupí pouze v případě, že dojde k podstatné změně poměrů a jeden z rodičů podá nový návrh k soudu.

před 1 hodinou

Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil

Související

Ilustrační foto

Novela nic nezmění. Rozvody u soudů zůstanou nadále stresující, míní notáři

Notáři míní, že rozvody u soudů zůstanou stresující záležitostí i po novele, kterou v úterý představilo ministerstvo spravedlnosti. Prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer dnes poukázal ve vyjádření pro média i na to, že i jednoduché úkony soudů jsou placené z veřejných prostředků, protože soudní poplatky je nepokryjí. Notáři dlouhodobě usilují o to, aby mohli řešit nesporné rozvody u bezdětných manželství. Aktuální podoba navržené novely s tím nepočítá.

Více souvisejících

rozvody soudy děti

Aktuálně se děje

před 35 minutami

Ilustrační foto

Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?

Od 1. ledna 2026 vstupuje v účinnost zásadní novela občanského zákoníku a souvisejících předpisů, která výrazně mění pravidla pro rozvody a péči o děti. Ministerstvo spravedlnosti si od těchto změn slibuje především zmírnění napětí mezi rodiči, ochranu dětí před zdlouhavými soudními spory a zjednodušení celého procesu pro ty, kteří jsou schopni se na budoucím uspořádání domluvit.

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil

Jak dnes server EuroZprávy.cz upozornil, premiér Andrej Babiš čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Nově vzniklý svěřenský fond s názvem RSVP Trust, do kterého má Babiš své vložit holding Agrofert, jej má spravovat po dobu, kdy bude šéf hnutí ANO vykonávat funkci člena české vlády. Babiš v reakci na tyto informace uvedl, že fond je neodvolatelný.

před 2 hodinami

I. světová válka

Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo

Vánoční příměří na západní frontě v roce 1914 patří k nejznámějším výjimkám moderního válečnictví. Na několik hodin tehdy ustoupily zbraně, propaganda i disciplína a prostor získal prostý lidský instinkt. O více než sto let později však podobná epizoda působí téměř nemyslitelně. Současné konflikty, včetně války na Ukrajině, jsou vedeny nepřetržitě, centralizovaně a v těsném propojení s politikou, médii a ideologií.

před 2 hodinami

Ilustrační foto

Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně

Silvestr má svoje tempo. Všichni se scházejí, povídají si, smějí se a nikdo nechce stát v kuchyni déle, než je nezbytné. Přitom ale potřebujete jídla, která chutnají, rychle mizí ze stolu a zvládne je připravit i člověk, který už myslí spíš na půlnoční přípitek než na vaření. Ideální jsou jednoduché recepty, které vypadají atraktivně, nezaberou mnoho času a zasytí celou partu.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA

Evropští lídři se v úterý důrazně postavili na stranu Grónska a Dánska poté, co americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro tento arktický ostrov. Tímto krokem, který Washington odůvodňuje národní bezpečností, Trump znovu otevřel diplomatický spor o anexi autonomního dánského území. Do funkce vyslance byl jmenován guvernér Louisiany Jeff Landry, který prohlásil, že se chystá místní obyvatele přesvědčit o výhodách života pod americkou vlajkou.

před 4 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein

V nejnovější vlně dokumentů, které ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo v úterý, se objevil dopis, jehož autorem je pravděpodobně sám Jeffrey Epstein. List je adresován Larrymu Nassarovi, bývalému lékaři amerického gymnastického týmu, který si odpykává doživotní trest za zneužívání stovek mladých atletek. Dopis byl odeslán z vězení a nese poštovní razítko z 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co byl Epstein nalezen mrtvý ve své cele.

před 5 hodinami

Hory na Ukrajině

Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír

Uprostřed mrazivého prosince čelí Ukrajina kromě ruských raketových útoků také prohlubující se krizi lidských zdrojů. Zatímco se světoví lídři v čele s Donaldem Trumpem pokoušejí vyjednat konec války, tisíce ukrajinských mužů nadále volí riskantní cestu do ilegality, aby se vyhnuli odvodu na frontu. Reportéři CNN v rumunské pohraniční oblasti Maramureš mluvili s těmi, kteří raději riskovali smrt v zasněžených Karpatech, než aby padli v nekonečném konfliktu.

před 7 hodinami

Prezident Trump

USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přes noc další rozsáhlou sadu dokumentů souvisejících s vyšetřováním zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato nová vlna spisů navazuje na páteční uvolnění silně začerněných složek a přináší detailnější vhled do kontaktů, které tento miliardář udržoval s vysoce postavenými osobnostmi. Vyšetřovatelé momentálně procházejí stovky stran materiálů, které byly zveřejněny na základě zákona schváleného Kongresem.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Sněhová kalamita

Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu

Letošní Vánoce přinesou do Česka po dlouhé době skutečně zimní atmosféru, doprovázenou však nepříznivými povětrnostními podmínkami. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na Štědrý den výstrahy, které varují před přívaly nového sněhu, silným nárazovým větrem a tvorbou sněhových jazyků. Meteorologové upozorňují, že situace může zejména v horských oblastech a na východě země komplikovat dopravu i sváteční přípravy.

před 9 hodinami

Agrofert

Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda

Andrej Babiš, který se po vítězných volbách opět ujal úřadu premiéra, čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Přestože na začátku měsíce emotivně prohlašoval, že se holdingu Agrofert vzdává „navždy a nevratně“ a že s firmou už nikdy nebude mít nic společného, čerstvý zápis v soudní evidenci vypovídá o něčem jiném.

před 11 hodinami

Sergej Rjabkov

Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

před 12 hodinami

Prezident Trump

Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém floridském sídle Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Stephen Collinson ve své analýze pro CNN upozorňuje, že tento krok zapadá do širšího trendu, kdy prezident dává své jméno řadě nových institucí a projektů, od John F. Kennedy Center po budoucí farmaceutickou značku TrumpRx.

před 13 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.

před 14 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

včera

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy