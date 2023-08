Novela nic nezmění. Rozvody u soudů zůstanou nadále stresující, míní notáři

Ministerstvo uvedlo, že po přijetí novely budou rozvody levnější, rychlejší a přátelštější. Rychlejší proto, že se sloučí rozvodové a opatrovnické řízení do jediného. Levnější proto, že za něj bude jen jediný soudní poplatek. A přátelštější, protože soudy by mohly rozvod projednávat i jinde než v soudní síni - například v kanceláři soudce.

Notářská komora ale trvá na stanovisku, že k soudu by se měly chodit řešit spory, nikoliv uzavírat smlouvy. "Cesta k soudu zůstane stresující, ať se bude jednat v jakékoli místnosti soudu. I jednoduché úkony soudu vyžadují aparát, prostory a techniku, která je placena z veřejných prostředků a soudní poplatky ji nepokryjí. I tyto úkony zaberou určitý čas, který by se soudci mohli věnovat sporům, k jejichž řešení je soud určen," podotkl Neubauer.

"Nechce-li stát využít služeb notářů, jako to činí v zahraničí, a naopak chce platit ukončení manželství z veřejných prostředků, je to věcí politickou," pokračoval.

Hlavní autorka pracovního návrhu novely, poslankyně a advokátka Eva Decroix (ODS), se proti notářským rozvodům vymezila. Uvedla, že justici by to nijak zvlášť neulevilo a že pro účastníky by to znamenalo drobné navýšení nákladů, protože "notáři to nebudou dělat zadarmo". Domnívá se také, že by mohly být i delší lhůty než u soudů, protože notářů je omezený počet.

"Pokud je paní poslankyní poukazováno na odměny notáře, pak ty má ve svých rukou zcela ministerstvo spravedlnosti. Pokud se týká lhůt, které by dle tvrzení paní poslankyně mohly být u notáře delší, tak Notářská komora ČR nemá informaci o tom, že by na uzavření smlouvy u notáře někdo čekal tři a více měsíců jako na nesporný rozvod u soudu,” reagoval Neubauer.