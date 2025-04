Lidé už dostávají klíčové informace k dani z nemovitostí. Lhůta je v červnu

Přes milion lidí obdrží údaje k zaplacení daně do datových schránek. Dalšímu více než milionu poplatníků dorazí informace na e-mail. Ostatním poplatníkům daně z nemovitosti pak finanční správa nejpozději do 23. května rozešle poštou celkem 1,8 milionu složenek. Zhruba 50 tisíc poplatníků platí daň prostřednictvím SIPO. Lhůta pro úhradu celé daně či alespoň její první splátky končí 2. června.

Rozesílané platební údaje obsahují číslo bankovního účtu finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. "Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje," uvedla generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Tištěná složenka nebude zasílána těm poplatníkům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání platebních údajů na e-mail. "Všechny potřebné údaje včetně QR kódu najdete zároveň ve vaší daňové informační schránce v portálu MOJE daně," dodala Hornochová.

Daň z nemovitých věcí je stanovena vždy za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území jednoho kraje. Vlastník více nemovitých věcí v jednom kraji, jehož daň nepřesahuje 5 000 Kč, najde v zásilce jen jednu složenku s vyčíslením konečné výše daně za všechny nemovité věci. V případě, že poplatník vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, obdrží více složenek.

Nepřesáhne-li výše daně 5 000 Kč, je splatná do 2. června 2025. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je možné ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 2. června 2025 a do 1. prosince 2025. Nejčastějšími způsoby, jak daň zaplatit, jsou bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty.

Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.