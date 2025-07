Musk zvažuje založení nové strany, která by hodila vidle do plánů Trumpa

„Jedním ze způsobů, jak to provést, by bylo zaměřit se jen na 2–3 senátní křesla a 8–10 okrsků ve Sněmovně,“ napsal Musk v pátek na síti X, kterou vlastní. „Vzhledem k těsným rozdílům ve výsledcích hlasování by to stačilo k tomu, abychom ovlivnili rozhodující zákony a zajistili, že budou odrážet skutečnou vůli lidu.“

Musk sice neupřesnil, o která křesla by mělo jít, ale jeho návrh přichází uprostřed veřejné hádky s Donaldem Trumpem – prezidentem, kterého Musk v roce 2024 výrazně finančně podpořil, ale se kterým se teď rozchází kvůli nové rozpočtové legislativě.

Trumpův nový rozpočet, který v pátek podepsal, zvyšuje americký dluh o dalších 3,3 bilionu dolarů. Musk proti tomuto návrhu ostře vystoupil a pohrozil, že finančně podpoří primární vyzyvatele každému kongresmanovi, který hlasoval pro návrh. Zároveň varoval, že pokud rozpočet projde, skutečně vytvoří svou vlastní stranu.

Ve Sněmovně návrh prošel poměrem hlasů 218:214, přičemž jen dva republikáni se přidali k demokratům v opozici. V Senátu rozhodoval hlas viceprezidenta J.D. Vance, který zlomil rovnováhu 50:50 ve prospěch návrhu.

Ještě před hlasováním spustil Musk na síti X anketu, ve které se ptal, zda má pokračovat v plánu vytvořit „America party“, tedy alternativu vůči republikánům i demokratům. Z více než 1,25 milionu odpovědí bylo do sobotního rána více než 65 % pro.

„Den nezávislosti je ideální chvíle zeptat se, zda nechcete nezávislost i na dvoustranickém (někteří by řekli jednostranickém) systému!“ napsal Musk k anketě a opakovaně ji během dne sdílel.

Musk v minulosti Trumpa výrazně podporoval – přispěl na jeho volební kampaň 277 miliony dolarů a byl jmenován do čela nově zřízeného úřadu pro „vládní efektivitu“ (Department of Government Efficiency, zkráceně DOGE). Ten během několika měsíců provedl dramatické škrty v rozpočtu i personálu a tvrdil, že tím ušetřil až 190 miliard dolarů. Podle analýzy nezávislé neziskové organizace Partnership for Public Service ale tyto změny mohly zároveň americké daňové poplatníky stát až 135 miliard.

Musk DOGE opustil koncem května a od té doby se jeho vztah s Trumpem prudce zhoršil. Prezident na oplátku veřejně uvažoval o tom, že by Muska – přistěhovalce z Jihoafrické republiky, který je americkým občanem od roku 2002 – deportoval. Mluvil i o možném odebrání vládních zakázek Muskovým firmám.

„Bez státní podpory by Elon musel nejspíš zavřít krám a vrátit se do Jižní Afriky,“ napsal Trump na své platformě Truth Social.

Před novináři ve Floridě pak žertoval: „Možná budeme muset poslat DOGE zpátky na Elona. DOGE je monstrum, které by ho mohlo znovu sežrat. Nebylo by to hrozné?“

Zatím není jasné, zda Musk svou hrozbu založení nové strany myslí vážně, nebo zda jde jen o nátlakovou taktiku. Jeho obrovské jmění a schopnost rychle mobilizovat miliony sledujících by ale mohly udělat z America party reálnou politickou sílu – zvlášť v době, kdy se mnoho voličů cítí zklamáno jak demokraty, tak republikány.

Musk si je navíc vědom, že kvůli těsným poměrům v Kongresu stačí ovládnout jen několik mandátů, aby jeho strana mohla ovlivňovat klíčová hlasování. V případě, že by skutečně získal 2–3 senátory a několik poslanců, mohl by stát v čele neformálního „jazýčku na vahách“ – tedy síly, bez níž by neprošel žádný kontroverzní zákon.