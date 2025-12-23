Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý rozhodl o zásadní personální změně na diplomatickém postu v Praze. Novou velvyslankyní České republiky byla jmenována Anna Ponomarjovová, která v této funkci nahradí dosavadního ambasadora Alexandra Zmejevského. Oficiální dekret o jejím jmenování byl dnes zveřejněn na stránkách Kremlu.
Anna Vladimirovna Ponomarjovová přebírá vedení úřadu v době, kdy jsou česko-ruské vztahy na bodu mrazu. Dosavadní velvyslanec Alexander Zmejevský působil v Praze od roku 2016 a jeho mandát byl poznamenán řadou diplomatických krizí, včetně kauzy Vrbětice, která vedla k radikálnímu snížení počtu personálu na obou zastupitelských úřadech. Zmejevský byl dalším prezidentským dekretem z funkce oficiálně odvolán.
Tato výměna přichází v momentě, kdy se v mezinárodním společenství vedou debaty o budoucím směřování ruské diplomacie v Evropě. Ponomarjovová, která má za sebou zkušenosti z různých postů v rámci Ministerstva zahraničních věcí RF, se stane tváří ruské politiky v zemi, která patří k nejvýraznějším podporovatelům Ukrajiny.
Jmenování nové velvyslankyně tak může signalizovat snahu Moskvy o určitou formu komunikace, ačkoliv oficiální rétorika zůstává nadále velmi napjatá.
Česká strana v posledních měsících opakovaně zdůrazňovala, že úroveň diplomatického zastoupení by měla odpovídat vzájemným vztahům. Výměna na postu velvyslance je však standardním procesem, i když načasování krátce před vánočními svátky a uprostřed pokračujícího geopolitického napětí vyvolává v diplomatických kruzích značnou pozornost.
Zatím není jasné, kdy přesně nová velvyslankyně dorazí do Prahy a předá své pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi. Tento akt bývá v současné situaci vnímán jako citlivá protokolární záležitost. Ruská strana zatím k osobě Ponomarjovové ani k cílům její mise v České republice neposkytla podrobnější komentář.
