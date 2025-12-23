Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil

Jak dnes server EuroZprávy.cz upozornil, premiér Andrej Babiš čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Nově vzniklý svěřenský fond s názvem RSVP Trust, do kterého má Babiš své vložit holding Agrofert, jej má spravovat po dobu, kdy bude šéf hnutí ANO vykonávat funkci člena české vlády. Babiš v reakci na tyto informace uvedl, že fond je neodvolatelný.
Na začátku měsíce Babiš emotivně prohlašoval, že se holdingu Agrofert vzdává „navždy a nevratně“ a že s firmou už nikdy nebude mít nic společného. Čerstvý zápis v soudní evidenci ale vypovídá o něčem jiném.
Nově vzniklý svěřenský fond s názvem RSVP Trust, do kterého má Babiš své impérium do 8. ledna 2026 vložit, má podle dostupných informací fungovat jako nezávislá správa pouze po dobu, kdy bude zakladatel hnutí ANO vykonávat funkci člena české vlády.
Tato formulace tak přímo popírá jeho dřívější slova o definitivním odchodu z firmy, kterou budoval od 90. let. Prezident Petr Pavel navíc jmenování Babiše premiérem podmiňoval právě tím, že dopředu veřejně oznámí, jak své vazby na Agrofert přetrhne.
Babiš tehdy sliboval, že z akcií holdingu nebude mít v budoucnu žádný prospěch a že se k němu nevrátí ani po odchodu z politiky. V evidenci svěřenských fondů se však píše něco jiného.
„Účelem svěřenského fondu je správa a zachování majetku představovaného vyčleněným majetkem a jeho mezigenerační předání příslušným potomkům zadavatele tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé naplňování jejich materiálních potřeb, a zajištění nezávislé správy po dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády České republiky,“ uvádí popis.
K celé věci se na sociálních sítích vyjádřil i sám Babiš, jeho slova ale prakticky nic nevysvětlila. „Chápu, že opozice a někteří novináři nedokážou ani o svátcích řešit nic jiného než Babiše, ale zklamu vás. Platí to, co jsem řekl. Fond je neodvolatelný a bude spravovat akcie i po mém odchodu z vlády. Akcie se mi už nikdy nevrátí a nebudu už nikdy ani beneficientem,“ uvedl, aniž by zápis v evidenci jakkoliv vysvětlil.
