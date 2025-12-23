Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přes noc další rozsáhlou sadu dokumentů souvisejících s vyšetřováním zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato nová vlna spisů navazuje na páteční uvolnění silně začerněných složek a přináší detailnější vhled do kontaktů, které tento miliardář udržoval s vysoce postavenými osobnostmi. Vyšetřovatelé momentálně procházejí stovky stran materiálů, které byly zveřejněny na základě zákona schváleného Kongresem.
Mezi nejvýraznější body nových dokumentů patří informace o leteckých záznamech, ve kterých figuruje jméno současného prezidenta Donalda Trumpa. Podle e-mailu asistenta amerického prokurátora pro jižní distrikt státu New York z ledna 2020 cestoval Trump Epsteinovým soukromým letadlem mnohem častěji, než se dosud uvádělo. Dokumenty naznačují, že v letech 1993 až 1996 byl Trump pasažérem na nejméně osmi letech, přičemž na polovině z nich byla přítomna i Ghislaine Maxwell.
Záznamy odhalují konkrétní složení posádek u vybraných cest, což vzbuzuje pozornost médií i veřejnosti. U letu z roku 1993 jsou jako jediní dva cestující uvedeni pouze Epstein a Trump. U dalšího spoje tvořili osazenstvo kabiny pouze tito dva muži doprovázení tehdy dvacetiletou ženou. Prokuratura v interní komunikaci z doby Trumpova prvního funkčního období zdůraznila, že tyto informace vypluly na povrch po podrobném prozkoumání více než sta stran hustě psaných záznamů.
Ministerstvo spravedlnosti i právní experti však opakovaně zdůrazňují, že pouhá přítomnost jména v letovém deníku nebo na společné fotografii neznamená obvinění z trestného činu. Proti Donaldu Trumpovi nebylo v souvislosti s Epsteinem vzneseno žádné obvinění z protiprávního jednání. Dokumenty z vyšetřování citují obrovské množství lidí z veřejného života, od politiků až po celebrity, kteří se v Epsteinově blízkosti pohybovali v rámci společenských akcí v Palm Beach či New Yorku.
Prezident Trump na nové informace reagoval během akce ve své rezidenci Mar-a-Lago, kde vyjádřil politování nad poškozením pověsti lidí, kteří se v materiálech objevují. Podle jeho slov je mnoho lidí, zejména z řad republikánů, rozhořčeno tím, že se zveřejňují fotografie osob, které s Epsteinovou kriminální činností neměly nic společného. Celý proces označil za pokus o odvedení pozornosti od svých politických úspěchů.
K fotografiím bývalého prezidenta Billa Clintona, které byly rovněž součástí zveřejněných složek, se Trump vyjádřil s nadhledem. Uvedl, že je mu líto, že se Clinton v těchto souvislostech objevuje, ale dodal, že je to dospělý muž, který si s tím poradí. Vlastní vazby na Epsteina z minulosti popsal jako běžné společenské styky z jiné éry a zdůraznil, že v Palm Beach byl v té době „ten chlap zkrátka všude“ a znal se s ním v podstatě každý.
Navzdory nynější snaze o distancování se od miliardáře odhalují analýzy soudních spisů a fotografií přetrvávající vztah, který trval až do poloviny nultých let. Právě tehdy měl Trump podle svých slov vazby s Epsteinem definitivně přetrhnout. Ministerstvo spravedlnosti v doprovodném komentáři k dokumentům poznamenalo, že některé spisy mohou obsahovat „nepravdivá a senzacechtivá tvrzení“ namířená proti prezidentu Trumpovi, aniž by však konkrétně specifikovalo která.
Uvolňování spisů bude pravděpodobně pokračovat i v nadcházejících dnech, jak budou úřady dokončovat revizi zbývajících částí archivu. Veřejnost tak získá dosud nejkomplexnější obraz o fungování Epsteinovy sítě a jeho kontaktů s elitou.
Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil.
Zdroj: Jakub Jurek