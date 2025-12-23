USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív

Libor Novák

23. prosince 2025 14:55

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přes noc další rozsáhlou sadu dokumentů souvisejících s vyšetřováním zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato nová vlna spisů navazuje na páteční uvolnění silně začerněných složek a přináší detailnější vhled do kontaktů, které tento miliardář udržoval s vysoce postavenými osobnostmi. Vyšetřovatelé momentálně procházejí stovky stran materiálů, které byly zveřejněny na základě zákona schváleného Kongresem.

Mezi nejvýraznější body nových dokumentů patří informace o leteckých záznamech, ve kterých figuruje jméno současného prezidenta Donalda Trumpa. Podle e-mailu asistenta amerického prokurátora pro jižní distrikt státu New York z ledna 2020 cestoval Trump Epsteinovým soukromým letadlem mnohem častěji, než se dosud uvádělo. Dokumenty naznačují, že v letech 1993 až 1996 byl Trump pasažérem na nejméně osmi letech, přičemž na polovině z nich byla přítomna i Ghislaine Maxwell.

Záznamy odhalují konkrétní složení posádek u vybraných cest, což vzbuzuje pozornost médií i veřejnosti. U letu z roku 1993 jsou jako jediní dva cestující uvedeni pouze Epstein a Trump. U dalšího spoje tvořili osazenstvo kabiny pouze tito dva muži doprovázení tehdy dvacetiletou ženou. Prokuratura v interní komunikaci z doby Trumpova prvního funkčního období zdůraznila, že tyto informace vypluly na povrch po podrobném prozkoumání více než sta stran hustě psaných záznamů.

Ministerstvo spravedlnosti i právní experti však opakovaně zdůrazňují, že pouhá přítomnost jména v letovém deníku nebo na společné fotografii neznamená obvinění z trestného činu. Proti Donaldu Trumpovi nebylo v souvislosti s Epsteinem vzneseno žádné obvinění z protiprávního jednání. Dokumenty z vyšetřování citují obrovské množství lidí z veřejného života, od politiků až po celebrity, kteří se v Epsteinově blízkosti pohybovali v rámci společenských akcí v Palm Beach či New Yorku.

Prezident Trump na nové informace reagoval během akce ve své rezidenci Mar-a-Lago, kde vyjádřil politování nad poškozením pověsti lidí, kteří se v materiálech objevují. Podle jeho slov je mnoho lidí, zejména z řad republikánů, rozhořčeno tím, že se zveřejňují fotografie osob, které s Epsteinovou kriminální činností neměly nic společného. Celý proces označil za pokus o odvedení pozornosti od svých politických úspěchů.

K fotografiím bývalého prezidenta Billa Clintona, které byly rovněž součástí zveřejněných složek, se Trump vyjádřil s nadhledem. Uvedl, že je mu líto, že se Clinton v těchto souvislostech objevuje, ale dodal, že je to dospělý muž, který si s tím poradí. Vlastní vazby na Epsteina z minulosti popsal jako běžné společenské styky z jiné éry a zdůraznil, že v Palm Beach byl v té době „ten chlap zkrátka všude“ a znal se s ním v podstatě každý.

Navzdory nynější snaze o distancování se od miliardáře odhalují analýzy soudních spisů a fotografií přetrvávající vztah, který trval až do poloviny nultých let. Právě tehdy měl Trump podle svých slov vazby s Epsteinem definitivně přetrhnout. Ministerstvo spravedlnosti v doprovodném komentáři k dokumentům poznamenalo, že některé spisy mohou obsahovat „nepravdivá a senzacechtivá tvrzení“ namířená proti prezidentu Trumpovi, aniž by však konkrétně specifikovalo která.

Uvolňování spisů bude pravděpodobně pokračovat i v nadcházejících dnech, jak budou úřady dokončovat revizi zbývajících částí archivu. Veřejnost tak získá dosud nejkomplexnější obraz o fungování Epsteinovy sítě a jeho kontaktů s elitou.  

před 6 hodinami

Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Související

Tato fotografie byla původně součástí spisů ministerstva spravedlnosti. Nyní se ale na webových stránkách neobjevuje.

"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem

Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.
Jeffrey Epstein

Spousta začerněných stránek a pozoruhodně málo Trumpa? Zamlžování pravdy, říká jedna z Epsteinových obětí

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo očekávaný soubor dokumentů a fotografií spojených s případem usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Přestože zákon nařizoval úplné odkrytí všech spisů, zveřejněný materiál obsahuje tisíce začerněných míst a stovky zcela nečitelných stran. Tento postup vyvolal ostrou kritiku ze strany demokratických zákonodárců i samotných obětí, které se domnívají, že úřady záměrně chrání mocné muže.

Více souvisejících

Jeffrey Epstein Donald Trump USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 46 minutami

Prezident Trump

USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přes noc další rozsáhlou sadu dokumentů souvisejících s vyšetřováním zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tato nová vlna spisů navazuje na páteční uvolnění silně začerněných složek a přináší detailnější vhled do kontaktů, které tento miliardář udržoval s vysoce postavenými osobnostmi. Vyšetřovatelé momentálně procházejí stovky stran materiálů, které byly zveřejněny na základě zákona schváleného Kongresem.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Sněhová kalamita

Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu

Letošní Vánoce přinesou do Česka po dlouhé době skutečně zimní atmosféru, doprovázenou však nepříznivými povětrnostními podmínkami. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na Štědrý den výstrahy, které varují před přívaly nového sněhu, silným nárazovým větrem a tvorbou sněhových jazyků. Meteorologové upozorňují, že situace může zejména v horských oblastech a na východě země komplikovat dopravu i sváteční přípravy.

před 3 hodinami

Agrofert

Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda

Andrej Babiš, který se po vítězných volbách opět ujal úřadu premiéra, čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Přestože na začátku měsíce emotivně prohlašoval, že se holdingu Agrofert vzdává „navždy a nevratně“ a že s firmou už nikdy nebude mít nic společného, čerstvý zápis v soudní evidenci vypovídá o něčem jiném.

před 4 hodinami

Sergej Rjabkov

Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

před 6 hodinami

Prezident Trump

Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém floridském sídle Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Stephen Collinson ve své analýze pro CNN upozorňuje, že tento krok zapadá do širšího trendu, kdy prezident dává své jméno řadě nových institucí a projektů, od John F. Kennedy Center po budoucí farmaceutickou značku TrumpRx.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.

před 8 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

včera

Chris Rea

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

včera

Jaromír Zůna na zasedání nové vlády

Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel. 

včera

včera

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy