Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír

Uprostřed mrazivého prosince čelí Ukrajina kromě ruských raketových útoků také prohlubující se krizi lidských zdrojů. Zatímco se světoví lídři v čele s Donaldem Trumpem pokoušejí vyjednat konec války, tisíce ukrajinských mužů nadále volí riskantní cestu do ilegality, aby se vyhnuli odvodu na frontu. Reportéři CNN v rumunské pohraniční oblasti Maramureš mluvili s těmi, kteří raději riskovali smrt v zasněžených Karpatech, než aby padli v nekonečném konfliktu.
Jedním z nich je i čtyřiatřicetiletý Viktor Pinkhasov, bývalý taxikář z Kyjeva, který pět dní osamoceně putoval přes horské hřebeny. Do Rumunska dorazil vyčerpaný, ale se širokým úsměvem.
„Chci být svobodný a žít,“ popsal své pocity krátce po překročení hranice. Podle něj už nikdo z hlavních aktérů – Putin, Zelenskyj ani Trump – ve skutečnosti mír nechce, a proto se rozhodl vzít osud do vlastních rukou. Po úspěšném útěku se mu podařilo dostat do Švýcarska za svou pětiměsíční dcerou.
Příběhy ostatních však často končí tragicky. Podle rumunské pohraniční policie přešlo od začátku války hranici nelegálně přes 30 000 mužů, ale desítky jich v horách nebo v řece Tise zahynuly.
Dvaačtyřicetiletý stavební dělník Dima, který se pokusil o útěk už dříve, přišel kvůli omrzlinám o všechny prsty na nohou. V subzero teplotách strávil v horách pět dní a jeho společník cestu nepřežil – jeho tělo nebylo možné kvůli sněhové bouři vyzvednout několik týdnů.
Záchranné mise vede Dan Benga, šéf horské služby Salvamont Maramures. Se svým týmem zachránil už 377 Ukrajinců. Benga odmítá tyto muže soudit a říká, že jeho práce je o empatii k lidství.
Sám málem přišel o život, když o jedněch Vánocích uvízl v bouři na 14 hodin s mužem na zádech, kterého se snažil snést do bezpečí. Podle něj tito lidé raději riskují smrt v horách než na frontě, což vypovídá o hloubce jejich zoufalství.
Na útěcích vydělává organizovaný zločin. Pašeráci na sociálních sítích, jako je TikTok, otevřeně nabízejí „záchranné služby“ za částky dosahující 14 000 dolarů. Tvrdí, že klíčem k úspěchu je podplácení ukrajinských pohraničníků, kteří za úplatek „přimhouří oči“.
Ukrajinská pohraniční stráž tato obvinění z korupce striktně odmítá jako pomluvy a zdůrazňuje politiku nulové tolerance, i když připouští, že někteří muži zadržení při pokusu o útěk jsou následně okamžitě mobilizováni.
V zemi, kde je obrana proti jaderné velmoci považována za svatou povinnost, je vyhýbání se odvodu vnímáno jako hanebné. Pro muže skrývající se v rumunských lesích je však realita prostá.
Vidí konflikt bez jasného konce a nechtějí být jen dalším číslem ve statistikách opotřebovávací války. Zatímco se v Miami vedou diplomatické rozhovory o míru, tito muži hlasují nohama v hlubokém karpatském sněhu.
Související
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
před 2 hodinami
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
před 3 hodinami
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
před 3 hodinami
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
před 4 hodinami
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
před 6 hodinami
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
před 7 hodinami
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
před 8 hodinami
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
před 9 hodinami
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
včera
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
včera
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
včera
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Aktualizováno včera
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
včera
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
včera
Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové
včera
Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance
včera
Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči
včera
Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci
včera
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
včera
Tragédie v Českých Budějovicích. Chodkyně nepřežila střet s autem
Tragickou srážkou auta s chodkyní se od pátečního večera zabývá jihočeská policie. Žena, která šla po přechodu, podlehla zraněním v nemocnici. Případem se tak zabývají i kriminalisté.
Zdroj: Jan Hrabě