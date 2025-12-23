Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír

Libor Novák

23. prosince 2025 16:13

Hory na Ukrajině
Hory na Ukrajině Foto: Pixabay

Uprostřed mrazivého prosince čelí Ukrajina kromě ruských raketových útoků také prohlubující se krizi lidských zdrojů. Zatímco se světoví lídři v čele s Donaldem Trumpem pokoušejí vyjednat konec války, tisíce ukrajinských mužů nadále volí riskantní cestu do ilegality, aby se vyhnuli odvodu na frontu. Reportéři CNN v rumunské pohraniční oblasti Maramureš mluvili s těmi, kteří raději riskovali smrt v zasněžených Karpatech, než aby padli v nekonečném konfliktu.

Jedním z nich je i čtyřiatřicetiletý Viktor Pinkhasov, bývalý taxikář z Kyjeva, který pět dní osamoceně putoval přes horské hřebeny. Do Rumunska dorazil vyčerpaný, ale se širokým úsměvem.

„Chci být svobodný a žít,“ popsal své pocity krátce po překročení hranice. Podle něj už nikdo z hlavních aktérů – Putin, Zelenskyj ani Trump – ve skutečnosti mír nechce, a proto se rozhodl vzít osud do vlastních rukou. Po úspěšném útěku se mu podařilo dostat do Švýcarska za svou pětiměsíční dcerou.

Příběhy ostatních však často končí tragicky. Podle rumunské pohraniční policie přešlo od začátku války hranici nelegálně přes 30 000 mužů, ale desítky jich v horách nebo v řece Tise zahynuly.

Dvaačtyřicetiletý stavební dělník Dima, který se pokusil o útěk už dříve, přišel kvůli omrzlinám o všechny prsty na nohou. V subzero teplotách strávil v horách pět dní a jeho společník cestu nepřežil – jeho tělo nebylo možné kvůli sněhové bouři vyzvednout několik týdnů.

Záchranné mise vede Dan Benga, šéf horské služby Salvamont Maramures. Se svým týmem zachránil už 377 Ukrajinců. Benga odmítá tyto muže soudit a říká, že jeho práce je o empatii k lidství.

Sám málem přišel o život, když o jedněch Vánocích uvízl v bouři na 14 hodin s mužem na zádech, kterého se snažil snést do bezpečí. Podle něj tito lidé raději riskují smrt v horách než na frontě, což vypovídá o hloubce jejich zoufalství.

Na útěcích vydělává organizovaný zločin. Pašeráci na sociálních sítích, jako je TikTok, otevřeně nabízejí „záchranné služby“ za částky dosahující 14 000 dolarů. Tvrdí, že klíčem k úspěchu je podplácení ukrajinských pohraničníků, kteří za úplatek „přimhouří oči“.

Ukrajinská pohraniční stráž tato obvinění z korupce striktně odmítá jako pomluvy a zdůrazňuje politiku nulové tolerance, i když připouští, že někteří muži zadržení při pokusu o útěk jsou následně okamžitě mobilizováni.

V zemi, kde je obrana proti jaderné velmoci považována za svatou povinnost, je vyhýbání se odvodu vnímáno jako hanebné. Pro muže skrývající se v rumunských lesích je však realita prostá.

Vidí konflikt bez jasného konce a nechtějí být jen dalším číslem ve statistikách opotřebovávací války. Zatímco se v Miami vedou diplomatické rozhovory o míru, tito muži hlasují nohama v hlubokém karpatském sněhu.

Sergej Rjabkov

Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
Ruská armáda, ilustrační fotografie. Analýza

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

válka na Ukrajině Ukrajina

