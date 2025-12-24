Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí

Ukrajinští představitelé dnes oznámili, že během přeshraničního nájezdu na vesnici Hrabovske v Sumské oblasti odvlekly ruské invazní síly do Ruska 52 civilistů. Útok se odehrál v noci na sobotu, kdy do obce vtrhlo přibližně 100 ruských vojáků. Kromě civilního obyvatelstva bylo zajato také 13 ukrajinských vojáků, kteří v pohraniční oblasti působili.
Podle mluvčího ukrajinských společných sil Viktora Trehubova byli obyvatelé nejprve shromážděni v místním kostele a následně transportováni přes hranici. Jde o neobvyklý postup, neboť ruská armáda zpravidla odváží civilisty až poté, co na okupovaném území upevní svou přítomnost. Dosavadní zprávy naznačují, že unesení lidé skončili v ruském Belgorodu, který leží asi 80 kilometrů od hranic, a místo jejich pobytu zůstává neznámé.
Většinu z odvlečených osob tvoří senioři, kteří dříve odmítli uposlechnout oficiální příkazy k evakuaci. Prezident Volodymyr Zelenskyj však potvrdil, že mezi unesenými jsou i děti. Vyjádřil překvapení nad tím, že rodiče v ohrožené oblasti zůstali, a dodal, že pravděpodobně neočekávali takto brutální postup ruské armády. Vesnice, která měla před válkou asi 700 obyvatel, je nyní podle monitorovacích webů pod ruskou kontrolou.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec označil tyto činy za závažné porušení mezinárodního humanitárního práva a zvyklostí války. Podle jeho informací byli lidé před deportací drženi v nevhodných podmínkách a bez možnosti jakéhokoli kontaktu s okolím. Ruské ministerstvo obrany se k osudu civilistů nevyjádřilo, pouze uvedlo, že u obce Hrabovske zasáhlo ukrajinské jednotky.
Situace v Sumské oblasti zůstává napjatá, neboť v příhraničních pásmech stále pobývá přes 30 tisíc civilistů, kteří se odmítají evakuovat. Souběžně s tímto incidentem ukrajinská armáda potvrdila ústup z města Siversk v Doněcké oblasti, aby ušetřila životy svých vojáků. Tento posun přibližuje ruské síly k hlavním ukrajinským obranným liniím u měst Slavjansk a Kramatorsk.
Související
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Ruské jednotky v noci vtrhly do ukrajinské vesnice. Odvlekly desítky lidí
před 1 hodinou
Transatlantická roztržka graduje: USA zakázaly vstup do země strůjcům evropské digitální regulace
před 2 hodinami
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
před 4 hodinami
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil
před 5 hodinami
Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě
před 6 hodinami
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
před 7 hodinami
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
před 9 hodinami
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
včera
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
včera
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
včera
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
včera
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
včera
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
včera
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
včera
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
včera
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
včera
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
včera
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
včera
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
včera
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
Zdroj: Libor Novák