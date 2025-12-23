Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA

Evropští lídři se v úterý důrazně postavili na stranu Grónska a Dánska poté, co americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro tento arktický ostrov. Tímto krokem, který Washington odůvodňuje národní bezpečností, Trump znovu otevřel diplomatický spor o anexi autonomního dánského území. Do funkce vyslance byl jmenován guvernér Louisiany Jeff Landry, který prohlásil, že se chystá místní obyvatele přesvědčit o výhodách života pod americkou vlajkou.
Reakce Kodaně na sebe nenechala dlouho čekat a byla neobvykle ostrá. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen si neprodleně předvolal amerického velvyslance Kena Howeryho k podání vysvětlení.
Ministr obrany Troels Lund Poulsen označil Trumpovo počínání za „zcela nepřijatelné“. Napětí zvyšuje i fakt, že Trump v minulosti nevyloučil ani možnost ovládnutí ostrova vojenskou silou, pokud jej Dánsko odmítne prodat.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen vyjádřil hluboké zklamání nad tím, že se jeho vlast stala předmětem mocenských her velmocí. Zdůraznil, že Grónsko není na prodej a o jeho budoucnosti rozhodují výhradně tamní obyvatelé.
Grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldt navíc uvedla, že americký velvyslanec při nedávné návštěvě Nuuku o plánech na jmenování zvláštního vyslance vůbec neinformoval, což označila za hrubý nedostatek důvěry v diplomatických vztazích.
Solidaritu s Grónskem vyjádřili i nejvyšší představitelé Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen připomněla, že územní celistvost a suverenita jsou základními pilíři mezinárodního práva.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na sociálních sítích uvedl, že Grónsko patří svým obyvatelům a Dánsko je garantem jejich práv. Celá situace jen podtrhuje rostoucí nervozitu v Evropě ohledně nepředvídatelné zahraniční politiky obnovené Trumpovy administrativy.
Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění.
Zdroj: Lucie Podzimková