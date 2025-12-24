V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil

Libor Novák

24. prosince 2025 12:06

Mohammed Alí Ahmed al-Haddád
Mohammed Alí Ahmed al-Haddád Foto: Volné dílo

Libyi zasáhla v úterý večer zpráva o úmrtí náčelníka generálního štábu Mohammeda Alího Ahmeda al-Haddáda. Generál zahynul při havárii soukromého letadla krátce poté, co stroj vzlétl z Ankary. Smrt vlivného velitele potvrdil libyjský premiér Abdul Hamíd Dbeibah, který událost označil za obrovskou ztrátu pro národ i celou armádní instituci.

Na palubě letounu Dassault Falcon 50 cestovali spolu s al-Haddádem další čtyři vysoce postavení činitelé, včetně velitele pozemních sil a ředitele úřadu pro vojenskou výrobu. Podle tureckého ministra vnitra vzlétl stroj z ankarského letiště v 18:10 středoevropského času a směřoval do Tripolisu. O necelou hodinu později se však pilot odmlčel. Turecké úřady později lokalizovaly trosky letadla v okrese Haymana poblíž vesnice Kesikkavak.

Předběžné zprávy naznačují, že příčinou neštěstí mohla být fatální technická závada. Turecké zdroje uvádějí, že posádka nahlásila řízení letového provozu nouzový stav kvůli „elektrickému selhání“ a žádala o povolení k okamžitému přistání. Spojení se však záhy přerušilo a stroj se zřítil dříve, než stačil dosáhnout ranveje. Na místě havárie zasahovaly záchranné složky, které pod dohledem libyjského velvyslance v Turecku prohledávaly trosky stroje.

Generál al-Haddád navštívil Ankaru za účelem oficiálních jednání s tureckým ministrem obrany a nejvyššími armádními veliteli. K tragédii došlo jen den poté, co turecký parlament schválil prodloužení mandátu pro nasazení svých vojáků v Libyi o další dva roky. Turecko jako člen NATO dlouhodobě podporuje mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu, ačkoliv v poslední době začalo v rámci politiky „jedné Libye“ navazovat kontakty i s východní frakcí země.

Smrt klíčového vojenského představitele přichází v době, kdy je bezpečnostní situace v Libyi stále křehká a vyžaduje silné vedení armády k udržení stability mezi znepřátelenými tábory.

21. prosince 2025 20:28

Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní

Veronika Zwiefelhofer Čáslavová Rozhovor

Evropa čelí sílící krizi. Situace v libyjských detenčních zařízeních je kritická, říká Zwiefelhofer Čáslavová

Situace v Libyi zůstává vysoce nestabilní a klíčová pro bezpečnost Evropy. Vliv v zemi si udržují Turecko a Rusko, přičemž turecké zájmy ohrožují výlučné ekonomické zóny Řecka a Kypru. Evropská unie sice reaguje například podporou Libyjské pobřežní stráže, její schopnost ovlivnit dění však naráží na složité rozložení moci v zemi. „Evropa určitou migraci potřebuje, ale musí ji kontrolovat a postupovat v tom jednotně. Nemůžeme po jižních státech chtít, aby bezpečnost celé Unie financovaly samy,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Veronika Zwiefelhofer Čáslavová, ředitelka think tanku Security Outlines.
Kyriakos Mitsotakis

Itálie a Řecko bijí na poplach kvůli Libyi, spojence to nechává chladnými

Itálie a Řecko varují své partnery v NATO a EU před rostoucí bezpečnostní hrozbou z Libye, ale jejich výzvy zatím nenacházejí odezvu. V době, kdy se pozornost evropských hlavních měst soustředí především na válku na Ukrajině, přibývají varování před tím, že Moskva a Ankara upevňují svůj vliv na severu Afriky – a to s potenciálně ničivými dopady na bezpečnost celého kontinentu.

Libye

