V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským náčelníkem generálního štábu. Nehodu nepřežil

Libyi zasáhla v úterý večer zpráva o úmrtí náčelníka generálního štábu Mohammeda Alího Ahmeda al-Haddáda. Generál zahynul při havárii soukromého letadla krátce poté, co stroj vzlétl z Ankary. Smrt vlivného velitele potvrdil libyjský premiér Abdul Hamíd Dbeibah, který událost označil za obrovskou ztrátu pro národ i celou armádní instituci.
Na palubě letounu Dassault Falcon 50 cestovali spolu s al-Haddádem další čtyři vysoce postavení činitelé, včetně velitele pozemních sil a ředitele úřadu pro vojenskou výrobu. Podle tureckého ministra vnitra vzlétl stroj z ankarského letiště v 18:10 středoevropského času a směřoval do Tripolisu. O necelou hodinu později se však pilot odmlčel. Turecké úřady později lokalizovaly trosky letadla v okrese Haymana poblíž vesnice Kesikkavak.
Předběžné zprávy naznačují, že příčinou neštěstí mohla být fatální technická závada. Turecké zdroje uvádějí, že posádka nahlásila řízení letového provozu nouzový stav kvůli „elektrickému selhání“ a žádala o povolení k okamžitému přistání. Spojení se však záhy přerušilo a stroj se zřítil dříve, než stačil dosáhnout ranveje. Na místě havárie zasahovaly záchranné složky, které pod dohledem libyjského velvyslance v Turecku prohledávaly trosky stroje.
Generál al-Haddád navštívil Ankaru za účelem oficiálních jednání s tureckým ministrem obrany a nejvyššími armádními veliteli. K tragédii došlo jen den poté, co turecký parlament schválil prodloužení mandátu pro nasazení svých vojáků v Libyi o další dva roky. Turecko jako člen NATO dlouhodobě podporuje mezinárodně uznávanou vládu v Tripolisu, ačkoliv v poslední době začalo v rámci politiky „jedné Libye“ navazovat kontakty i s východní frakcí země.
Smrt klíčového vojenského představitele přichází v době, kdy je bezpečnostní situace v Libyi stále křehká a vyžaduje silné vedení armády k udržení stability mezi znepřátelenými tábory.
Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump". Tato „zlatá flota", jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.
Zdroj: Libor Novák