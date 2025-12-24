Průlom v mírových jednáních? Ukrajina zvažuje vznik ekonomické zóny na východě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil klíčové body aktualizovaného mírového plánu, který vzešel z víkendových jednání s americkými vyjednavači na Floridě. Dokument o dvaceti bodech nabízí řešení patové situace na východě země, kde Moskva dlouhodobě požaduje stažení ukrajinských jednotek.
Plán, který Zelenskyj označil za „hlavní rámec pro ukončení války“, nyní čeká na vyjádření ruské strany poté, co jej s Kremlem projednají zástupci Spojených států.
Nová verze dohody je vnímána jako posun oproti původnímu dokumentu amerického vyslance Steva Witkoffa, který byl podle mnoha kritiků příliš nakloněn ruským požadavkům. Stěžejním prvkem nového návrhu jsou bezpečnostní záruky ze strany USA, NATO a evropských mocností.
Ty by Ukrajině zajistily koordinovanou vojenskou reakci v případě, že by se Rusko v budoucnu pokusilo o novou agresi. Zelenskyj zdůraznil, že tyto záruky by měly mít stejnou váhu jako plnohodnotné členství v Severoatlantické alianci.
V otázce východního Donbasu, kde Rusko trvá na stažení ukrajinských sil z neobsazených částí Doněcké oblasti, se nyní hovoří o možnosti vytvoření „svobodné ekonomické zóny“. Protože Kyjev odmítá pouhé stažení vojsk bez protiplnění, američtí vyjednavači hledají cestu skrze demilitarizované nebo právě ekonomické zóny.
Zelenskyj předestřel dvě cesty: buď bude válka pokračovat, nebo dojde k dohodě o těchto specifických územích, která by mohla zmírnit napětí v regionu.
Plán rovněž počítá s udržením silné ukrajinské armády o síle 800 000 vojáků, která by sloužila jako odstrašující prvek. Kromě Donbasu Zelenskyj zmínil nutnost vytvoření ekonomické zóny v okolí okupované Záporožské jaderné elektrárny.
Podle prezidenta by se ruské jednotky musely stáhnout ze čtyř dalších ukrajinských regionů – konkrétně z Dněpropetrovské, Mykolajivské, Sumské a Charkovské oblasti. Citlivé otázky týkající se definitivního rozdělení území budou muset být dořešeny při osobním setkání nejvyšších státních představitelů.
