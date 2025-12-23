Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu

Libor Novák

23. prosince 2025 12:59

Sněhová kalamita
Sněhová kalamita Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Letošní Vánoce přinesou do Česka po dlouhé době skutečně zimní atmosféru, doprovázenou však nepříznivými povětrnostními podmínkami. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na Štědrý den výstrahy, které varují před přívaly nového sněhu, silným nárazovým větrem a tvorbou sněhových jazyků. Meteorologové upozorňují, že situace může zejména v horských oblastech a na východě země komplikovat dopravu i sváteční přípravy.

Hlavní vlna sněžení zasáhne jihozápadní část republiky. V Pošumaví a na Šumavě se očekává, že od středeční půlnoci do pozdního odpoledne napadne mezi 5 až 20 centimetry nového sněhu.

V kombinaci s čerstvým větrem se v těchto lokalitách budou od rána až do půlnoci tvořit sněhové jazyky, což může učinit řadu horských silnic obtížně sjízdnými. Aktuálně je již nasněženo například v okolí Hojsovy stráže nebo na Karlovarsku.

Kromě sněhu bude velkým tématem Štědrého dne silný severovýchodní vítr. Nejsilnější nárazy, dosahující až 70 km/h (20 m/s), meteorologové předpovídají pro Rýmařovsko, Olomoucko a Přerovsko.

Výstraha před silným větrem platí po celý den, slábnout by měl začít až v pozdních večerních hodinách. Ostatní části území pocítí čerstvý vítr, který v kombinaci s klesajícími teplotami výrazně sníží pocitovou teplotu.

Za touto změnou stojí příliv chladného vzduchu od východu, který postupně vytlačuje dosavadní inverzní ráz počasí. Zatímco v nižších hladinách atmosféry už mrzne, ve výšce kolem 2,5 kilometru nad mořem stále přetrvává teplejší vrstva.

Ochlazení v celém profilu atmosféry však dorazí právě během noci na středu, což způsobí, že se slabé sněžení postupně rozšíří i do středních poloh a na návětří Jeseníků.

Pro řidiče a lidi plánující cesty za rodinou to znamená zvýšenou opatrnost. Některé cesty v Jihočeském a Plzeňském kraji mohou být sjízdné s obtížemi. 

I když sněhová smršť nezasáhne celou republiku rovnoměrně, mrazivý charakter počasí se udrží po celé svátky a Štědrý večer by měl být na většině území bílý nebo alespoň silně mrazivý.

před 2 hodinami

Agrofert

Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda

Andrej Babiš, který se po vítězných volbách opět ujal úřadu premiéra, čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Přestože na začátku měsíce emotivně prohlašoval, že se holdingu Agrofert vzdává „navždy a nevratně“ a že s firmou už nikdy nebude mít nic společného, čerstvý zápis v soudní evidenci vypovídá o něčem jiném.

před 3 hodinami

Sergej Rjabkov

Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov během debaty v mezinárodním diskusním klubu Valdaj prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na členské státy Evropské unie ani NATO. Podle jeho slov Rusko nesleduje žádné agresivní cíle, které mu jsou některými západními představiteli připisovány. Rjabkov zdůraznil, že tyto obavy jsou neopodstatněné a neodpovídají skutečným záměrům ruského vedení v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém floridském sídle Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Stephen Collinson ve své analýze pro CNN upozorňuje, že tento krok zapadá do širšího trendu, kdy prezident dává své jméno řadě nových institucí a projektů, od John F. Kennedy Center po budoucí farmaceutickou značku TrumpRx.

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě

Americký prezident Donald Trump v pondělí na svém sídle v Mar-a-Lago představil ambiciózní plán na výstavbu nové generace plavidel nazvané „třída Trump“. Tato „zlatá flota“, jak ji prezident označil, má nahradit současné lodě, které považuje za zastaralé a esteticky nevyhovující. Podle Trumpových slov budou nová plavidla největšími a nejvýkonnějšími bitevními loděmi, jaké kdy byly postaveny.

před 7 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

včera

Chris Rea

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

včera

Jaromír Zůna na zasedání nové vlády

Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel. 

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

včera

Exploze v Moskvě. Generál je po smrti, mluví se o podílu Ukrajinců

Moskvou otřásla v pondělí ráno exploze, kterou nepřežil generál Fanil Sarvarov. Potvrdil to Vyšetřovací výbor Ruské federace. Na událost upozornila britská BBC, podle které není vyloučeno, že za smrtící výbuch jsou zodpovědní Ukrajinci. 

