Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu

Letošní Vánoce přinesou do Česka po dlouhé době skutečně zimní atmosféru, doprovázenou však nepříznivými povětrnostními podmínkami. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na Štědrý den výstrahy, které varují před přívaly nového sněhu, silným nárazovým větrem a tvorbou sněhových jazyků. Meteorologové upozorňují, že situace může zejména v horských oblastech a na východě země komplikovat dopravu i sváteční přípravy.
Hlavní vlna sněžení zasáhne jihozápadní část republiky. V Pošumaví a na Šumavě se očekává, že od středeční půlnoci do pozdního odpoledne napadne mezi 5 až 20 centimetry nového sněhu.
V kombinaci s čerstvým větrem se v těchto lokalitách budou od rána až do půlnoci tvořit sněhové jazyky, což může učinit řadu horských silnic obtížně sjízdnými. Aktuálně je již nasněženo například v okolí Hojsovy stráže nebo na Karlovarsku.
Kromě sněhu bude velkým tématem Štědrého dne silný severovýchodní vítr. Nejsilnější nárazy, dosahující až 70 km/h (20 m/s), meteorologové předpovídají pro Rýmařovsko, Olomoucko a Přerovsko.
Výstraha před silným větrem platí po celý den, slábnout by měl začít až v pozdních večerních hodinách. Ostatní části území pocítí čerstvý vítr, který v kombinaci s klesajícími teplotami výrazně sníží pocitovou teplotu.
Za touto změnou stojí příliv chladného vzduchu od východu, který postupně vytlačuje dosavadní inverzní ráz počasí. Zatímco v nižších hladinách atmosféry už mrzne, ve výšce kolem 2,5 kilometru nad mořem stále přetrvává teplejší vrstva.
Ochlazení v celém profilu atmosféry však dorazí právě během noci na středu, což způsobí, že se slabé sněžení postupně rozšíří i do středních poloh a na návětří Jeseníků.
Pro řidiče a lidi plánující cesty za rodinou to znamená zvýšenou opatrnost. Některé cesty v Jihočeském a Plzeňském kraji mohou být sjízdné s obtížemi.
I když sněhová smršť nezasáhne celou republiku rovnoměrně, mrazivý charakter počasí se udrží po celé svátky a Štědrý večer by měl být na většině území bílý nebo alespoň silně mrazivý.
Zdroj: Lucie Podzimková