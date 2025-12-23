Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda

Andrej Babiš, který se po vítězných volbách opět ujal úřadu premiéra, čelí kritice kvůli způsobu, jakým se rozhodl vyřešit svůj letitý střet zájmů. Přestože na začátku měsíce emotivně prohlašoval, že se holdingu Agrofert vzdává „navždy a nevratně“ a že s firmou už nikdy nebude mít nic společného, čerstvý zápis v soudní evidenci vypovídá o něčem jiném.
Nově vzniklý svěřenský fond s názvem RSVP Trust, do kterého má Babiš své impérium do 8. ledna 2026 vložit, má totiž podle Seznam Zpráv fungovat jako nezávislá správa pouze po dobu, kdy bude zakladatel hnutí ANO vykonávat funkci člena české vlády. Tato formulace přímo popírá jeho dřívější slova o definitivním odchodu z firmy, kterou budoval od 90. let.
Prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem podmiňoval právě tím, že dopředu veřejně oznámí, jak své vazby na Agrofert přetrhne. Babiš tehdy sliboval, že z akcií holdingu nebude mít v budoucnu žádný prospěch a že se k němu nevrátí ani po odchodu z politiky.
V rejstříku Městského soudu v Praze je však jako účel fondu uvedeno zajištění materiálních potřeb jeho potomků a správa majetku pro příští generace, což kritici vnímají spíše jako dočasné „parkoviště“ pro majetek než jako jeho skutečné opuštění.
Struktura fondu navíc podle právních expertů neodpovídá takzvanému „slepému trustu“, jaký znají anglosaské země. Fond RSVP Trust založila poradenská společnost Roklen, která je nyní technicky vedena jako vlastník, zatímco reálnou správu vykonává finančník Wilfried Reinhard Elbs. Podle odborníků však české právo neumožňuje takové nastavení, které by stoprocentně vyloučilo vliv zakladatele na vložený majetek.
Pro Babiše je splnění lhůty 8. ledna klíčové, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů, který mu dává 30 dní od jmenování na vyřešení majetkových vazeb. Mezitím už některé státní fondy preventivně pozastavily vyplácení dotací Agrofertu, aby předešly porušení předpisů v době, kdy premiér oficiálně firmu stále vlastnil.
