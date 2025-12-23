Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein

V nejnovější vlně dokumentů, které ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo v úterý, se objevil dopis, jehož autorem je pravděpodobně sám Jeffrey Epstein. List je adresován Larrymu Nassarovi, bývalému lékaři amerického gymnastického týmu, který si odpykává doživotní trest za zneužívání stovek mladých atletek. Dopis byl odeslán z vězení a nese poštovní razítko z 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co byl Epstein nalezen mrtvý ve své cele.
Obsah dopisu vyvolal okamžitý rozruch, neboť v něm pisatel otevřeně mluví o své „lásce k mladým dámám“ a zmiňuje i tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Autor v textu tvrdí, že i prezident sdílí podobnou slabost pro mladé dívky.
„Náš prezident také sdílí naši lásku k mladým, vdávaným dívkám. Když kolem procházela mladá kráska, rád si „sáhl na jídlo“, zatímco my jsme nakonec chňapali po jídle v jídelnách. Život je nespravedlivý. Váš, J. Epstein,“ píše se podle webu The Guardian v dopise.
Dopis byl později vrácen vězeňskou službou s poznámkou „adresát již není na této adrese“ a následně se stal předmětem zkoumání FBI. Trump, který byl v době psaní dopisu prezidentem, opakovaně jakékoli provinění popřel.
Vyšetřovatelé FBI si v červenci 2020 vyžádali laboratorní analýzu rukopisu, aby potvrdili, zda dopis skutečně napsal Epstein, nebo zda šlo o podvrh vytvořený jinou osobou. Ministerstvo spravedlnosti k tomuto materiálu v roce 2025 připojilo prohlášení, ve kterém označuje některá tvrzení o Donaldu Trumpovi v těchto spisech za „nepravdivá a senzacechtivá“. Úřad zdůraznil, že tyto materiály byly FBI předloženy těsně před volbami v roce 2020 s cílem poškodit prezidentovu pověst.
Dalším kontroverzním momentem aktuálního úniku bylo zveřejnění dvanáctisekundového videa, které mělo zachycovat Epsteinův pokus o sebevraždu. Klip byl na vládní web nahrán bez dalšího kontextu, ale po několika hodinách byl stažen. Ukázalo se totiž, že jde o starý podvrh, který se již před lety šířil na internetovém fóru 4chan. Rozbor dokumentů potvrdil, že dveře cely na videu neodpovídají skutečné cele, v níž byl Epstein držen, a vyšetřovatelé toto video označili za falešné.
Kromě těchto dramatických odhalení přinesly nové spisy také detailní e-maily Ghislaine Maxwellové týkající se plánování cesty do Peru pro osobu označovanou jako „The Invisible Man“. Tato přezdívka je v materiálech spojována s princem Andrewem (Andrewem Mountbatten-Windsorem). Maxwellová v korespondenci s místními kontakty v Peru domlouvala kromě prohlídek památek také „dvounohou exkurzi“, čímž podle kontextu myslela doprovod mladých a diskrétních žen z dobrých rodin.
Maxwellová ve svých zprávách z února 2002 výslovně varovala, že dotyčný host si nepřeje, aby se o jeho cestě a lidech, se kterými se setká, psalo v novinách. Princ Andrew Peru skutečně v březnu 2002 oficiálně navštívil. Tyto nové e-maily dokreslují roli Maxwellové jako prostřednice, která pro vlivné přátele zajišťovala nejen logistiku, ale i společenský doprovod odpovídající jejich specifickým požadavkům.
Zveřejňování spisů doprovází rostoucí kritika ze strany obětí i některých zákonodárců, kteří si stěžují na nečekaně velký rozsah začerněných pasáží. Přestože zákon o transparentnosti nařizuje uvolnění všech vyšetřovacích materiálů, ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pam Bondiové trvá na tom, že anonymizace je nezbytná pro ochranu soukromí obětí.
Související
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
Donald Trump , Jeffrey Epstein
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
před 1 hodinou
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
před 2 hodinami
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
před 3 hodinami
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
před 4 hodinami
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
před 5 hodinami
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
před 6 hodinami
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
před 8 hodinami
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
před 9 hodinami
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
před 10 hodinami
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
včera
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
včera
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
včera
Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky
Aktualizováno včera
Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat
včera
Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci
včera
Konečně zimní počasí. Letošní Vánoce budou jiné, potvrdili meteorologové
včera
Trump se zřejmě nevzdává "amerického" Grónska. Jmenoval nového vyslance
včera
Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči
včera
Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci
včera
Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel.
Zdroj: Jan Hrabě