Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein

Libor Novák

23. prosince 2025 17:26

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Foto: Wikimedia Commons

V nejnovější vlně dokumentů, které ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo v úterý, se objevil dopis, jehož autorem je pravděpodobně sám Jeffrey Epstein. List je adresován Larrymu Nassarovi, bývalému lékaři amerického gymnastického týmu, který si odpykává doživotní trest za zneužívání stovek mladých atletek. Dopis byl odeslán z vězení a nese poštovní razítko z 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co byl Epstein nalezen mrtvý ve své cele.

Obsah dopisu vyvolal okamžitý rozruch, neboť v něm pisatel otevřeně mluví o své „lásce k mladým dámám“ a zmiňuje i tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Autor v textu tvrdí, že i prezident sdílí podobnou slabost pro mladé dívky.

„Náš prezident také sdílí naši lásku k mladým, vdávaným dívkám. Když kolem procházela mladá kráska, rád si „sáhl na jídlo“, zatímco my jsme nakonec chňapali po jídle v jídelnách. Život je nespravedlivý. Váš, J. Epstein,“ píše se podle webu The Guardian v dopise.

Dopis byl později vrácen vězeňskou službou s poznámkou „adresát již není na této adrese“ a následně se stal předmětem zkoumání FBI. Trump, který byl v době psaní dopisu prezidentem, opakovaně jakékoli provinění popřel.

Vyšetřovatelé FBI si v červenci 2020 vyžádali laboratorní analýzu rukopisu, aby potvrdili, zda dopis skutečně napsal Epstein, nebo zda šlo o podvrh vytvořený jinou osobou. Ministerstvo spravedlnosti k tomuto materiálu v roce 2025 připojilo prohlášení, ve kterém označuje některá tvrzení o Donaldu Trumpovi v těchto spisech za „nepravdivá a senzacechtivá“. Úřad zdůraznil, že tyto materiály byly FBI předloženy těsně před volbami v roce 2020 s cílem poškodit prezidentovu pověst.

Dalším kontroverzním momentem aktuálního úniku bylo zveřejnění dvanáctisekundového videa, které mělo zachycovat Epsteinův pokus o sebevraždu. Klip byl na vládní web nahrán bez dalšího kontextu, ale po několika hodinách byl stažen. Ukázalo se totiž, že jde o starý podvrh, který se již před lety šířil na internetovém fóru 4chan. Rozbor dokumentů potvrdil, že dveře cely na videu neodpovídají skutečné cele, v níž byl Epstein držen, a vyšetřovatelé toto video označili za falešné.

Kromě těchto dramatických odhalení přinesly nové spisy také detailní e-maily Ghislaine Maxwellové týkající se plánování cesty do Peru pro osobu označovanou jako „The Invisible Man“. Tato přezdívka je v materiálech spojována s princem Andrewem (Andrewem Mountbatten-Windsorem). Maxwellová v korespondenci s místními kontakty v Peru domlouvala kromě prohlídek památek také „dvounohou exkurzi“, čímž podle kontextu myslela doprovod mladých a diskrétních žen z dobrých rodin.

Maxwellová ve svých zprávách z února 2002 výslovně varovala, že dotyčný host si nepřeje, aby se o jeho cestě a lidech, se kterými se setká, psalo v novinách. Princ Andrew Peru skutečně v březnu 2002 oficiálně navštívil. Tyto nové e-maily dokreslují roli Maxwellové jako prostřednice, která pro vlivné přátele zajišťovala nejen logistiku, ale i společenský doprovod odpovídající jejich specifickým požadavkům.

Zveřejňování spisů doprovází rostoucí kritika ze strany obětí i některých zákonodárců, kteří si stěžují na nečekaně velký rozsah začerněných pasáží. Přestože zákon o transparentnosti nařizuje uvolnění všech vyšetřovacích materiálů, ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pam Bondiové trvá na tom, že anonymizace je nezbytná pro ochranu soukromí obětí. 

