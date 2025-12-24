Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí

Zatímco se v ukrajinském Pokrovsku už přes rok a půl bojuje, Rusko nyní tvrdí, že toto strategické město ovládlo. Pro Ukrajince však Pokrovsk není jen bodem na mapě frontových linií, ale místem úzce spjatým s jedním z největších kulturních klenotů země: koledou Carol of the Bells. Světoznámou melodii, kterou lidé znají z filmů jako Sám doma, složil Mykola Leontovyč a její kořeny sahají právě do Pokrovsku. Dnes, kdy se město proměnilo v trosky, získává tato píseň pro Ukrajince opět svůj původní politický a vlastenecký význam.
Mykola Leontovyč působil v Pokrovsku na začátku 20. století, kde vyučoval hudbu a vedl sbor železničních dělníků. Právě zde čerpal inspiraci z ukrajinských lidových tradic a vytvořil skladbu Ščedryk, která se stala základem pro pozdější vánoční hit.
Tehdy však nešlo o vánoční koledu v západním smyslu, ale o novoroční píseň o vlaštovce přinášející naději. Leontovyč nebyl jen skladatelem, ale i vlastencem, který se zastával práv dělníků, což jej nakonec stálo život – v roce 1921 ho ve věku 43 let zavraždil agent sovětské tajné policie.
Historie Ščedryka je neodmyslitelně spjata s bojem za ukrajinskou nezávislost. Po první světové válce vyslala krátce existující Ukrajinská lidová republika národní sbor na světové turné, aby prostřednictvím kultury propagoval mladý stát.
Píseň okouzlila Paříž, Prahu i New York ještě dříve, než v roce 1936 vznikl anglický text o zvonech. Dnes se historie tragicky opakuje. Stejně jako před stoletím, i nyní se Rusko pokouší vymazat ukrajinskou identitu a kulturu, jejímž symbolem se stala právě tato melodie.
Pokrovsk, přezdívaný „rodné město Ščedryka“, se dnes potýká s devastací. Ukrajinská armáda popírá plnou ruskou kontrolu nad městem a uvádí, že v posledních týdnech dokonce získala zpět část území v jeho severní části.
Boje v troskách ulic pokračují a pro ukrajinské vojáky je obrana Pokrovska i obranou odkazu jejich „tichého génia“ Leontovyče. Píseň, která kdysi pomáhala světu představit ukrajinský národ, tak i letos o Vánocích nese poselství o nezlomnosti a odhodlání čelit hrozbě z východu.
Související
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí
před 1 hodinou
Návrat terorismu, válka ve Venezuelu nebo souboj o AI? Co lze čekávat od roku 2026
před 2 hodinami
Předpověď počasí na svátky: Budou letos bílé Vánoce?
včera
Zákaz tělesného trestání dětí, změny v rozvodech, konec střídavé péče. Co přináší novela občanského zákoníku?
včera
Fond je neodvolatelný, reaguje Babiš na problémy se střetem zájmů. Nic tím nevysvětlil
včera
Vánoční příměří je dnes už nereálný koncept. Lidé sice potřebují klid, válčení se ale radikálně změnilo
včera
Top 5 jídel na silvestrovskou party: rychle a chutně
včera
Trump jmenoval nového vyslance pro Grónsko. Má obyvatele přesvědčit, aby se připojili k USA
včera
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
včera
Ukrajinští muži riskují smrt v horách, aby se vyhnuli frontové linii. Nikdo podle nich už nechce mír
včera
USA zveřejnily nové dokumenty z vyšetřování Epsteina. O Trumpovi se v nich píše víc než dřív
včera
Putin odvolal den před Vánoci ruského velvyslance v Česku. Nahradí ho Ponomarjovová
včera
Počasí na Vánoce bude mrazivé, místy napadne 20 cm sněhu. Meteorologové vydali výstrahu
včera
Vzdám se Agrofertu navždy, tvrdil Babiš. Ukázalo se, že to není pravda
včera
Jsme ochotni právně zakotvit, že nezaútočíme na EU a NATO, tvrdí Rusko. Pak si ale nadiktovalo podmínky
včera
Trumpův účet, Trumpův institut, teď třída Trump. Prezident USA po sobě nechal pojmenovat i Kennedyho centrum
včera
Trump oznámil plány na vybudování "zlaté flotily". Třída Trump mají být největší lodě na světě
včera
Počasí zase začne připomínat zimu, ukazuje dlouhodobý výhled
22. prosince 2025 21:58
Vánoce omezí vlakovou dopravu. Cestující si musí dát pozor na omezení
22. prosince 2025 21:04
Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek
Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.
Zdroj: David Holub