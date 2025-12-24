Ukrajinské město dalo světu nejslavnější vánoční koledu. Rusové ho srovnali se zemí

Libor Novák

24. prosince 2025 9:37

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Zatímco se v ukrajinském Pokrovsku už přes rok a půl bojuje, Rusko nyní tvrdí, že toto strategické město ovládlo. Pro Ukrajince však Pokrovsk není jen bodem na mapě frontových linií, ale místem úzce spjatým s jedním z největších kulturních klenotů země: koledou Carol of the Bells. Světoznámou melodii, kterou lidé znají z filmů jako Sám doma, složil Mykola Leontovyč a její kořeny sahají právě do Pokrovsku. Dnes, kdy se město proměnilo v trosky, získává tato píseň pro Ukrajince opět svůj původní politický a vlastenecký význam.

Mykola Leontovyč působil v Pokrovsku na začátku 20. století, kde vyučoval hudbu a vedl sbor železničních dělníků. Právě zde čerpal inspiraci z ukrajinských lidových tradic a vytvořil skladbu Ščedryk, která se stala základem pro pozdější vánoční hit.

Tehdy však nešlo o vánoční koledu v západním smyslu, ale o novoroční píseň o vlaštovce přinášející naději. Leontovyč nebyl jen skladatelem, ale i vlastencem, který se zastával práv dělníků, což jej nakonec stálo život – v roce 1921 ho ve věku 43 let zavraždil agent sovětské tajné policie.

Právě se přehrává:

Video:

Historie Ščedryka je neodmyslitelně spjata s bojem za ukrajinskou nezávislost. Po první světové válce vyslala krátce existující Ukrajinská lidová republika národní sbor na světové turné, aby prostřednictvím kultury propagoval mladý stát.

Píseň okouzlila Paříž, Prahu i New York ještě dříve, než v roce 1936 vznikl anglický text o zvonech. Dnes se historie tragicky opakuje. Stejně jako před stoletím, i nyní se Rusko pokouší vymazat ukrajinskou identitu a kulturu, jejímž symbolem se stala právě tato melodie.

Právě se přehrává:

Video:

Pokrovsk, přezdívaný „rodné město Ščedryka“, se dnes potýká s devastací. Ukrajinská armáda popírá plnou ruskou kontrolu nad městem a uvádí, že v posledních týdnech dokonce získala zpět část území v jeho severní části.

Boje v troskách ulic pokračují a pro ukrajinské vojáky je obrana Pokrovska i obranou odkazu jejich „tichého génia“ Leontovyče. Píseň, která kdysi pomáhala světu představit ukrajinský národ, tak i letos o Vánocích nese poselství o nezlomnosti a odhodlání čelit hrozbě z východu.

