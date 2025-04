"Ne ruskému právu." Lidé po celém Slovensku protestují proti kontroverzní novele inspirované Moskvou

Protesty se konají například v Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích, Lučenci, Trnavě či Liptovském Mikuláši. V Bratislavě se demonstranti vydali na pochod k Prezidentskému paláci, kde organizátoři vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby zákon nepodepsal a vrátil ho parlamentu k přepracování.

„Ne ruskému právu – to je víc než jen protest proti nebezpečnému zákonu. Je to boj za svobodu a demokracii, které tvoří základ civilizované Evropy,“ uvedli na sociálních sítích organizátoři protestu, iniciativa Mier Ukrajine. Podle nich novela zasahuje do práv všech aktivních občanů, omezuje právo na svobodné sdružování, podíl na správě veřejných věcí i ústavní právo na soukromí.

Před pochodem bylo možné podepsat otevřený dopis prezidentovi, který účastníci symbolicky doručili před brány prezidentské rezidence. Oficiální předání dokumentu do podatelny prezidentské kanceláře je plánováno na pátek 25. dubna.

Organizátoři tvrdí, že zákon je inspirován ruskou legislativou, která v Rusku slouží k umlčování občanské společnosti a opozice. „Zákon schválený vládou a parlamentem bez jakékoliv odborné diskuse je přímou hrozbou pro demokracii,“ varují.

Protestní akce mají pokračovat i v pátek a podle iniciátorů je jejich cílem jednoznačný – zabránit tomu, aby Slovensko směřovalo k autoritářství. Prezident Pellegrini podle nich nyní stojí před zásadní zkouškou, která rozhodne o tom, zda Slovensko zůstane pevnou součástí demokratické Evropy.