Fico se bojí kritiků. Svolává Bezpečnostní radu, che zrušit víkendové politické debaty

Téma chce zároveň otevřít i na jednání vlády. Uvedl to v dopise adresovaném předsedům politických stran a čtyřem televizním stanicím. V něm mimo jiné navrhl přesun televizních politických diskusí z nedělí na pracovní dny.

„Není přijatelné, aby odpovědí na jiný legitimní názor nebyly argumenty, ale bezbřehé urážky, výhrůžky smrtí nebo fyzickým násilím,“ napsal premiér ve zveřejněném dopise. Zároveň kritizoval, že tento způsob komunikace se podle něj stává běžným nejen mezi některými politiky, ale i v médiích.

Fico tvrdí, že buď se tento stav bude dále tiše tolerovat a hrozí tím další útoky a konflikty, nebo je třeba podniknout konkrétní kroky ke zmírnění napětí. Navrhuje proto, aby se zvážilo přesunutí politických diskusí z neděle na jiný den v týdnu. Podle něj by měla být neděle dnem klidu, kdy by občané neměli být vystavováni politickým hádkám v televizi.

„Byl by to důležitý příspěvek politických stran i médií ke snížení napětí a nenávisti ve společnosti,“ dodal. Premiér rovněž podotkl, že v Evropě prý není jiná země, kde by se v neděli vysílaly hodinové maratony politických diskusí plných útoků a agresivních výměn názorů. Pokud by ostatní strany projevily ochotu změnu podpořit, slíbil, že se on i zástupci strany SMER těchto nedělních debat přestanou účastnit.

Již na začátku května Fico navrhl podepsat dohodu mezi všemi lídry stran o zrušení nedělních debatních pořadů. Tento návrh podpořilo opoziční KDH, které také argumentuje tím, že neděle má být dnem klidu. Podobný názor vyjádřil i lídr Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, i když zdůraznil, že konečné rozhodnutí musí přijít ze strany médií.

Ostatní opoziční strany se ale k návrhu staví kriticky. Podle SaS jde o snahu omezit veřejnou diskusi kvůli strachu premiéra z konfrontace. Progresivní Slovensko argumentovalo, že o obsahu vysílání by měli rozhodovat občané a nezávislá média. Hnutí Slovensko zase tvrdí, že premiér se snaží debaty omezit, protože nedokáže obhájit vládní politiku ani před vlastními voliči.