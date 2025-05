Kallasová: Mírové rozhovory neproběhnou. Putin do Turecka nepřijde, nemá odvahu postavit se Zelenskému

Na summitu demokracie v Kodani vystoupila v úterý Kallasová s ostrým prohlášením, podle něhož ruský prezident podle ní „nemá odvahu“ na přímé jednání se Zelenským. Ačkoli ukrajinský prezident přijal Putinovu nabídku schůzky „bez jakýchkoliv předběžných podmínek“, šéfka unijní diplomacie předpokládá, že Rusko od setkání nakonec ustoupí.

„Bylo by správné, kdyby si spolu sedli, mělo by to být mezi Zelenským a Putinem, ale nemyslím si, že Putin se odváží přijít,“ prohlásila Kallasová. Ukrajinský prezident podle ní učinil správný krok, když reagoval na výzvu k jednání, ale samotný akt přijetí pozvání podle ní ještě nic nezaručuje.

Více než tři roky po začátku ruské invaze došlo poprvé k nabídce přímých rozhovorů mezi oběma prezidenty. Zelenskyj na ni zareagoval pozitivně, avšak zdůraznil, že Ukrajina se zúčastní pouze v případě, že Rusko přistoupí na třicetidenní příměří, jak navrhovaly Spojené státy už před dvěma měsíci.

Kreml však na příměří nepřistoupil. Přesto se Zelenskyj podle všeho na jednání dostaví, což má ukázat jeho otevřenost vůči mírovým rozhovorům i ochotu jednat o ukončení války. Zelenskyj to znovu oznámil novinářům v Kyjevě v úterý a označil tuto situaci za zkoušku, zda má Moskva skutečný zájem na míru.

Kallasová v této souvislosti upozornila, že USA se snaží udržet diplomatický prostor otevřený, a proto na Moskvu v posledních týdnech netlačily tak silně. „Američané se snaží, aby Rusko mělo možnost přijít k jednacímu stolu. Možná proto na ně netlačili tak výrazně. Ale už je to přes šedesát dní a musíme vidět další kroky, které by Putina přiměly k účasti na vyjednávání,“ uvedla.

Zároveň zdůraznila, že jakékoliv dohody se nesmí uzavírat bez účasti Ukrajiny. Podle ní je nepřijatelné, aby Rusko a Spojené státy diskutovaly o věcech, které se Ukrajiny zásadně týkají, bez jejího souhlasu. „Pokud bychom viděli, že se Rusko a USA dohodnou na něčem, co je pro Ukrajinu — a také pro Evropu — zcela nepřijatelné, tak to prostě nemůže fungovat,“ varovala Kallasová.

Estonská politička, která dříve působila jako premiérka své země, je známá svým nekompromisním postojem vůči Rusku a dlouhodobou podporou Ukrajiny. Její výrok z Kodaně tak přispívá k sílícím pochybnostem o tom, zda je Putin skutečně připraven ukončit válku a jednat férově.

Čtvrteční rozhovory v Turecku, které měly podle původních představ znamenat zásadní průlom, tak čelí hrozbě ztroskotání ještě předtím, než začnou. V tuto chvíli není jasné, zda se Putin vůbec osobně dostaví. Pokud by schůzka nakonec neproběhla, byla by to další diplomatická porážka Moskvy a důkaz, že o skutečné mírové řešení Kreml nestojí.

„Pokud Putin nepřijede a bude hrát hry, bude to jasný signál, že nechce ukončit válku,“ řekl Zelenskyj. Upřesnil, že bude připraven jednat buď v Ankaře, kde se má setkat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, nebo v Istanbulu, pokud by si Moskva zvolila tento alternativní formát.

O víkendu Putin navrhl bilaterální setkání právě v Istanbulu, avšak současně odmítl požadavek Ukrajiny a jejích spojenců na okamžité příměří, které mělo začít nejpozději v pondělí. V opačném případě měla Rusko čekat nová vlna sankcí. Kreml zatím nepotvrdil, zda se Putin rozhovorů osobně zúčastní – spíše se počítá s tím, že vyšle delegaci vedenou vysokými představiteli.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k tomu v úterý pouze uvedl, že „ruská strana se na jednání připravuje“, ale další podrobnosti odmítl komentovat.

Spojené státy, vedené prezidentem Donaldem Trumpem, tlačí na Ukrajinu, aby se rozhovorů v Turecku účastnila, zatímco řada evropských lídrů žádá, aby Rusko nejprve souhlasilo s měsíčním příměřím. Trump zatím neoznámil, zda se sám jednání zúčastní, ale v pondělí naznačil, že by mohl do Turecka vycestovat, čímž by výrazně zvýšil váhu chystaného summitu.

Zelenskyj potvrdil, že Trump byl na jednání pozván: „Jeho přítomnost by mohla Putina motivovat, aby přiletěl.“ Podle agentury Reuters do Istanbulu každopádně dorazí Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.

„Udělám vše pro to, abychom dosáhli příměří – jednat musím s Putinem, protože jen on může rozhodnout,“ řekl Zelenskyj s tím, že pokud se ruský prezident rozhovorům vyhne, měl by Washington okamžitě uvalit nejtvrdší možné sankce. „Putin se bojí přímého jednání se mnou,“ dodal.

Přestože Kreml oficiálně nepotvrdil Putinovu účast, z Moskvy zaznívají známé tvrdé požadavky. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že Rusko v Istanbulu hodlá znovu otevřít otázky „denacifikace kyjevského režimu“ a „kořenových příčin války“. Tím s největší pravděpodobností míní úplné zastavení vojenské pomoci Ukrajině a přiznání ruské kontroly nad čtyřmi ukrajinskými oblastmi, které Moskva v roce 2022 nelegálně anektovala.

Putin a Zelenskyj se osobně setkali pouze jednou – v roce 2019. Od té doby Kreml opakovaně zpochybňuje legitimitu ukrajinského prezidenta.