OSN obvinila Izrael z cíleného vyvolávání hladomoru v Gaze

Když byl dotázán, zda jeho tvrzení o nuceném hladovění odpovídá válečnému zločinu, odpověděl: „Ano, to je. Je to klasifikováno jako válečný zločin. Samozřejmě o tom nakonec musí rozhodnout soudy – a historie.“

Fletcher zároveň vyjádřil lítost nad svým nedávným tvrzením, že v Gaze může během 48 hodin zemřít 14 000 novorozenců, pokud nebude umožněn přístup humanitární pomoci. OSN tento údaj později stáhla. „Musíme být naprosto přesní ve vyjadřování,“ dodal.

Po téměř tříměsíční blokádě začal Izrael minulý týden umožňovat omezený přísun humanitární pomoci do Gazy. Blokáda zamezila dodávkám potravin, léků, paliva i přístřeší. Izrael rovněž obnovil své vojenské operace, čímž ukončil dvouměsíční příměří s Hamásem. Izraelská vláda tvrdí, že cílem těchto kroků je vyvinout tlak na Hamás, aby propustil 58 rukojmích, z nichž nejméně 20 má být stále naživu.

Od částečného uvolnění blokády panuje chaos u distribučních center Gázské humanitární nadace (GHF), kterou podporují USA i Izrael. OSN s touto organizací nespolupracuje a tvrdí, že při nedávném incidentu bylo zraněno 47 lidí, když davy lidí zaplavily jedno z center.

Fletcher situaci popsal takto: „Potraviny leží na hranicích, nejsou vpuštěny dovnitř, zatímco na druhé straně lidé hladovějí. Izraelští ministři přitom říkají, že je to způsob, jak vyvíjet tlak na obyvatelstvo Gazy.“

Zároveň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby se distancoval od výroků ministra financí Bezalela Smotricha. Ten prohlásil, že obyvatelé Gazy by měli pochopit, že nemají žádnou budoucnost, a začít nový život jinde. „Očekáváme, že všechny vlády budou stát za mezinárodním humanitárním právem,“ uvedl Fletcher.

Mezinárodní kritika Izraele roste. Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová v úterý uvedla, že „izraelské útoky v Gaze přesahují nutnou obranu proti Hamásu“. Německý kancléř Friedrich Merz dodal, že „už nechápe izraelské cíle“. V polovině května vyzvali lídři Velké Británie, Francie a Kanady Izrael, aby „zastavil vojenské operace“ a „okamžitě umožnil vstup humanitární pomoci“. Netanjahu jim odpověděl obviněním, že se postavili na stranu Hamásu.

Tom Fletcher v prohlášení z 14. května apeloval na Radu bezpečnosti OSN, aby jednala a zabránila možné genocidě v Gaze. „Zpravodajové hlásí nucené vysídlování, hladovění, mučení a masová úmrtí,“ řekl Fletcher. Připomněl selhání světového společenství v Rwandě, Srebrenici i na Srí Lance: „Svět nám tehdy řekl, že jsme varování nevyslyšeli. Teď je čas jednat.“

Fletcher sklidil tvrdou kritiku z Izraele za tvrzení o smrti 14 000 novorozenců během 48 hodin. Izraelské ministerstvo zahraničí obvinilo představitele OSN z šíření propagandy Hamásu a uvedlo, že nejde o humanitární práci, ale o „krvavé nařčení“.

„V době, kdy jsem tato slova pronesl, jsme zoufale usilovali o to, aby pomoc mohla vstoupit do Gazy. Věděli jsme, že máme jen pár dní na záchranu co nejvíce životů. Ale musíme být přesní a to jsme následně také upřesnili,“ reagoval Fletcher. K údajným tisícům kamionů čekajícím na hranici s Gazou, což Izrael popírá, uvedl: „Musím být opravdu opatrný a přesný.“

Přesto dodal, že v úsilí o záchranu životů nepoleví: „To je moje práce – mluvit o potřebě pomoci Gaze. A musím to dělat lépe.“

Podle něj je jediným řešením krize vyjednávání a vyzval k propuštění izraelských rukojmích držených Hamásem. „Všichni chceme, aby se rukojmí vrátili ke svým rodinám. Ale nejsem si jistý, co je vlastně cílem této války. Už nejde jen o rukojmí. Mluví se o likvidaci Hamásu. Ale v budoucím uspořádání Gazy pro něj nemůže být místo.“

Odmítl také izraelské tvrzení, že Hamás krade většinu humanitární pomoci. „Nechceme, aby se pomoc dostala k Hamásu. Ale naším cílem je, aby ji dostali civilisté – co nejvíce a co nejrychleji.“

Fletcher upozornil, že kromě Gazy čelí svět i dalším krizím – na Ukrajině, v Súdánu nebo Sýrii. „Svět je v nebezpečném okamžiku. Rada bezpečnosti je rozdělená, konflikty se hůře řeší, trvají déle a jsou ničivější. A my humanitární pracovníci neseme následky.“

Izrael zahájil operaci v Gaze v reakci na útok Hamásu z 7. října 2023, při němž zemřelo zhruba 1 200 lidí a 251 osob bylo uneseno. Podle ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem zahynulo od té doby v Gaze nejméně 54 249 lidí, z toho téměř 4 000 od obnovení izraelské ofenzivy.