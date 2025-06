Nejšpinavější korupční skandál v dějinách Česka, prohlásil Babiš ve Sněmovně. Fiala připustil problémy

Ačkoliv je tento pokus opozice už čtvrtým v tomto volebním období, poprvé se odehrává na pozadí takto závažného skandálu, který přímo zasáhl kabinet. Vládní koalice složená ze stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN zatím drží jednotnou linii, přestože uvnitř jednotlivých stran panuje rostoucí napětí. K vyslovení nedůvěry je zapotřebí nejméně 101 hlasů. Opozice však v současnosti disponuje pouze 96 poslanci, což znamená, že bez minimálně pěti přeběhlíků z koaličních lavic nebude moci vládu svrhnout.

Mimořádné jednání zahájil ostře předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který označil kauzu kolem daru v hodnotě téměř jedné miliardy korun v kryptoměně za „nejšpinavější korupční skandál v dějinách České republiky“. Podle něj se nejednalo o chybu jednotlivce, ale o záměrný plán, jehož cílem bylo legalizovat pochybné peníze a získat politický vliv. „Byl to plán Blažka a Stanjury, který kryl premiér Fiala,“ prohlásil Babiš. Tvrdě zkritizoval vládu i za to, že neinformovala veřejnost a bezpečnostní výbory okamžitě poté, co se o daru dozvěděla.

Babiš zároveň otevřeně zpochybnil roli premiéra Fialy, který se podle něj snaží pouze krýt své ministry a vyčkávat, až kauza odezní. Kritizoval také přístup kabinetu k cenzuře a svobodě projevu. „Lidé se dnes bojí říkat své názory nahlas. Jsou případy, kdy obyčejná kritika vlády na sociálních sítích skončila vyšetřováním,“ uvedl předseda ANO.

Do debaty se následně zapojil i předseda SPD Tomio Okamura, který obvinil vládu z „prolhanosti a hlouposti“ a přirovnal situaci k pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Podle něj je jasné, že o kryptoměnovém daru věděla velká část vládních představitelů a snažila se celou věc zamlčet. Okamura vyzval vládní poslance k „aktivitě svědomí“ a připomněl, že i v minulosti padly vlády s těsnou většinou kvůli vnitřnímu rozkladu.

Překvapivě rezervovaný postoj zaujali Piráti, kteří ještě na podzim minulého roku tvořili součást vlády. Předseda strany Zdeněk Hřib oznámil, že by Piráti nebyli proti pokračování vlády, pokud by z čela ministerstva financí a spravedlnosti odešli klíčoví představitelé ODS – Zbyněk Stanjura a Eva Decroix. „Pokud mají koaliční partneři zájem, aby tato vláda měla pokračování, pak musí přijít změny,“ prohlásil Hřib a zároveň vyjádřil lítost nad tím, jakým způsobem se kabinet dostal do současné situace.

Po více než dvou hodinách diskuse vystoupil premiér Petr Fiala. Přiznal, že přijetí daru od osoby s kriminální minulostí bylo politicky velmi nešťastné. „Dopustili jsme zbytečný problém, který se měl řešit jinak. Důvěra veřejnosti byla otřesena a mrzí mě to,“ řekl premiér. Zdůraznil však, že podle dostupných informací nebyl porušen zákon a že ministr Blažek přijal za své jednání odpovědnost odstoupením, a to bez zbytečných odkladů.

Fiala připomněl, že Česká republika nepřišla o žádné veřejné prostředky, a že vláda postupovala v souladu se zákonem. Uvedl také, že svolal mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu už 3. června, tedy několik dnů po zveřejnění informací. „Tato vláda nic nezametá pod koberec. Děláme to, co máme dělat, a necháváme věci prověřit nezávislými orgány,“ zdůraznil premiér.

Premiéra podpořil i předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Ve svém vystoupení uvedl, že celá vláda má nyní čtyři měsíce na to, aby získala zpět důvěru občanů. „Je to čas, kdy můžeme dát odpovědi na otázky, které ještě mohou přijít,“ prohlásil. Zdůraznil rovněž zvládnutí migrační vlny a klesající kriminalitu navzdory tomu, že se v Česku od vypuknutí války na Ukrajině zdržuje o půl milionu obyvatel víc než dříve. Poděkoval přitom bezpečnostním složkám, které podle něj zvládly krize posledních let s obdivuhodným nasazením.