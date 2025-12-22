Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. prosince 2025 19:57

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády
Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Úřadu vlády od 1. ledna ubude 100 tabulkových míst pro úředníky. O 57 míst například zeštíhlí Ministerstvo financí či o 41 míst Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkem resorty společně s Úřadem vlády v nové systemizaci služebních a pracovních míst ruší 322 míst. "Pokračovali jsme dnes v úsporách na straně státu. Proto jsme schválili novou systemizaci, kde každý resort dostal za úkol šetřit a hledat úspory. Řekli jsme si totiž, že hlavně budeme šetřit u sebe. A toto je jen začátek, první kolo," uvedl premiér Andrej Babiš. "Nejsou to žádné čistky. My jen chceme být efektivní, chceme skutečně snižovat náklady státu, jak jsme se zavázali. Určitě umíme tato rozhodnutí racionálně zdůvodnit," konstatoval předseda vlády.

Vláda projednala několik návrhů na změny legislativy. Podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na úpravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny směrem k vyšší efektivitě práce a omezení obstrukcí a také senátní návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií. „Senátní návrh velice oceňuji. Považuji za nenormální, že doposud nikdo nemohl kontrolovat veřejnoprávní média, která hospodaří s poplatky, které platí všichni občané a teď nově bohužel i firmy. Teď jsme podpořili, aby Nejvyšší kontrolní úřad Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat mohl,“ řekl premiér Babiš.

Kabinet se zabýval také výdaji, které Česká republika v letošním roce vynaložila na obranu. "Byli jsme dnes informováni o tom, že Česká republika splní zákonný závazek na 2,02 procenta hrubého domácího produktu," prohlásil předseda vlády. Kromě výdajů přímo Ministerstva obrany, které tvoří 1,84 procenta, se do celkového objemu započítávají i některé výdaje dalších úřadů a institucí, například Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva zahraničních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Kanceláře prezidenta republiky nebo Bezpečnostní informační služby. Podle premiéra Babiše je problém v tom, že za předchozí vlády tyto výdaje nikdo nekoordinoval, neřídil. "Proto jsme uložili dotčeným úředníkům a ministru obrany, že to musí sledovat a musí být zodpovědní za to, že to bude fungovat, že náš závazek bude splněn," prohlásil předseda vlády.

Vláda rozhodla rovněž o zrušení výběrového řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které vypsala předchozí vláda, ale nový adept na vedení SÚJB z něj nevzešel. Kabinet obratem vypsal nové výběrové řízení a jmenoval členy výběrové komise. Schválila také stažení návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schváleného předchozí vládou z projednávání v Poslanecké sněmovně. Připraví a do sněmovny pošle vlastní návrh. Vláda ustavila nové složení Bezpečnostní rady státu, kterou bude tvořit osm členů v čele s předsedou vlády, a jmenovala prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka novým předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zrušila i usnesení předchozí vlády o převodu státních pozemků mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Správou Národního parku Šumava. Důvodem zrušení směny pozemků je její zásadní nevýhodnost pro státní podnik Lesy ČR.

Aktualizováno před 59 minutami

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Související

Andrej Babiš Komentář

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

Více souvisejících

Andrej Babiš Vláda ČR úřady nkú Poslanecká sněmovna Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Andrej Babiš přichází na zasedání nové vlády

Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aktualizováno před 59 minutami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Prohlédněte si galerii

Turek u Pavla nepochodil. Prezident je připraven ho nejmenovat

Výhrady prezidenta Petra Pavla k vládnímu angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé) trvají. Uvedl to Pražský hrad po pondělním jednání obou politiků. Prezident doporučil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby Turka na ministra nenavrhoval. Pavel dal najevo, že je jinak připraven poslance nejmenovat členem vlády. 

před 2 hodinami

Chris Rea

Zemřel hitmaker Chris Rea, podlehl krátké nemoci

Světovou hudební scénou otřásla smutná zpráva. Ve věku 74 let zemřel britský hitmaker Chris Rea, který opakovaně zavítal i do České republiky. Hudebník podle rodiny podlehl krátkému onemocnění. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Andrej Babiš

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

před 7 hodinami

Jaromír Zůna na zasedání nové vlády

Zůna má pokračovat jako ministr obrany. Zastal se ho i prezident

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude i nadále členem vlády, potvrdilo hnutí, které jej do kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) nominovalo. Zůnova pozice se zdála být ohrožena po jeho slovech o pokračování podpory Kyjeva a nákupu stíhaček F-35. Ministra se zastal i prezident Petr Pavel. 

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Co se stane, až Rusko zaútočí na Evropu? Hrozí extrémně krvavá válka

Nejnovější zprávy o masivním soustřeďování ruských sil u hranic Evropské unie byly rychle zpochybněny jako neověřené a přehnané. Zkušenost posledních let – a zejména ta ukrajinská – však ukazuje, že podobné varovné signály nelze jednoduše smést ze stolu. Otázkou je, zda Moskva zůstane u hybridního nátlaku na NATO, nebo přejde k otevřené agresi, jak odolná by byla Evropa bez americké opory a jak zásadně by plné zapojení USA změnilo rovnováhu sil. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 13 hodinami

Počasí, ilustrační foto

Počasí tento týden: Dorazí na Vánoce a o svátcích sníh?

Tento týden přinese do Česka postupný přechod od sychravého podzimu k pravé zimní atmosféře. Zatímco pondělí a úterý se ponesou v duchu šedé oblohy a mírných teplot, od středy začne do země proudit studený vzduch, který s sebou přinese sněžení i do nížin a mrazivé noci.

včera

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Rutte: Putin je ochoten obětovat obrovské množství lidí. Na Ukrajině se zranilo nebo zemřelo milion Rusů

Generální tajemník NATO Mark Rutte pro deník Bild promluvil o nejvážnější bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války. Šéf Aliance zdůraznil, že pro zajištění budoucího míru je nezbytné radikálně zvýšit výdaje na obranu a zajistit, aby Ukrajina zůstala v boji proti ruské agresi co nejsilnější. Rutte ocenil zejména roli Německa, které podle něj převzalo v Evropě vůdčí úlohu díky výraznému navýšení svého vojenského rozpočtu.

včera

letectví

Turecko se chce vrátit k projektu F-35. Zvažuje, že se zbaví ruských zbraní

Ankara se snaží o zásadní průlom ve vztazích s Washingtonem. Hlavním cílem turecké diplomacie je návrat do prestižního programu vývoje a nákupu stíhaček F-35, ze kterého bylo Turecko vyloučeno poté, co před šesti lety zakoupilo ruský systém protivzdušné obrany S-400. Podle zdrojů agentury Bloomberg Turecko nyní vážně zvažuje, že se ruské techniky zbaví, aby odstranilo hlavní překážku v komunikaci s USA.

včera

Tato fotografie byla původně součástí spisů ministerstva spravedlnosti. Nyní se ale na webových stránkách neobjevuje.

"Jeden z největších pokusů o utajování v historii." Z Epsteinových dokumentů zmizela fotografie s Trumpem

Kolem nově zpřístupněné „Epsteinovy knihovny“ Ministerstva spravedlnosti USA se rozpoutala bouře poté, co z webových stránek zmizela fotografie obsahující snímek Donalda Trumpa. Snímek zachycoval pracovní stůl s několika zarámovanými fotografiemi, přičemž na jedné z nich byl Trump společně s Ghislaine Maxwellovou. Pozorní uživatelé si všimli, že v číselné řadě souborů vznikla mezera, kdy po dokumentu s číslem 467 následuje až 469. Podle některých amerických politiků se může jednat o jeden z největších pokusů o utajování v historii.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Americké jednotky u břehů Venezuely zadržely třetí tanker. Brazílie mluví o opakování války o Falklandy

Americké úřady potvrdily, že jejich námořnictvo u břehů Venezuely zachytilo již třetí plavidlo během několika málo dní. Přestože Washington zatím tají přesnou polohu operace i identitu lodi, je zřejmé, že jde o pokračování tvrdé linie prezidenta Donalda Trumpa. Ten před týdnem nařídil totální blokádu všech sankcionovaných tankerů, které se pokoušejí vyvážet venezuelskou ropu nebo do země vplouvat.

včera

Kreml popřel trojstranná jednání s USA a Ukrajinou. Macron přivítal ochotu Putina s ním mluvit

Elysejský palác v neděli oficiálně přivítal zprávu z Kremlu, podle které je ruský prezident Vladimir Putin ochoten usednout k jednacímu stolu se svým francouzským protějškem. Tato zpráva přichází po dlouhém období ticha a mohla by znamenat zásadní posun v evropské bezpečnostní architektuře.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy