Bude se propouštět, rozhodla vláda. Babiš ale odmítá, že jde o čistky

Úřad vlády a ministerstva od ledna zeštíhlí v součtu o 322 úřednických míst. Počítá s tím nová systemizace služebních a pracovních míst, kterou schválila vláda Andreje Babiše na pondělním zasedání. Kabinet mimo jiné podpořil senátní návrh na posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i veřejnoprávní média a poslanecký návrh na změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vláda se zabývala i výdaji na obranu a zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Úřadu vlády od 1. ledna ubude 100 tabulkových míst pro úředníky. O 57 míst například zeštíhlí Ministerstvo financí či o 41 míst Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkem resorty společně s Úřadem vlády v nové systemizaci služebních a pracovních míst ruší 322 míst. "Pokračovali jsme dnes v úsporách na straně státu. Proto jsme schválili novou systemizaci, kde každý resort dostal za úkol šetřit a hledat úspory. Řekli jsme si totiž, že hlavně budeme šetřit u sebe. A toto je jen začátek, první kolo," uvedl premiér Andrej Babiš. "Nejsou to žádné čistky. My jen chceme být efektivní, chceme skutečně snižovat náklady státu, jak jsme se zavázali. Určitě umíme tato rozhodnutí racionálně zdůvodnit," konstatoval předseda vlády.
Vláda projednala několik návrhů na změny legislativy. Podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na úpravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny směrem k vyšší efektivitě práce a omezení obstrukcí a také senátní návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií. „Senátní návrh velice oceňuji. Považuji za nenormální, že doposud nikdo nemohl kontrolovat veřejnoprávní média, která hospodaří s poplatky, které platí všichni občané a teď nově bohužel i firmy. Teď jsme podpořili, aby Nejvyšší kontrolní úřad Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat mohl,“ řekl premiér Babiš.
Kabinet se zabýval také výdaji, které Česká republika v letošním roce vynaložila na obranu. "Byli jsme dnes informováni o tom, že Česká republika splní zákonný závazek na 2,02 procenta hrubého domácího produktu," prohlásil předseda vlády. Kromě výdajů přímo Ministerstva obrany, které tvoří 1,84 procenta, se do celkového objemu započítávají i některé výdaje dalších úřadů a institucí, například Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva zahraničních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Kanceláře prezidenta republiky nebo Bezpečnostní informační služby. Podle premiéra Babiše je problém v tom, že za předchozí vlády tyto výdaje nikdo nekoordinoval, neřídil. "Proto jsme uložili dotčeným úředníkům a ministru obrany, že to musí sledovat a musí být zodpovědní za to, že to bude fungovat, že náš závazek bude splněn," prohlásil předseda vlády.
Vláda rozhodla rovněž o zrušení výběrového řízení na předsedu či předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které vypsala předchozí vláda, ale nový adept na vedení SÚJB z něj nevzešel. Kabinet obratem vypsal nové výběrové řízení a jmenoval členy výběrové komise. Schválila také stažení návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury schváleného předchozí vládou z projednávání v Poslanecké sněmovně. Připraví a do sněmovny pošle vlastní návrh. Vláda ustavila nové složení Bezpečnostní rady státu, kterou bude tvořit osm členů v čele s předsedou vlády, a jmenovala prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka novým předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Zrušila i usnesení předchozí vlády o převodu státních pozemků mezi Lesy ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Správou Národního parku Šumava. Důvodem zrušení směny pozemků je její zásadní nevýhodnost pro státní podnik Lesy ČR.
