Překvapivé prohlášení vlády: Pokud bude před Vánoci u moci, pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu

Končící vláda Petra Fialy se sice již připravuje na odchod, ale překvapila nečekaným prohlášením. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL po středečním jednání podle webu idnes.cz uvedl, že pokud by Fialova vláda zůstala ve funkci ještě 17. prosince, znovu pošle návrh státního rozpočtu na příští rok do Poslanecké sněmovny.
Jmenování nové vlády se očekává již brzy. Je ovšem méně pravděpodobné, že Fialův kabinet bude v polovině prosince stále u moci. Očekává se, že prezident Petr Pavel dokončí jednání s kandidáty na ministry již v pondělí 8. prosince. Poté by mohl být premiérem jmenován Andrej Babiš, jakmile splní Pavlův požadavek ohledně zamezení střetu zájmů. Babiš plánuje, že by se již v polovině prosince zúčastnil jednání špiček Evropské unie v Bruselu jako nový předseda vlády.
Původní návrh státního rozpočtu na příští rok, předložený Fialovou vládou, byl vrácen Poslaneckou sněmovnou. Proti dokumentu se postavila nová většina, kterou tvoří hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Podle hnutí ANO v návrhu chybí přibližně 96 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a premiér Fiala to však striktně odmítají. Předseda vlády prohlásil, že desítky miliard korun sice chybí, ale ne v jejich rozpočtu, nýbrž na „nesmyslné sliby hnutí ANO“.
Končící Fialova vláda ve středu jednala o návrhu poslanců nově vznikající koalice, kteří chtějí zastavit plánované zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění pro OSVČ. Vláda se však zatím na postoji neshodla a zaujme stanovisko až následující týden. I přes možný nesouhlas Fialova kabinetu má nová koalice ANO, SPD a Motoristé sobě dostatek sil, aby tento návrh v parlamentu prosadila.
Cílem je podle webu idnes.cz zrušit skokové navýšení minimální zálohy na sociální pojištění, ke kterému mělo dojít v roce 2026 a které zavedla končící vláda. To by znamenalo, že se v příštím roce OSVČ nezvýší minimální záloha na sociální pojištění o 715 korun měsíčně. Budoucí ministryně financí Alena Schillerová z ANO již dříve uvedla, že chtějí změnit odvody na sociální pojištění jako první krok, aby zabránili tomuto skokovému navýšení.
Odborné stanovisko připravené pro vládu v demisi upozorňuje, že snížení minimálního vyměřovacího základu povede u osob samostatně výdělečně činných k nižší výši důchodu. Dlouhodobě by sice mohlo dojít k vyrovnání příjmů a výdajů na straně státu. Zároveň by však nižší budoucí důchody zvyšovaly riziko příjmové chudoby ve stáří. Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL označil toto řešení za naprosto špatné. Tvrdí, že by živnostníci měli v důchodu celkem o 1 600 korun méně.
Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.
Zdroj: Libor Novák