Babiš ve Sněmovně dvě hodiny řečnil o sobě. Zapojil i slzy, na dotazy ale neodpověděl

Poslanecká sněmovna se sešla v podvečerních hodinách na mimořádné schůzi, kterou svolaly opoziční strany v demisi, tedy KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Piráti. Hlavním tématem tohoto jednání se měl stát potenciální střet zájmů Andreje Babiše, který by nastal v případě jeho jmenování předsedou vlády kvůli jeho vlastnictví holdingu Agrofert.
Andrej Babiš si vzal úvodní slovo a předem avizoval, že se nebude snažit obstruovat. Místo toho slíbil, že vyzve poslance k „sledování jeho příběhu“. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem den předtím prohlásil, že poslancům povypráví svůj politický příběh, včetně vysvětlení celé situace ohledně střetu zájmů.
Na čtvrteční schůzi si expremiér k řečnickému pultíku přinesl červený nákupní košík naplněný knihami a různými dokumenty. Zopakoval svůj názor, že se v žádném střetu zájmů necítí, a hodlal to na plénu Sněmovny podrobně vysvětlit.
Své vystoupení zahájil citátem připisovaným Albertu Einsteinovi o definici šílenství, které spočívá v opakování stejné věci a očekávání jiného výsledku. Antibabišismus a dehonestace jsou podle něj ještě silnější než před volbami. Zeptal se opozičních politiků, zda skutečně očekávají spolupráci, když ho neustále osočují z toho, že je „starý estébák“.
Následně se pustil do líčení svého životního příběhu, jehož počátek vidí v rozpadu Československa. Všem, kteří ho nesnášejí a nenávidí, doporučil, aby si stěžovali u Václava Klause a Vladimíra Mečiara, kteří podle něj rozdělení zavinili.
V obsáhlém exkurzu do své historie neopomněl zmínit příběh své inovativní toustovací linky, na kterou žádal dotace, ani popis, jak to bylo se zavlečením jeho syna Andreje Babiše mladšího na Krym. Právě při popisu událostí spojených s reportáží Seznam Zpráv začal předseda hnutí ANO škytat a plakat.
Babiš připomněl příběh svého syna z roku 2019 a zdůraznil, že nikomu nepřeje, aby jeho děti postihla schizofrenie. Tvrdil, že nejhorší je, když někdo zneužije děti pro politický boj. Přerušoval svůj projev, utíral si oči a prohlásil, že když někomu se schizofrenií doporučíte léčení, bude vás za to nenávidět. Opakovaně odmítl tvrzení svého syna, že byl proti své vůli odvezen na Krym, aby nemohl svědčit v kauze Čapí hnízdo.
Během svého téměř dvouhodinového projevu uvedl, že Agrofert za posledních 20 let odvedl 103 miliard korun do evropského rozpočtu a zaměstnává 40 tisíc rodin. Zároveň obvinil Piráty, že „nezvládli vůbec nic“ a zničili dopravu v Praze i celý Václavák.
Zmínil také některé ze svých kauz, například tu s 3600 tousty dodanými uprchlíkům z Ukrajiny, kterou označil za „totálně vymyšlenou záležitost“. Popsal, jak vzniklo hnutí ANO v roce 2011 a chlubil se, že od roku 2014 vyhrává pravidelně všechny volby.
Dále se Babiš otřel o končící vládu Petra Fialy a ministra zahraničí Jana Lipavského, jemuž vyčetl, že se jej snažil připravit o obálku z Bílého domu s fotografií s Donaldem Trumpem. Zmínil i kauzu Čapí hnízdo, kde prý třikrát požádal o vydání, protože tehdy ještě věřil v nestrannost soudů. Opakoval také, že nikdy nespolupracoval s StB, přestože jeho případ skončil dohodou se slovenským ministerstvem vnitra.
Po hodině a čtyřiceti minutách Babiš řečnický pultík opustil. Na závěr však odmítl odpovědět na jakékoli dotazy poslanců ohledně řešení jeho budoucího střetu zájmů ve věci Agrofertu. Svolavatel schůze, předseda KDU-ČSL Marek Výborný, kritizoval, že Babiš vyplýtval čas na něco, co vůbec nesouviselo s hlavním tématem. Vyzval ho, aby se vrátil a vysvětlil, jak střet zájmů hodlá vyřešit.
Jednání bylo následně přerušeno, aniž by se poslanci dostali k hlasování o programu schůze. O tom, zda a kdy bude schůze pokračovat, není v tuto chvíli jasno.
"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce
Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy
Andrej Babiš , Poslanecká sněmovna
