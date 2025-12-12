Německo: Rusko stojí za kybernetickým útokem proti kontrole letového provozu, snažilo se i ovlivnit volby

Německo vzneslo závažné obvinění proti Rusku, jehož zástupce si kvůli tomu předvolalo na ministerstvo zahraničních věcí. Podle vyjádření mluvčího ministerstva stojí za kybernetickým útokem namířeným proti německé kontrole letového provozu, ke kterému došlo v srpnu 2024, ruská vojenská rozvědka.

Mluvčí ministerstva zahraničí Rusko zároveň obvinil ze snahy ovlivnit a destabilizovat letošní únorové federální volby v zemi. Obvinění tak poukazují na kombinaci hybridních hrozeb, které mají podle Berlína za cíl narušit klíčovou infrastrukturu a politické procesy v Německu.

Berlín avizoval, že v úzké koordinaci se svými evropskými partnery odpoví na tyto akce protiopatřeními. Cílem je zajistit, aby Rusko „zaplatilo cenu za své hybridní jednání“. Ruská strana na obvinění německé vlády bezprostředně nereagovala.

Evropské zpravodajské služby jen pár dní zpět odhalily, že ruská sabotážní síť připravovala útoky na letadla směřující z Evropy do Spojených států. Podle informací deníku Financial Times bylo zajištěno množství výbušnin dostatečné k provedení bombových útoků ve vzduchu, které by mohly způsobit šok a narušení letecké dopravy v rozsahu neviděném od teroristických útoků z 11. září 2001.

Odhalená operace byla jen první fází širší hybridní kampaně, kterou Moskva nasazuje po celé Evropě. Původně nesourodé incidenty nyní tvoří ucelený vzorec eskalace. Odborníci se domnívají, že tyto ruské hybridní útoky přesahují pouhou reakci na válku na Ukrajině a naznačují přípravy na potenciální rozsáhlý konflikt s Evropou.

Tyto závěry bezpečnostních složek rezonují se zprávou NATO z roku 2023, která varovala, že Rusko by mohlo být připraveno na válku s Evropou do roku 2029. Klíčovým prvkem odhaleného schématu byly exploze v logistických centrech společnosti DHL v Polsku, Německu a Spojeném království v roce 2024. Balíčky s hořčíkovými zápalnicemi byly odesílány z Litvy.

Vyšetřovatelé zjistili, že šlo pouze o testovací, tedy první fázi. Dalším krokem měly být právě výbuchy v letadlech mířících do Spojených států, což by způsobilo masivní ztráty na životech a globální otřes.

V Polsku a Litvě bylo v souvislosti s tímto spiknutím obviněno nejméně dvacet osob z terorismu a dalších trestných činů. Organizátor sabotáže uprchl do Ázerbájdžánu a Moskva za něj veřejně intervenovala prostřednictvím svých zpravodajských služeb FSB, SVR a GRU.

Zpravodajské služby rovněž zaznamenaly aktivity ruských agentů, kteří monitorují mosty a železniční infrastrukturu po celé Evropě. Například v Polsku se podařilo zabránit výbuchu na klíčové železniční trati mezi Varšavou a Lublinem, která slouží mimo jiné k přepravě pomoci na Ukrajinu. Experti zdůrazňují, že tajné služby zmařily i několik dalších sabotážních akcí, včetně žhářství, pokusů o zničení přehrad a narušení dodávek vody. Tyto známé případy představují jen část celkové hrozby.

Moskva k provádění operací aktivně verbuje občany východoevropských zemí a místní kriminálníky, přičemž operace řídí na dálku pomocí šifrovaných zpráv a kryptoměn. Německo tvrdí, že i menší incidenty jsou strukturovanými prvky cílené hybridní kampaně Kremlu.

Ve čtvrtek generální tajemník NATO Mark Rutte pronesl rázný projev v Berlíně, který zahájil velmi ostrou výstrahou. „Jsem tu dnes, abych vám řekl, kde NATO stojí a co musíme udělat, abychom válce zabránili, než začne,“ řekl v úvodních slovech. K tomu je podle něj nutné mít naprosto jasno o hrozbě. „Jsme dalším cílem Ruska a už teď jsme v nebezpečí,“ varoval.

Rutte sice uvítal rozhodnutí urychlit výdaje na obranu, které bylo přijato na summitu NATO v Haagu na začátku tohoto roku, ale dodal, že „nyní není čas na sebechválu.“ Obává se, že příliš mnoho lidí je tiše sebeuspokojeno a neuvědomuje si závažnost situace.

„Příliš mnoho lidí necítí naléhavost situace. A příliš mnoho lidí věří, že čas je na naší straně. Není. Čas jednat je teď,“ zdůraznil. Dodal, že výdaje a produkce spojenců na obranu musí rychle stoupat. „Naše ozbrojené síly musí mít to, co potřebují, aby nás udržely v bezpečí.“

Rutte prohlásil, že Rusko se „stalo ještě drzejším, bezohlednějším a nemilosrdnějším vůči NATO a vůči Ukrajině.“ Připomněl, že během studené války prezident Reagan varoval před agresivními impulsy „říše zla.“ Dnes se podle něj prezident Putin opět zabývá budováním impéria. Varoval, že „ve svém zkresleném pohledu na historii a svět Putin věří, že naše svoboda ohrožuje jeho sevření moci a že my chceme zničit Rusko.“

Generální tajemník varuje, že „na konci první čtvrtiny 21. století se konflikty již nebojují z dálky. Konflikt je u našich dveří.“ Varoval před scénářem, kdy by „konflikt zasáhl každý domov, každé pracoviště čelilo zničení, masové mobilizaci a miliony lidí by byly vysídleny.“ Je to strašná představa, ale pokud splníme své závazky, můžeme takovému scénáři zabránit.

Řekl, že další podpora NATO je jedinou nadějí Evropy, že se válka na Ukrajině nerozšíří do Evropy. „Mám povinnost jako generální tajemník vám říct, co nás čeká, pokud nebudeme jednat rychleji, nebudeme investovat do obrany a nebudeme pokračovat v podpoře Ukrajiny.“

Přiznal, že ví, že „je to tvrdá zpráva v době, kdy se blížíme ke svátečnímu období, kdy se naše myšlenky obracejí k naději, světlu a míru.“ Dodal, že můžeme čerpat odvahu a sílu z vědomí, že stojíme společně v NATO s odhodláním a s vědomím, že jsme na správné straně historie.

Bundeswehr, ilustrační fotografie.

Německo schválilo dobrovolnou vojenskou službu. Čekají se protesty mladých

Německý parlament schválil zavedení dobrovolné vojenské služby ve snaze posílit národní bezpečnost v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Podle BBC jde o zásadní změnu v přístupu Berlína k armádě, která by se podle kancléře Friedricha Merze měla stát nejsilnějším konvenčním vojskem v Evropě. 
Johann Wadephul

Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.

Al Carns

Po Ruttem přichází další důrazné varování: Válka klepe na dveře Evropy

Evropa se musí připravit na válku na svém prahu. Tímto varováním vystoupili ve čtvrtek britští vojenští představitelé, kteří detailně popsali bezprecedentní úroveň hrozeb namířených proti ozbrojeným silám Spojeného království. Ministr obrany Al Carns při zahájení nové Britské vojenské zpravodajské služby (MIS) prohlásil, že „stín války klepe na dveře Evropy“, a zdůraznil, že spojenci NATO musí být připraveni reagovat.

před 1 hodinou

Soud, ilustrační foto

Zásadní změny od nového roku: Konec tělesných trestů i střídavé péče

České rozvodové právo prochází od ledna 2026 zásadní proměnou, která má za cíl zrychlit řízení, snížit emocionální zátěž dětí a posílit soukromí manželů. Vzhledem k tomu, že v Česku končí rozvodem téměř polovina manželství, přináší novela občanského zákoníku řadu důležitých novinek.

před 2 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucí složení nové vlády. Zejména se jí ale nezamlouvá oligarchizace české politiky a zdůraznila, že nyní již premiér Andrej Babiš ani zdaleka není jediným problémem. „Andrej Babiš se ze dne na den nestane obyčejným občanem s lehce nadprůměrnými příjmy. Stále je to člověk, který dokázal nakumulovat velké bohatství i moc. U něj nicméně uplatnění bohatství i moci vidíme relativně transparentně,“ říká.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

USA mají nový návrh týkající se Donbasu, oznámil Zelenskyj. Kyjev už jej nemusí předat Rusku

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy navrhují, aby Ukrajina stáhla své jednotky z oblasti Donbasu. Washington by následně v částech, které Kyjev v současné době kontroluje, vytvořil „svobodnou ekonomickou zónu“. Původně USA navrhovaly, že by Kyjev měl části Donbasu, které stále drží, jednoduše předat Rusku. Podle čtvrtečního prohlášení ukrajinského prezidenta pro novináře je ale nyní navržena kompromisní varianta, kde by se ukrajinské síly stáhly, ale ruské jednotky by do tohoto území nepostupovaly.

před 3 hodinami

Emmanuel Macron

Krajní pravice sílí po celé Evropě. Problémy má Starmer, Merz i Macron

V nedávných volbách v několika evropských zemích, jako jsou Spojené království, Francie, Německo, Nizozemsko a Rumunsko, se zdálo, že voliči dávají naději středovým politikům. Před šestnácti měsíci, po volbách do Evropského parlamentu, dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že „střed drží“, protože pro silnou Evropu stále existuje většina ve středu politického spektra. Dnes však podle webu Politico toto přesvědčení vypadá značně nejistě. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ukrajina oplácí agresorům stejnou mincí. Stupňuje útoky proti Rusku, míří na energetickou infrastrukturu

Ukrajina tento týden oznámila, že její drony dlouhého doletu zasáhly významnou ropnou plošinu v Kaspickém moři, což je signálem pro další rozšíření seznamu cílů v rámci intenzivního tažení. Cílem této kampaně je přerušit tok ruských energetických příjmů, které financují válku. Zdroj z Bezpečnostní služby Ukrajiny pro CNN potvrdil, že jde o první ukrajinský útok na infrastrukturu související s těžbou ropy v Kaspickém moři.

před 5 hodinami

Nemo (Foto: Corinne Cumming / EBU)

Eurovizí zmítá největší skandál v historii. Vítěz loňského ročníku kvůli Izraeli vrací trofej

Vítěz loňského ročníku Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, oznámil, že vrací svou trofej. Tento krok podnikl na protest proti přetrvávající účasti Izraele v této mezinárodní hudební soutěži. Šestadvacetiletý umělec, který je nebinární osobou, uvedl, že vnímá jasný rozpor mezi izraelskou účastí a ideály "jednoty, inkluze a důstojnosti", které se soutěž snaží zastávat.

před 7 hodinami

Počasí

Počasí o víkendu může ovlivnit studená fronta

I víkendové počasí bude připomínat spíš podzim, ačkoliv od prosince probíhá meteorologická zima. Přes Česko sice v noci ze soboty na neděli přejde studená fronta, ale ochlazením se neprojeví. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Vláda ČR

Poslední rozhodnutí Fialovy vlády. Týkají se očkování či sociálních služeb

Vláda Petra Fialy v demisi se ve středu sešla ke své poslední pravidelné schůzi. Projednala a schválila například novou národní očkovací strategii a novou strategii rozvoje sociálních služeb, rozhodla také o povolení používání přípravků s obsahem psychotropní látky psilocybinu v odůvodněných případech léčby psychických onemocnění a několik legislativních změn. Zabývala se také jedenácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.

včera

včera

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.

včera

včera

včera

střela MTS Narwhal

Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby

Na leteckém veletrhu Dubai Airshow představila česká společnost LPP dva moderní systémy určené k hlubokým úderům. Jedná se o řízenou střelu MTS Narwhal, poháněnou proudovým motorem, a jednosměrný útočný dron MTS Nightray, který využívá stealth technologii. Oba systémy jsou vybaveny vizuální navigací pro plně autonomní provoz ve vzdušném prostoru. 

včera

Ruská armáda

Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar

Ukrajina čelí rostoucímu tlaku, aby přijala územní ústupky Rusku výměnou za příměří. Kyjev to odmítá s tím, že by šlo jen o odklad další agrese. Současně se objevují návrhy, které ohrožují nejen Donbas, ale i další částečně okupované regiony. Pokud by jednání selhala a podpora Západu slábla, hrozí scénář kolapsu celé Ukrajiny s možným posunem ruské fronty až k hranicím Evropské unie a NATO.

včera

Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy vydal knihu Deník vězně, kterou spěšně připravil za necelé tři týdny. V pamětech nabízí barvité detaily o tom, jaké to je, když se bývalá hlava státu ocitne ve vazbě francouzského vězení.

