Rusové předložili údajný důkaz ukrajinského útoku na Putina

Rusové se nadále snaží svět přesvědčit, že opravdu došlo k útoku na rezidenci prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany zveřejnily záběry dronu, jenž se měl na ukrajinské operaci podílet. Zahraniční média ale nedokážou ověřit, zda není video pouze zinscenované.

Jak upozornil web France24, ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry sestřeleného dronu, o kterém tvrdí, že byl vypuštěn ukrajinskou armádou s cílem zasáhnout rezidenci prezidenta Putina v severozápadním Rusku. Na videu je vidět poškození bezpilotní stroj, jak leží ve sněhu v zalesněné oblasti. Web nicméně podotkl, že věrohodnost videa není možné nezávisle ověřit.

O údajném pondělním útoku více než 90 dronů na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti se zmínil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle ministra byly všechny bezpilotní stroje úspěšně zneškodněny, aniž by způsobily jakoukoliv škodu.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinění okamžitě a rázně odmítl. Celé tvrzení označil za "naprostý výmysl" a ruskou dezinformaci, jejímž cílem je sabotovat diplomatické pokroky.

Zelenskyj upozornil, že zpráva o údajném útoku přišla jen den po jeho významném, téměř tříhodinovém setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě, kde oba lídři ladili detaily mírového plánu a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

Podle Kremlu není za současných okolností možné, aby místo pobytu prezidenta Putina bylo předmětem veřejné diskuze v Rusku. "Ohledně místa pobytu prezidenta, tak za nynějších okolností nemůže být toto téma předmětem jakékoliv veřejné diskuze," konstatoval mluvčí hlavy státu Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusové momentálně nechtějí prozradit, kde je Putin

Kreml nadále rozvíjí tvrzení o ukrajinském dronovém útoku na prezidentovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Rusové teď nechtějí informovat o tom, kde se prezident Vladimir Putin nachází. Kyjev již dříve obvinění ze strany Moskvy odmítl. 

