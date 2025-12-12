OBRAZEM: Došlo i na úsměvy. Nejbližší a přátelé se rozloučili s Patrikem Hezuckým

Druhý prosincový den roku 2025 se zapíše do dějin jako den, kdy se Česko rozloučilo s oblíbeným moderátorem Evropy 2 Patrikem Hezuckým. Smuteční obřad pro rodinu a nejbližší přátele proběhl od 14:30 v prostorách strašnického krematoria. Naši fotografové na místě nechyběli.
Ve Strašnicích zcela pochopitelně panovala poměrně tíživá atmosféra, ale některé ze známých osobností, které se přišly s Hezuckým rozloučit, přece jen dokázaly vykouzlit úsměv na tváři. Ke krematoriu se dostavily i desítky fanoušků, ačkoliv bylo předem ohlášeno, že nebudou moci dovnitř. Smuteční obřad se ale vysílal na dvou obrazovkách před smuteční síní.
Hezucký sváděl v posledních měsících života boj s nádorovým onemocněním, které metastázovalo do jater, odhalila vdova Nikola v neděli. Podle manželky podstoupil agresivní léčbu a do posledních dnů věřil, že nemoc porazí. Moderátor naposledy vydechl v pátek 5. prosince odpoledne v benešovské nemocnici, kde strávil závěr života.
"Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři," popsala Hezucká poslední chvíle s manželem.
Hezucký se narodil v únoru 1970 v Praze. Na Evropě 2 pracoval od roku 1997, přičemž většinu času moderoval úspěšnou a posluchačsky oblíbenou ranní show s kolegou Leošem Marešem. Vznikla tak nerozlučná dvojice, která úspěšně fungovala až do těchto dní.
Známý moderátor se věnoval i dabingu, opakovaně se zkoušel prosadit také na televizní obrazovce. Na Nově uváděl pořad Tenkrát na východě o Československu za minulého režimu. Mihl se také na TV Barrandov jako moderátor pořadu Nikdo není perfektní.
Hezucký byl posledních šest let ženatý, dlouholetou přítelkyni si vzal v květnu 2019. Téhož roku se páru narodil syn Oliver.
