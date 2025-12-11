Hezuckému dají sbohem jen nejbližší a přátelé. Lidé budou mít možnost obřad sledovat

Na den přesně týden poté, co Česko oběhla smutná zpráva o jeho odchodu, se rodina a přátelé rozloučí s moderátorem Patrikem Hezuckým. Uzavřený smuteční obřad proběhne v pátek odpoledne v Praze. Hezucký podlehl vážné nemoci, bylo mu 55 let. 

"S Patrikem Hezuckým se naposled rozloučíme v pátek 12. prosince ve strašnickém krematoriu," uvedla Evropa 2 ve středu ráno. "Smuteční síň bude veřejnosti uzavřena, poslední rozloučení však bude možné sledovat na dvou LED obrazovkách před ní. Na místě bude také pietní místo s Patrikovou fotografií," dodala stanice.

Podle dostupných informací začne smuteční obřad ve 14:30. Na stejném místě se téhož dne uskuteční i poslední rozloučení s oscarovým kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem, které proběhne od 13 hodin.

Hezucký sváděl v posledních měsících života boj s nádorovým onemocněním, které metastázovalo do jater, odhalila vdova Nikola v neděli. Podle manželky podstoupil agresivní léčbu a do posledních dnů věřil, že nemoc porazí. Moderátor naposledy vydechl v pátek 5. prosince odpoledne v benešovské nemocnici, kde strávil závěr života.

"Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem ve tváři," popsala Hezucká poslední chvíle s manželem.

Hezucký se narodil v únoru 1970 v Praze. Na Evropě 2 pracoval od roku 1997, přičemž většinu času moderoval úspěšnou a posluchačsky oblíbenou ranní show s kolegou Leošem Marešem. Vznikla tak nerozlučná dvojice, která úspěšně fungovala až do těchto dní.

Známý moderátor se věnoval i dabingu, opakovaně se zkoušel prosadit také na televizní obrazovce. Na Nově uváděl pořad Tenkrát na východě o Československu za minulého režimu. Mihl se také na TV Barrandov jako moderátor pořadu Nikdo není perfektní.

Hezucký byl posledních šest let ženatý, dlouholetou přítelkyni si vzal v květnu 2019. Téhož roku se páru narodil syn Oliver. 

