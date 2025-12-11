Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď

Jan Hrabě

11. prosince 2025 17:37

Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto
Lidé ve sněhové vánici, ilustrační foto Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Po nadcházejícím víkendu už začne předvánoční týden. S návratem zimy, která je alespoň v očích meteorologů již v plném proudu, ale nepočítejte. Do Česka bude i nadále proudit teplý vzduch, přes den má být nad nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Podle meteorologů sice v noci na neděli naruší současný stav od severozápadu rozpadající se studená fronta, ale pak se povětrnostní podmínky vrátí do starých kolejí. I v příštím týdnu tak má do Česka proudit od jihozápadu teplý vzduch, což se samozřejmě projeví na teplotách. Výrazné ochlazení se každopádně neočekává. 

Teplotní rekordy už sice padat nebudou, ale odpolední maxima se mají i nadále udržovat nad nulou. Při slunečném počasí budou atakovat hodnoty kolem 7 až 8 °C. Pod bod mrazu klesnou teploty pouze v noci a jen nepatrně. Absolutní minima nastanou při zmenšené oblačnosti, kdy přístroje naměří až -3 °C.

Předpověď na pondělí:

Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Na horách a místy i v nižších polohách polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s, místy, hlavně na severovýchodě mírný vítr 3 až 7 m/s.

Předpověď na úterý:

Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Možnost mrholení. Na horách a ve Slezsku, jinde jen ojediněle polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní až východní, ve Slezsku jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od středy do pátku:

Zataženo až oblačno, přechodně polojasno. Místy, přechodně jen ojediněle mlhy, i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 8 °C.

