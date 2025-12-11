Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď

Po nadcházejícím víkendu už začne předvánoční týden. S návratem zimy, která je alespoň v očích meteorologů již v plném proudu, ale nepočítejte. Do Česka bude i nadále proudit teplý vzduch, přes den má být nad nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů sice v noci na neděli naruší současný stav od severozápadu rozpadající se studená fronta, ale pak se povětrnostní podmínky vrátí do starých kolejí. I v příštím týdnu tak má do Česka proudit od jihozápadu teplý vzduch, což se samozřejmě projeví na teplotách. Výrazné ochlazení se každopádně neočekává.
Teplotní rekordy už sice padat nebudou, ale odpolední maxima se mají i nadále udržovat nad nulou. Při slunečném počasí budou atakovat hodnoty kolem 7 až 8 °C. Pod bod mrazu klesnou teploty pouze v noci a jen nepatrně. Absolutní minima nastanou při zmenšené oblačnosti, kdy přístroje naměří až -3 °C.
Předpověď na pondělí:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno výjimečně i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Na horách a místy i v nižších polohách polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z jižních směrů do 4 m/s, místy, hlavně na severovýchodě mírný vítr 3 až 7 m/s.
Předpověď na úterý:
Zataženo nízkou oblačnosti, místy, během dne ojediněle mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Možnost mrholení. Na horách a ve Slezsku, jinde jen ojediněle polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 7 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní až východní, ve Slezsku jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od středy do pátku:
Zataženo až oblačno, přechodně polojasno. Místy, přechodně jen ojediněle mlhy, i mrznoucí. Ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, při slunečném počasí kolem 8 °C.
Související
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Zimní počasí se nevrátí ani v předvánočním týdnu, naznačuje předpověď
před 1 hodinou
Česká firma představila světu stealth dron Nightray a moderní střelu. Až Narwhal zasáhne Rusko, půjde do výroby
před 1 hodinou
Nekvalitní mír může znamenat ruské tanky u hranic se Slovenskem. Ukrajina nevydrží každý Trumpův rozmar
před 1 hodinou
Sarkozy strávil ve vězení jen 20 dní. Venku není ani tři týdny a už o tom napsal knihu
před 2 hodinami
Nebudeme na to sami. NATO i Američané popřeli zprávu, že USA od roku 2027 nebudou bránit Evropu
před 3 hodinami
Válka zasáhne každý domov a zničí každou firmu. Dochází nám čas, jsme dalším cílem Ruska, prohlásil Rutte
před 4 hodinami
První evropský stát vrací úder. Po zveřejnění Trumpovy výbušné bezpečnostní strategie označil USA za hrozbu
před 5 hodinami
Otázka, kterou si klade celý svět: Proč Trump nechal zabavit ropný tanker?
před 6 hodinami
Machadová se po roce skrývání objevila v Oslu. Venezuela bude svobodná, slibuje
před 6 hodinami
Týden do klíčového jednání o půjčce Ukrajině: EU hrozí, že Belgii odstaví jako Maďarsko
před 7 hodinami
Zelenskyj dnes uspořádá hovor s třiceti evropskými lídry. Trump hovoří o ztrátě času
před 8 hodinami
VIDEO: Na zabavení tankeru se podílela i FBI. Týdny skrýval svou polohu, jeho ropu si USA nechají
před 9 hodinami
Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy
před 10 hodinami
Počasí bude příští týden opět připomínat zimu. Teploty klesnou až k nule
včera
Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice
včera
Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump
včera
Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy
včera
Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele
včera
Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA
včera
Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry
Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.
Zdroj: Komerční článek