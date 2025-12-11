Zelenskyj poslal do Bílého domu odpověď na mírový plán. Trump by mohl o víkendu přiletět do Evropy

Libor Novák

11. prosince 2025 8:27

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025) Foto: The White House

Ukrajina doručila odpověď na poslední americký návrh mírového plánu, který má za cíl ukončit válku s Ruskem, Trumpově administrativě ve středu, uvedli pro CNN američtí a ukrajinští představitelé. Začínají se tak rýsovat obrysy křehké potenciální dohody, přičemž americký prezident i nadále dává najevo, že si přeje rychlé vyřešení konfliktu.

Snahy o ukončení vleklé války výrazně nabraly na rychlosti v posledních týdnech. Prezident Donald Trump ve středu naznačil, že řešení by mohlo být „brzy vymyšleno“, když novinářům v Bílém domě řekl, že „mnoho lidí říká, že je blíž, než kdy jindy bylo“. Dále uvedl, že o Ukrajině „hovořil dosti silnými slovy“ se svými britskými, francouzskými a německými protějšky.

Tyto protějšky údajně nadnesly myšlenku, že by Trump mohl o tomto víkendu přiletět do Evropy na setkání, kterého by se zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump prohlásil: „Rozhodneme se v závislosti na tom, s čím se vrátí. Nechceme ztrácet čas.“

Evropský diplomat také popsal jednání jako „rychle postupující“ uprostřed neustálého tlaku a netrpělivosti ze strany amerického prezidenta. Diplomatická aktivita zesílila po odhalení amerického návrhu mírového plánu, který podporovalo Rusko, před necelým měsícem a jenž obsahoval 28 bodů.

Po sérii konzultací s Kyjevem a schůzce v Moskvě byl původní plán redukován na 20 bodů, aby byl přijatelný pro obě válčící strany. Je to jeden ze tří dokumentů, o kterých se jedná, spolu s jedním o bezpečnostních zárukách a dalším o ekonomické obnově. 

Diskuze stále probíhají a není jasné, jaké změny, pokud vůbec nějaké, Kyjev provedl v dokumentech ve své poslední odpovědi. Dva evropští diplomaté obeznámení s obsahem dvacetibodového návrhu však uvedli, že navrhuje vytvoření demilitarizované zóny podél kontaktní linie.

Plán požaduje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v souladu s článkem 5 NATO, který volá po vzájemné obraně spojenců. Také navrhuje členství Ukrajiny v Evropské unii do roku 2027. Návrh odstranil formulaci zakazující Ukrajině kdykoli se připojit k NATO a místo toho o potenciálním členství Ukrajiny v obranném spojenectví vůbec nemluví.

Plán rovněž volá po volbách na Ukrajině, což je bod, který vznesli jak Trump, tak Kreml. Zelenskyj uvedl, že by byl otevřen konání voleb v příštích šedesáti až devadesáti dnech, pokud by byla zaručena bezpečnost.

Podle diplomatů obsahoval aktualizovaný dvacetibodový návrh prvky z původního plánu, které pravděpodobně vzbudí obavy u Ukrajinců a Evropanů. Mezi ně patří formální americké uznání Ruskem okupovaného území. To by znamenalo ohromující obrat v dlouhodobé americké politice uznávat územní celistvost Ukrajiny a neuznávat násilné změny hranic.

Nejnovější americký návrh také stanovuje limit pro personál ukrajinské armády na osm set tisíc osob, což je malý nárůst oproti limitu šesti set tisíc osob v původním osmadvacetibodovém dokumentu. Plán také popisuje, že USA a Rusko rozhodnou o osudu zmrazených ruských aktiv.

Přestože jednání pokračují, uvnitř americké vlády i mezi spojenci panuje shoda, že diskuze jsou velmi křehké a problémy jako územní ústupky by mohly mírové úsilí zmařit. Podle evropských a NATO představitelů stále neexistuje žádný náznak, že ruský prezident Vladimir Putin skutečně usiluje o mírové urovnání.

Ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden řekl: „Pokud existuje způsob, jak překlenout propast mezi oběma stranami, jsme jediní na světě, kdo to dokáže, a o to se snažíme. Nakonec to bude na nich. Pokud se rozhodnou, že válku nechtějí ukončit, pak válka bude pokračovat.“

včera

Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 1 hodinou

včera

Coca-Cola vánoční kamion zahájil svoji trasu u Westfieldu Černý Most (10.12.2025) Prohlédněte si galerii

Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Tlak na Madura eskaluje. Americké síly zadržely u Venezuely "největší" ropný tanker, oznámil Trump

Spojené státy podnikly významný krok v rámci svého čtyřměsíčního tlaku na venezuelského diktátora Nicoláse Madura, když se jim podařilo zadržet ropný tanker u venezuelského pobřeží. Operaci ve středu potvrdil i prezident Donald Trump, který loď označil za největší zadržený tanker, jaký kdy USA zajistily. O dalších probíhajících akcích se veřejnost má dozvědět později.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiše čekají nelehké čtyři roky. Česko se musí připravit na krušné časy

Andrej Babiš podruhé vstupuje do funkce premiéra v okamžiku, kdy se rozhoduje o dalším směřování země. Česká republika sice prošla výraznou modernizací, ale její budoucnost zůstává křehká. Nová vláda bude muset prokázat odvahu k reformám, zvládnout vlastní vnitřní rozpory a překročit logiku permanentního politického konfliktu. Bez toho hrozí, že současná prosperita rychle vyprchá a země ztratí schopnost čelit skutečným výzvám.

včera

Eurovision Song Contest (foto: Andres Putting (EBU))

Island se připojuje k bojkotu Eurovize kvůli účasti Izraele

Island se stal pátou zemí, která oznámila, že se nezúčastní hudební soutěže Eurovision Song Contest 2026. K Islandu se již dříve připojily Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko, které se rozhodly odstoupit poté, co byla minulý týden oficiálně potvrzena účast Izraele v soutěži. Stefan Eiriksson, generální ředitel islandské národní televize RÚV, uvedl, že v současné situaci „není se soutěží spojován žádný mír ani radost“. Z tohoto důvodu se rozhodli z akce stáhnout.

včera

Evropská Unie

Éra bezpečnostních záruk skončila. Evropa řeší, jak přežít bez pomoci USA

Neustálé útoky Donalda Trumpa na Evropskou unii nutí evropské lídry čelit dosud nemyslitelnému scénáři: budoucnosti bez Spojených států jako hlavního bezpečnostního garanta. Evropa je tak nucena organizovat vlastní obranu mnohem rychleji, než kdokoli předpokládal. Éra amerických „bezpečnostních záruk“ pro Evropu je podle německého zákonodárce a bývalého vojenského důstojníka u konce.

včera

Ilustrační foto

Rostoucí ceny online reklamy nutí malé podniky hledat alternativy. Tisk plakátů se vrací do hry

Online reklama výrazně zdražuje a malé firmy stojí před otázkou, jak zůstat vidět, aniž by jejich marketingový rozpočet praskal ve švech. Stále častěji proto zvažují návrat k tradičním a finančně stabilním formám propagace, mezi které patří i tisk plakátů. Ten nabízí lokální dosah, jednorázové náklady a dlouhodobou viditelnost – vlastnosti, které jsou v současné ekonomické situaci stále cennější.

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Rusové chystali druhé 11. září, do letadel chtěli umístit bomby, zjistili zpravodajci

Evropské zpravodajské služby odhalily, že ruská sabotážní síť připravovala útoky na letadla směřující z Evropy do Spojených států. Podle informací deníku Financial Times bylo zajištěno množství výbušnin dostatečné k provedení bombových útoků ve vzduchu, které by mohly způsobit šok a narušení letecké dopravy v rozsahu neviděném od teroristických útoků z 11. září 2001.

včera

Evropská unie

Česko a další státy EU požadují kvůli migraci omezení zákonů o lidských právech

Velká Británie se připojila k řadě tvrdých evropských vlád, které společně požadují omezení zákonů o lidských právech. Cílem tohoto kroku je usnadnit realizaci migračních dohod s třetími zeměmi, například ve rwandském stylu, a zjednodušit deportaci většího počtu zahraničních zločinců. Neoficiální prohlášení, které vzešlo ze zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, podepsalo celkem dvacet sedm ze 46 členských států Rady.

včera

María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia

Machadová uprchla z Venezuely. Míří do Osla, kde měla převzít Nobelovu cenu

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová slíbila, že bude pokračovat ve svém boji za osvobození země od „korupce“, „brutální diktatury“ a „zoufalství“. Učinila tak v Oslu, v norské metropoli, kde jí byla ve středu udělena Nobelova cena za mír. Přestože panovaly horečné spekulace, že by se jí mohlo podařit tajně opustit Venezuelu a na ceremonii se objevit osobně, pětaosmdesátiletá konzervativní politička se nedostavila. Organizátoři však očekávali, že dorazí do Osla v následujících hodinách.

včera

včera

Prezident Trump

Trump rozhodl. Američané přitvrdí proti obyčejným turistům

Turisté z desítek zemí mohou být nově při vstupu do Spojených států amerických požádáni o osobní historii na sociálních sítích po dobu posledních pěti let. Upozornila na to BBC. Jde o další z kontroverzních kroků administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa v jejím bojí s migrací. 

včera

včera

Volební štáb Motoristů

Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje

Zdravotně indisponovaný poslanec Filip Turek zatím chybí na seznamu ministrů, který premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Petru Pavlovi před pondělním jmenováním vlády. Motoristé sice tvrdí, že Turek je nadále kandidátem, ale bývalý prezident Václav Klaus poslednímu vývoji nerozumí. 

včera

včera

včera

NATO, ilustrační fotografie.

NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí

Evropa má do roku 2027 převzít roli hlavního pilíře obrany kontinentu. Jenže na tuto roli není vůbec připravená, protože jí chybí síly, infrastruktura, velitelské kapacity i obranný průmysl pro konvenční válku s Ruskem. Aliance navíc ustrnula v logice boje proti terorismu, zatímco se charakter válčení nezadržitelně mění, a protivníci se na to adaptují. Nepřipravené jsou ale i Spojené státy, jejichž armáda i zbrojní průmysl reagují na technologickou revoluci dronů a autonomie nebezpečně pomalu. 

včera

Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci

Opoziční Piráty s největší pravděpodobností i nadále povede bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, který byl volebním lídrem v říjnových sněmovních volbách. Hřib potvrdil, že bude v lednu obhajovat funkci předsedy. Tím se stal po konci Ivana Bartoše. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy